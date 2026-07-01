ЕЛИЗАРЬЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

ЕЛИЗАРЬЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ - белорусский хореограф, народный артист СССР.

В 1967 году окон­чил ЛХУ, в 1972 году - ба­лет­мей­стер­ское от­де­ле­ние Ле­нинградской консерватории (пе­да­гог И.Д. Бель­ский). В Московском кон­церт­ном ан­самб­ле «Клас­си­че­ский ба­лет» по­ста­вил «По­эму» на музыку А.П. Пет­ро­ва (1973), «Клас­си­че­скую сим­фо­нию» на музыку С.С. Про­кофь­е­ва (1974). С 1973 года главный балетмейстер Белорусского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (с 1996 года ба­лет­ная труп­па пре­об­ра­зо­ва­на в Национальный Боль­шой те­атр ба­ле­та Рес­пуб­ли­ки Бе­ла­русь, Елизарьев стал его ди­рек­то­ром и художественным руководителем); осу­ще­ст­вил около 20 ба­лет­ных по­ста­но­вок, сре­ди ко­то­рых: «Кар­мен-сюи­та» Ж. Би­зе - Р.К. Щед­ри­на (1974), «Со­тво­ре­ние ми­ра» Пет­ро­ва (1976, 1998), «Тиль Улен­шпи­гель» Е.А. Гле­бо­ва (1978, 2004), «Спар­так» А.И. Ха­ча­ту­ря­на (1980), «Вес­на свя­щен­ная» И.Ф. Стра­вин­ско­го (1986, 1997), «Стра­сти» («Рог­не­да») А.Ю. Мди­ва­ни (1995, Государственная премия Рес­пуб­ли­ки Бе­ларус­ь), «Спя­щая кра­са­ви­ца» П.И. Чай­ков­ско­го (2001). По­ста­вил за ру­бе­жом: «Ба­ле­ты Ва­лен­ти­на Ели­зарь­е­ва» на музыку Про­кофь­е­ва, Щед­ри­на, Г. Ма­ле­ра (1979, Вар­ша­ва), «Жи­зель» А. Ада­на (1990, Люб­ля­на), «Дон Ки­хот» Л.Ф. Мин­ку­са (1993, Стам­бул), «Эс­ме­раль­да» Ч. Пу­ньи (2003, То­кио), «Спар­так» Ха­ча­ту­ря­на (2004, Ан­ка­ра).

Сце­нический язык Елизарьева ме­та­фо­ри­чен, в музыкально-­хо­рео­гра­фической дра­ма­тур­гии его спек­так­лей ак­цен­ти­ро­ва­ны фи­лософские, со­ци­аль­ные и нрав­ствен­ные про­бле­мы. По­ста­вил тан­цы в филь­ме А.В. Эф­ро­са «Фан­та­зия» (1975, по по­вес­ти И.С. Тур­ге­не­ва «Веш­ние во­ды»). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния ка­фед­ры хо­рео­гра­фии в бе­ло­русской Ака­де­мии му­зы­ки (Минск, 1994), профессор (с 1995 года). Твор­че­ст­ву Елизарьева по­свя­ще­ны филь­мы «Со­тво­ре­ние» (1979), «Воз­вра­ще­ние "Вес­ны"» (1987), «Ва­лен­ти­нов день» (1993), «Ра­бо­та, ко­то­рая на­зы­ва­ет­ся со­чи­не­ни­ем» (2001), «Ва­лен­тин Ели­зарь­ев - зер­ка­ло вре­ме­ни» (2002).

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Сце­на из ба­ле­та «Тиль Улен­шпи­гель» Е.А. Гле­бо­ва. Хо­рео­граф В.Н. Ели­зарь­ев. На­цио­наль­ный Боль­шой те­атр ба­ле­та Рес­пуб­ли­ки Бе­ларус­ь. Архив БРЭ.