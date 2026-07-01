ЕЛИЗАВЕТА I ПЕТРОВНА

Российская императрица (1741-1761) из династии Романовых. Младшая дочь Петра I и Екатерины I.

Родилась за два года до их официального вступления в брак, впоследствии была «привенчана», получила титул царевны (6.03.1711). После принятия Петром I титула императора стала цесаревной (23.12.1921). Фигурировала в «Тестаменте» Екатерины I как наследница престола после Петра II и Анны Петровны. Петр I планировал выдать ее замуж (в частности, породниться с Бурбонами), но эти планы не были осуществлены. В итоге Елизавета осталась в Петербурге и имела свой небольшой двор. Начиная с 1730-х гг., ее фаворитом был А.Г. Разумовский, по происхождению простой черниговский казак; в 1744 г. получил графское достоинство. Существуют версии о тайном браке между ними, а также об их совместных детях (княжна Тараканова и др.). Была неплохо образована, хотя искренне считала, что в Англию можно доехать на карете. Отлично владела французским языком, говорила на немецком. Любила балы и маскарады, в ее гардеробе было до 15 тысяч нарядов, которые она не надевала дважды.

Взошла на престол в результате дворцового переворота. Наряду с недовольным засильем иностранцев при дворе русским дворянством, активное участие в его организации принимал французский посланник маркиз Ж. де ла Шетарди, стремившийся к замене австрийского влияния при дворе французским. 24.11.1741 г. Елизавета с помощью своего ближайшего окружения (М.И. Воронцов, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, И.Г. Лесток) и роты Преображенского полка (Лейб-компания) свергла младенца-императора Ивана VI и арестовала его семью и окружение. 25.11.1741 гвардейские полки принесли присягу. 25.04.1742 г. состоялась торжественная коронация.

По восшествии на престол вызвала в Россию своего племянника герцога Голштинского Карла-Петра-Ульриха (сына своей старшей сестры Анны Петровны), который, перейдя в православие, получил имя Петр Федорович. 7.11.1742 г. он был официально объявлен наследником престола.

Провозгласила продолжение политики Петра I, многое вернув из практики государственного управления своего отца. Был восстановлен в своих правах Сенат, который снова стал «Правительствующим», полностью вернув себе руководство всеми центральными государственным учреждениями. Были восстановлены Берг- и Мануфактур-коллегии, Главный магистрат. Объявила об уничтожении Кабинета министров. Однако необходимость существования совета при императрице оставалась. К концу 40-х гг. такую функцию взяла на себя «Конференция при высочайшем дворе». В этот период она собиралась от случая к случаю, ее деятельность ограничивалась рекомендациями и решениями в области внешней политики. Но с началом Семилетней войны (1756) «Конференция» стала важнейшим государственным учреждением, в котором решались вопросы внутренней и внешней политики.

Поначалу значительное внимание уделяла государственным делам, часто бывала на заседаниях Сената. С течением времени ее интерес к управлению государством стал падать, бумажные дела простаивать. К концу ее жизни управление страной фактически перешло к А.И. и П.И. Шуваловым, М.И. и Р.И. Воронцовым и др.

С деятельностью П.И. Шувалова связаны важнейшие мероприятия этого царствования: отмена внутренних таможенных пошлин, затруднявших широкое развитие торговли внутри страны (1753); повышение пошлин на ввоз и вывоз товаров за границу.

Был проведен и ряд мер, усиливающих положение дворянства: разрешено продавать крестьян в рекруты (1747); создан Дворянский заемный банк (1754); дворянам разрешено винокурение (1755).

Начало ее царствования совпало с русско-шведской войной (1741-1743), во время которой русские войска под командованием генерала П.П. Ласси разгромили шведов в Финляндии и заняли её территорию. По Абоскому миру (7.08.1743) подтверждался Ништадский договор (1721), к России отходила часть финских крепостей. В 1750-х гг. Россия перестроила свою систему внешнеполитических приоритетов и в 1757 г. в союзе с Францией и Австрией вступила в Семилетнюю войну (1756-1763) против Пруссии. Первое крупное столкновение произошло при Гросс-Егерсдорфе (19.08.1757). В 1758 г. русские войска овладели Кенигсбергом и Восточной Пруссией, при Цорндорфе произошло кровопролитное сражение с прусскими войсками (14.08.1758). Под командованием П.С. Салтыкова русская армия разбила войска Фридриха II под деревней Кунерсдорф (1.08.1759). В конце сентября 1760 г., незадолго до кончины императрицы, часть русских войск ненадолго вошла в Берлин.

Правление Елизаветы Петровны связано с началом эпохи Просвещения в России. Был издан указ о расширении сети начальных школ, открыты первые гимназии: в Москве (1755) и Казани (1758). По инициативе М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова основан Московский университет (1755). Подписаны указы о создании императорского театра (1756), где выступал Ф.Г. Волков, и Академии художеств (1757). С деятельностью Б. Растрелли связана перестройка Екатерининского дворца в Царском селе, строительство Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

В целом внутренняя политика этого периода отличалась стабильностью, Россия укрепила свое международное положение.