ЕЛИЗАРОВЫ

ЕЛИЗАРОВЫ - иконописцы , сыновья Елизара Романова.

Священник олонецкой церкви Воздвижения Креста Господня (Арх. СПбФИРИ РАН. Ф. 3. Оп. 2. № 156. Л. 139 об.).

Иоанн священник с 1717 года, определен в церковь, где прежде служил его отец. В 1691-1720 годы работал в Александровом Свирском монастыре: документы (Там же. № 178. Л. 74-74 об.; № 186. Л. 191; № 242. Л. 68 об.; № 271. Л. 29; № 276. Л. 35 об.; № 280. Л. 34-34 об.; № 293. Л. 15, 23, 86 об.) упоминают о договорных записях на написание многочисленных икон.

Из сохранившихся произведений Иоанна известны царские врата с поясным изображением евангелистов (1721 год, ГРМ), выполненные для церкви Габановой пустыни, которая была приписана к Александрову Свирскому монастырю.

Иоаким диакон с 1685 года; в 1684-1717 годы писал иконы для Александрова Свирского монастыря, о чем сообщают договорные документы 1684-1688, 1695, 1717 годов (Там же. Л. 33-34 об., 68 об., 123, 133, 145, 229 об.).

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