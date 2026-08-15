ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ДРАМА
ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ДРАМА - в узком смысле - обозначение английской драмы эпохи Елизаветы I Тюдор.
Расцвет Елизаветинской драмы приходится на 1580-е годы и связан с творчеством Дж. Лили, Т. Кида, Р. Грина, К. Марло (так называемые университетские умы). В широком смысле - вся английская драматургия 2-й половины XVI - 1-й половины XVII века (до 1642, когда пуритане закрыли театры в Лондоне), в том числе творчество её наиболее знаменитых представителей - У. Шекспира, Б. Джонсона, а также Т. Деккера, Ф. Бомонта, Дж. Флетчера и др. Среди жанров Елизаветинской драмы - хроники, маски, комедии, трагедии, трагикомедии, пасторали. Особой популярностью пользовались «кровавые трагедии», их отличительные признаки - тема мести, вторжение сверхъестественного, нагромождение трупов в финале. Сочетая высокую патетику и фарс, утончённый юмор и грубый комизм, Елизаветинская драма игнорировала правила классицизма, сохраняя связь со средневековым театром.