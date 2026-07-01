ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА

Елизавета Федоровна (урожд. принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадская) (01.11.1864, Дармштадт — 18.07.1918, близ Алапаевска, Пермская губ.) — российская великая княгиня, православная святая.

Сестра российской императрицы Александры Федоровны , жены императора Николая II . Жена великого князя Сергея Александровича (1884), под его влиянием осознанно и добровольно приняла православие (1891). Председательница нескольких благотворительных обществ и основательница Елизаветинской общины сестер милосердия в Санкт-Петербурге (1896). После трагической гибели мужа (1905) целиком посвятила себя делам милосердия. Основала Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия в Москве (1909). При Обители действовал приют для сирот, бесплатная столовая, воскресная школа. Сестры навещали больных в ночлежных домах Хитрова рынка. В годы Первой мировой войны Е. Ф. активно помогала семьям солдат и раненым. В 1918 арестована большевиками, увезена в Екатеринбург. Вместе с другими представителями дома Романовых живьем сброшена в шахту близ Алапаевска. До последнего проявляла мужество, милосердие, христианскую кротость и достоинство. Канонизирована Русской православной церковью в лике преподобномучениц.

Лит.: Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы. Письма, дневники, воспоминания, документы. М., 1996; Миллер Л. П. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна. М., 2007.