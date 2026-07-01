ЕЛИЗАРЬЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
ЕЛИЗАРЬЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ - белорусский хореограф, народный артист СССР.
В 1967 году окончил ЛХУ, в 1972 году - балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории (педагог И.Д. Бельский). В Московском концертном ансамбле «Классический балет» поставил «Поэму» на музыку А.П. Петрова (1973), «Классическую симфонию» на музыку С.С. Прокофьева (1974). С 1973 года главный балетмейстер Белорусского театра оперы и балета (с 1996 года балетная труппа преобразована в Национальный Большой театр балета Республики Беларусь, Елизарьев стал его директором и художественным руководителем); осуществил около 20 балетных постановок, среди которых: «Кармен-сюита» Ж. Бизе - Р.К. Щедрина (1974), «Сотворение мира» Петрова (1976, 1998), «Тиль Уленшпигель» Е.А. Глебова (1978, 2004), «Спартак» А.И. Хачатуряна (1980), «Весна священная» И.Ф. Стравинского (1986, 1997), «Страсти» («Рогнеда») А.Ю. Мдивани (1995, Государственная премия Республики Беларусь), «Спящая красавица» П.И. Чайковского (2001). Поставил за рубежом: «Балеты Валентина Елизарьева» на музыку Прокофьева, Щедрина, Г. Малера (1979, Варшава), «Жизель» А. Адана (1990, Любляна), «Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса (1993, Стамбул), «Эсмеральда» Ч. Пуньи (2003, Токио), «Спартак» Хачатуряна (2004, Анкара).
Сценический язык Елизарьева метафоричен, в музыкально-хореографической драматургии его спектаклей акцентированы философские, социальные и нравственные проблемы. Поставил танцы в фильме А.В. Эфроса «Фантазия» (1975, по повести И.С. Тургенева «Вешние воды»). Один из инициаторов создания кафедры хореографии в белорусской Академии музыки (Минск, 1994), профессор (с 1995 года). Творчеству Елизарьева посвящены фильмы «Сотворение» (1979), «Возвращение "Весны"» (1987), «Валентинов день» (1993), «Работа, которая называется сочинением» (2001), «Валентин Елизарьев - зеркало времени» (2002).
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Сцена из балета «Тиль Уленшпигель» Е.А. Глебова. Хореограф В.Н. Елизарьев. Национальный Большой театр балета Республики Беларусь. Архив БРЭ.