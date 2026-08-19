ЕЛИЗАВЕТИНО
ЕЛИЗАВЕТИНО - посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области и усадебный комплекс XVIII - начала XX веков.
Впервые упоминается в 1499 году в писцовой книге Водской пятины как «погост Егорьевский Вздылицкий». В XVI-XVII веках местность несколько раз отходила Швеции. В 1712 году деревня Вздылицы пожалована императором Петром I князю Г.И. Волконскому (Меньшому) (смотри в статье Волконские), который построил здесь деревянную усадьбу. В конце 1710-х годов отошла в казну, позднее здесь возведён каменный Охотничий дворец и разбит небольшой регулярный парк с террасными партерами и квадратным водоёмом. Получила название Елизаветино в честь императрицы Елизаветы Петровны. В 1762 году Елизаветино пожаловано императрицой Екатериной II её гардеробмейстеру В.Г. Шкурину, взявшему на воспитание незаконнорождённого сына императрицы и Г.Г. Орлова А.Г. Бобринского (смотри в статье Бобринские). Потомкам Шкурина Елизаветино принадлежало вплоть до середины XIX века. В 1852 году имение куплено княгиней Е.Э. Трубецкой (урожденной княжной Белосельской-Белозерской), в 1901-1917 годах принадлежало её дочери А.П. Охотниковой. В середине XIX века ансамбль был реконструирован архитектором Г.А. Боссе; на границе парка возведены дачи, в том числе Тирольская, Полукаменная (построены по швейцарским зарисовкам княгини Трубецкой), Красная, Персиковая, Берёзовая, «Аврора» (не сохранились). В 1870 году купец К.Ф. Епифанов приобрёл здесь небольшой участок земли и построил на нём завод, положивший начало елизаветинскому камнеломному карьеру. В 1890 году княгиня Трубецкая купила этот завод и сдала его в аренду крестьянину И. Голубеву, при котором там началось производство кирпича. В 1899 году завод приобрёл купец К.А. Манкау, продолживший разработки карьера. После 1917 года в Елизаветино размещалась эстонская коммуна, затем трудовая школа; с 1924 года дворец занимал филиал Ленинградского педагогического техникума. В 1932 году в усадьбе была основана областная опытная станция полеводства. Ансамбль сильно пострадал во время Великой Отечественной войны.
Сохранивший черты барокко усадебный дом (возможно, архитектор А. Ринальди) представляет собой кирпичное 2-этажное здание с мезонином в центральной части. В парк на главную аллею выходит 4-колонный портик, поставленный на гранитный цоколь с лестницей на 2 всхода; до пожара 1990-х годов над портиком возвышался бельведер с куполом. Фасад, обращённый к подъездной дороге, оформлен 2-сторонним пандусом, подводящим ко входу в дом. В центре дома расположены вестибюль и 2-светный зал, на север и на юг от которого отходят анфилады по 5 комнат. В 1911 году к дому был пристроен флигель, соединённый с ним галереей. После Великой Отечественной войны усадебный дом был восстановлен; в 1990-е годы разрушен пожаром; восстанавливается (2007). Владимирская церковь - памятник позднего барокко (1762-1766; возможно, архитектор С.И. Чевакинский) - находится в полуразрушенном состоянии (попытка реставрации была предпринята в 1975 году). Расположенные через дорогу от усадебного дома скотный двор с овальными окнами, амбары и птичник (сложены из местного валуна, гатчинского известняка и др.) образуют 4-угольный комплекс (XVIII век). Более поздние хозяйственные постройки - кирпичный завод, рига и др. Сохранились участки парка с реликтовыми елями и лиственницами, остатки гидросистемы.