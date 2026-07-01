ЕЛИСЕЙСКИЙ ДОГОВОР

Елисейский договор (Франко-западногерманский договор о дружбе) — двусторонний договор между Францией и ФРГ.

Двусторонний договор между Францией и ФРГ, подписанный 22 января 1963 президентом Франции генералом Ш. де Голлем и канцлером ФРГ К. Аденауэром .

В Договоре, вступившем в силу сразу после подписания, прописаны меры по укреплению сотрудничества между Францией и ФРГ в международных отношения, в области обороны и образования, а также по интенсификации молодежных обменов. В тексте зафиксирована необходимость проведения регулярных встреч между властными структурами обоих государств . Договор стал символом исторического примирения французского и немецкого народов и действует до сих пор.

Лит.: Симычев М. К. Соседи по Рейну вчера и сегодня. М., 1988; Defrance С., Pfeil U. (éd.). Le traité de l’Élyséeet les relations franco-allemandes 1945—1963—2003. Paris, 2005.