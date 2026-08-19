ЕЛИЗАВЕТИНО

ЕЛИЗАВЕТИНО - посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области и усадебный комплекс XVIII - начала XX веков.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1499 году в пис­цо­вой кни­ге Во­дской пя­ти­ны как «по­гост Егорь­ев­ский Взды­лиц­кий». В XVI-XVII веках ме­ст­ность несколько раз от­хо­ди­ла Шве­ции. В 1712 году деревня Взды­ли­цы по­жа­ло­ва­на императором Пет­ром I князю Г.И. Вол­кон­ско­му (Мень­шо­му) (смотри в статье Вол­кон­ские), ко­то­рый по­стро­ил здесь де­ре­вянную усадь­бу. В конце 1710-х годов ото­шла в каз­ну, позд­нее здесь воз­ве­дён ка­мен­ный Охот­ни­чий дво­рец и раз­бит не­боль­шой ре­гу­ляр­ный парк с тер­рас­ны­ми пар­те­ра­ми и квад­рат­ным во­до­ёмом. По­лу­чи­ла название Елизаветино в честь императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны. В 1762 году Елизаветино по­жа­ло­ва­но императрицой Ека­те­ри­ной II её гар­де­роб­мей­сте­ру В.Г. Шку­ри­ну, взяв­ше­му на вос­пи­та­ние не­за­кон­но­ро­ж­дён­но­го сы­на им­пе­рат­ри­цы и Г.Г. Ор­ло­ва А.Г. Боб­рин­ско­го (смотри в статье Боб­рин­ские). По­том­кам Шку­ри­на Елизаветино при­над­ле­жа­ло вплоть до середины XIX века. В 1852 году име­ние ку­п­ле­но княгиней Е.Э. Тру­бец­кой (урожденной княж­ной Бе­ло­сель­ской-Бе­ло­зер­ской), в 1901-1917 годах при­над­ле­жа­ло её до­че­ри А.П. Охот­ни­ко­вой. В середине XIX века ан­самбль был ре­кон­струи­ро­ван архитектором Г.А. Бос­се; на гра­ни­це пар­ка воз­ве­де­ны да­чи, в том числе Ти­роль­ская, По­лу­ка­мен­ная (по­строе­ны по швей­цар­ским за­ри­сов­кам княгини Тру­бец­кой), Крас­ная, Пер­си­ко­вая, Бе­рё­зо­вая, «Ав­ро­ра» (не со­хра­ни­лись). В 1870 году ку­пец К.Ф. Епи­фа­нов при­об­рёл здесь не­боль­шой уча­сток зем­ли и по­стро­ил на нём за­вод, по­ло­жив­ший на­ча­ло ели­за­ве­тин­ско­му кам­не­лом­но­му карь­е­ру. В 1890 году княгиня Тру­бец­кая ку­пи­ла этот за­вод и сда­ла его в арен­ду кре­сть­я­ни­ну И. Го­лу­бе­ву, при ко­то­ром там на­ча­лось про­изводст­во кир­пи­ча. В 1899 году за­вод при­об­рёл ку­пец К.А. Ман­кау, про­дол­жив­ший раз­ра­бот­ки карь­е­ра. По­сле 1917 года в Елизаветино раз­ме­ща­лась эс­тон­ская ком­му­на, за­тем тру­до­вая шко­ла; с 1924 года дво­рец за­ни­мал фи­ли­ал Ле­нинградского пе­да­го­гического тех­ни­ку­ма. В 1932 году в усадь­бе бы­ла ос­но­ва­на об­ла­ст­ная опыт­ная стан­ция по­ле­вод­ст­ва. Ан­самбль силь­но по­стра­дал во вре­мя Великой Отечественной вой­ны.

Со­хра­нив­ший чер­ты ба­рок­ко уса­деб­ный дом (воз­мож­но, архитектор А. Ри­наль­ди) пред­став­ля­ет со­бой кир­пич­ное 2-этаж­ное зда­ние с ме­зо­ни­ном в центральной час­ти. В парк на главную ал­лею вы­хо­дит 4-ко­лон­ный пор­тик, по­став­лен­ный на гра­нит­ный цо­коль с ле­ст­ни­цей на 2 всхо­да; до по­жа­ра 1990-х годов над пор­ти­ком воз­вы­шал­ся бель­ве­дер с ку­по­лом. Фа­сад, об­ра­щён­ный к подъ­езд­ной до­ро­ге, оформ­лен 2-сто­рон­ним пан­ду­сом, под­во­дя­щим ко вхо­ду в дом. В цен­тре до­ма рас­по­ло­же­ны вес­ти­бюль и 2-свет­ный зал, на се­вер и на юг от ко­то­ро­го от­хо­дят ан­фи­ла­ды по 5 ком­нат. В 1911 году к до­му был при­стро­ен фли­гель, со­еди­нён­ный с ним га­ле­ре­ей. По­сле Великой Отечественной вой­ны уса­деб­ный дом был вос­ста­нов­лен; в 1990-е годы раз­ру­шен по­жа­ром; вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся (2007). Вла­ди­мир­ская церковь - па­мят­ник позд­не­го ба­рок­ко (1762-1766; воз­мож­но, архитектор С.И. Че­ва­кин­ский) - на­хо­дит­ся в по­лу­раз­ру­шен­ном со­стоя­нии (по­пыт­ка рес­тав­ра­ции бы­ла пред­при­ня­та в 1975 году). Рас­по­ло­жен­ные че­рез до­ро­гу от уса­деб­но­го до­ма скот­ный двор с оваль­ны­ми ок­на­ми, ам­ба­ры и птич­ник (сло­же­ны из ме­ст­но­го ва­лу­на, гат­чин­ско­го из­вест­ня­ка и др.) об­ра­зу­ют 4-уголь­ный ком­плекс (XVIII век). Бо­лее позд­ние хо­зяйственные по­строй­ки - кир­пич­ный за­вод, ри­га и др. Со­хра­ни­лись уча­ст­ки пар­ка с ре­лик­то­вы­ми еля­ми и ли­ст­вен­ни­ца­ми, ос­тат­ки гид­ро­сис­те­мы.

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