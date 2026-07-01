ЕЛИЗАВЕТА I ТЮДОР (англ. Elizabeth I Tudor)

Дочь Генриха VIII и Анны Болейн, королева Англии с 1558 года, последний монарх из династии Тюдоров. Елизавета - второй ребенок Генриха VIII. Она родилась в неспокойное время, когда ее отец проводил Реформацию в Англии. Собственно женитьба на ее матери Анне Болейн была одной из причин реформ английской Церкви.

Когда Елизавете не было еще и трех лет ее мать казнили, а ее лишили права на престол. Несмотря на статус "незаконнорожденной" юная леди жила в достатке и получила хорошее образование, ее учителями были ученые-протестанты из Кембриджа. Перед смертью (1547 г.) Генрих de facto признал обеих своих дочерей (Марию и Елизавету), включив их в порядок наследования вслед за своим сыном Эдуардом.

В 1558 г. умерла не имевшая наследников Мария Тюдор (1553-1558) и королевой стала Елизавета. Молодая правительница была в нелегком положении. Дело в том, что Мария (жена Филиппа II Испанского, дочь Екатерины Арагонской) была ревностной католичкой, она реставрировала католицизм и ее политические симпатии также были очевидны. Елизавета же вступала в неизвестную для нее среду двора, где протестанты связывали с ней свои надежды, а католики надеялись на благоразумие королевы. Первый парламент Елизаветы принял Акт о Единообразии (1559 г.; см. Рекюзанты ), который показал, что она будет придерживаться "протестантского" курса, но оставил "свободу маневра" католикам, если они будут лояльны короне.

Правление Елизаветы характеризуется не только особенным положением религиозного вопроса (именно в это время появляются первые пуританские секты, а также католики-рекюзанты), но также весьма своеобразным вопросом династическим. Елизавета так и не вышла замуж до конца своей жизни, оставив ближайшим наследником шотландского короля Якова VI . В массовой культуре часто обсуждается вопрос о ее девственности, однако известно, что у королевы было большое число фаворитов: Роберт Дадли, Уолтер Рэли, Роберт Деверо.

Кроме сказанного, заметим, что часто ее правление называют "Золотым Веком" Англии. Морские "волки" Дрейк, Рэли, Хокинс приносили славу английскому флоту, флоту который разобьет в 1588 г. испанскую Непобедимую Армаду. В лондонских театрах начинают ставить Шекспира и Кристофера Марло, а историческими штудиями начинают заниматься ученые-антикварии.

Иллюстрация:

Елизавета I в коронационном облачении.