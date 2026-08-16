ЭЛИЙ СПАРТИАН (лат. Aelius Spartianus)

Один из так называемых « Писателей Истории Августов » (Scriptores Historiae Augustae).

Именем Элия Спартиана подписаны шесть биографий: Адриана (I жизнеописание в сборнике), Луция Элия (II), Септимия Севера (X), Песценния Нигера (XI), Каракаллы (XIII) и его брата Геты (XIV). В наши дни Элия Спартиана считают историографической фикцией, созданной подлинным автором «Истории Августов» для придания большего веса своему сочинению. В исследовательской литературе еще можно встретить ссылки на Спартиана, но нормативной является ссылка на Scriptores в целом (SHA).

Иллюстрация :

Издание Scriptores Historiae Augustae. Париж, 1620 г.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев