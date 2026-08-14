ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА
ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА - великая княгиня, российская благотворительница.
Урождённая принцесса Гессенская, дочь великого герцога Гессенского Людвига IV и герцогини Алисы, урождённой принцессы Британской; сестра императрицы Александры Фёдоровны, супруга великого князя Сергея Александровича (с 1884 года). С 1878 года воспитывалась при дворе своей бабки - королевы Великобритании Виктории. После бракосочетания в Санкт-Петербурге осталась в России. В апреле 1891 года приняла православие. В 1892 году основала и возглавила Елизаветинское благотворительное общество, являлась наиболее крупной жертвовательницей на его деятельность. В 1892-1917 годах общество оказало помощь 9 тысячам детей из бедных семей, а также сиротам, содержало для них приюты (постоянные и дневного пребывания) и ясли, имело 224 приходских комитета в Москве и 14 уездных комитетов в Московской губернии. С 1895 года председательница московского Дамского благотворительно-тюремного комитета, организовала приют для детей осуждённых. Всего участвовала в организации и деятельности 15 благотворительных учебно-воспитательных учреждений для сирот, состояла августейшей покровительницей 72 благотворительных и просветительских учреждений. Являлась попечительницей одной из московских женских гимназий (с 1894 года называлась Елисаветинской), по инициативе Елизаветы Фёдоровны и при её участии по проекту архитектора И.И. Рерберга выстроено новое здание гимназии (ныне здание средней общеобразовательной школы № 330). В 1902 году под покровительством Елизаветы Фёдоровны в Москве была открыта выставка архитектуры и прикладного искусства в стиле модерн. В русско-японскую войну 1904-1905 годов и 1-ю мировую войну Елизавета Фёдоровна возглавляла в Москве движение по оказанию помощи раненым и увечным воинам, а также вдовам и детям погибших, устраивала склады для пожертвований от жителей и отправку подарков на фронты, участвовала в формировании санитарных поездов, в 1904 году организовала комиссию по размещению больных и раненых воинов, эвакуированных с ТВД в Москву. С 1905 года была сопредседательницей Православного палестинского общества.
После гибели супруга [04(17).02.1905] осталась жить в Москве, распустила двор и полностью посвятила себя благотворительности. Посетила находившегося в тюрьме И.П. Каляева, убийцу мужа, пытаясь склонить его к раскаянию; ходатайствовала перед императором Николаем II о помиловании террориста (её просьба была отклонена). Организовала врачебно-продовольственную помощь пострадавшим от наводнения в Москве в 1908 году. Неоднократно жертвовала предметы искусства в Музей изящных искусств имени императора Александра III и в Московскую городскую художественную галерею П.М. и С.М. Третьяковых. В 1909 году в Москве основала Марфо-Мариинскую обитель сестёр милосердия (для этого продала свои драгоценности), в 1910 году приняла монашеский постриг и звание настоятельницы обители. Выступала за возрождение в РПЦ чина диаконис. В апреле 1918 года арестована, вместе с членами бывшей императорской фамилии доставлена в город Алапаевск. Казнена по решению Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов вместе с великими князьями Иоанном, Константином и Игорем Константиновичами, Сергеем Михайловичем, его секретарём Ф.С. Ремезом, поэтом князем В.П. Палеем и инокиней Варварой Яковлевой, заживо сброшена в шахту рудника. После занятия Алапаевска войсками адмирала А.В. Колчака останки Елизаветы Фёдоровны перевезены в Иерусалим, где в 1921 году захоронены в усыпальнице церкви Святой Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Канонизирована в чине преподобномученицы Русской православной церковью за границей (1981) и РПЦ (1992). В 1990 году на территории Марфо-Мариинской обители открыт памятник Елизавете Фёдоровне (скульптор В.М. Клыков).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.