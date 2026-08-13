ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ, ЭЛИСИЙСКИЕ ПОЛЯ (др.-греч. Ἠλύσιον πεδίον, лат. campus Elysium)

В древнегреческой мифологии место обитания душ героев и праведных людей после смерти.

Елисейские поля ( Элизиум ), согласно Гомеру , область на краю обитаемого мира, где протекает река Океан, нет ни болезней, ни страданий, царит вечная весна; сюда переносятся любимые богами герои после смерти (Od., IV, 561-569, ср.: Pind. Ol., II, 78-83), с этими представлениями соотносятся описания «Островов блаженных» , которые упоминает Гесиод (Opp. et dies, 166-173) и другие античные авторы. Постепенно с утверждением идеи о посмертном воздаянии Элизиум как часть Аида противопоставляется Тартару (Aen., VI, 542-543; 638-665). Подробнее см.: Элизиум, Острова блаженных.

Понятие «Елисейские поля» (в сравнении с Элизиумом и «Островами блаженных») – наиболее распространенное в последующей европейской культурной традиции обозначение для «райского места» в греческом царстве мертвых. От него происходит название центральной улицы Парижа – Avenue des Champs-Élysées, которая продолжается от площади Согласия до Триумфальной арки. Елисейские поля – популярный образ в европейской литературе и искусстве.

Иллюстрации :

1. Елисейские поля. Картина К. Швабе. 1903;

2. Элизиум. Л. Бакст. 1906;

3. Елисейские поля в Париже.

Автор статьи: О.В. Кулишова