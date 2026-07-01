ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА

Елизавета Алексеевна (урожд. Луиза Мария Августа Баденская) (13.01.1779, Карлсруэ, маркграфство Баден — 04[16].05.1826 Белев, Тульская губерния) — российская императрица, супруга Александра I .

Дочь Карла Людвига Баденского, маркграфа Баден-Дурлахского и принцессы Амалии Гессен-Дармштадской. Избрана императрицей Екатериной II в супруги ее старшему внуку — великому князю Александру. Миропомазана и наречена Елизаветой Алексеевной 9 сентября 1793, повенчана 28 сентября 1793 (Е. А. было 14 лет, Александру — 16). 15 сентября 1801 вместе со своим супругом коронована. Имела дочерей Марию (1799—1800) и Елизавету (1806—1808). Отказавшись от почестей и блеска, посвящала досуг делам благотворительности. Покровительствовала сиротским приютам и нескольким школам в Петербурге, Царскосельскому лицею; при ее активном участии создано женское патриотическое общество. После смерти императора 19 ноября 1825 Е. А. приняла решение вернуться в столицу и по дороге скончалась. Похоронена в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге рядом со своим супругом. Награждена орденом Св. Великомученицы Екатерины 1-й степени, иностранными орденами Св. Иоанна Иерусалимского, Марии Луизы (Испания), Луизы (Пруссия).

Лит.: Аладьина Е. В. Воспоминания институтки. СПб., 1834; Вульф В. Я., Чеботарь С. А. «Звезды», покорившие миллионы сердец. М., 2013; Елизавета и Александр. Хроника по письмам императрицы Елизаветы Алексеевны. 1792—1826/ Сост., пер. с фр. и коммент. Д. В. Соловьева и С. Н. Искюля. М., 2013; Данилова А. Русские императоры, немецкие принцессы. Династические связи, человеческие судьбы. М., 2002. С. 185—205; Исмаил-Заде Д. Императрица Елисавета Алексеевна. Единственный роман императрицы. М., 2001; Логунова М. О. Вдовствующая императрица Елизавета Алексеевна // История Петербурга. 2012. № 1 (65). С. 21—29; Привалихина С. Русская судьба немецкой принцессы. Императрица Елизавета Алексеевна (1779—1826). Тула, 2009; Уваров С. С. Императрица Елисавета Алексеевна // Русская старина, 1884. Т. 41. № 1. С. 225—231.