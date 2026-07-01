ЕЛИСЕЙ

ЕЛИСЕЙ - ветхозаветный пророк , ученик и преемник Илии в пророческом служении.

Ис­то­рия Елисея из­ло­же­на в Биб­лии в 3-й и 4-й Кни­гах Царств. Биб­лей­ское по­ве­ст­во­ва­ние о Елисее мо­жет быть раз­де­ле­но на сле­дую­щие сю­же­ты: крат­кие све­де­ния о ро­до­сло­вии и об­стоя­тель­ст­вах при­зва­ния Елисея; опи­са­ние чу­дес, со­вер­шён­ных Елисеем; про­ро­че­ская дея­тель­ность Елисея; роль Елисея в по­ли­тической ис­то­рии Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва. Со­глас­но из­ло­же­нию 3-й Кни­ги Царств, по­ве­ле­ние «по­ма­зать в про­ро­ка вме­сто се­бя» Елисея, сы­на Са­фа­то­ва, из Авел-Ме­хо­лы (ви­ди­мо, ме­ст­ность в Из­ре­ель­ской до­ли­не), Илия по­лу­чил в мо­мент пред­стоя­ния пе­ред Гос­по­дом на го­ре Хо­рив (3 Цар. 19:16) (смотри Неопалимая купина ). Не­за­дол­го до воз­не­се­ния Илии на не­бо Елисей ис­про­сил у не­го пре­ем­ст­во ду­ха (4 Цар. 2:9), а вско­ре по­сле стал един­ст­вен­ным сви­де­те­лем са­мо­го воз­не­се­ния Илии (4 Цар. 2:11-12). Многие чу­де­са и про­ро­че­ст­ва Елисея опи­са­ны в 4-й Кни­ге Царств. Елисей явил­ся вдох­но­ви­те­лем пе­ре­во­ро­та, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го при­шед­ший к вла­сти царь из­ра­иль­ский Ии­уй ис­тре­бил весь род Аха­вов (во ис­пол­не­ние про­кля­тия Илии на дом Аха­вов), вклю­чая Ио­ра­ма, ца­ря из­ра­иль­ско­го, и его мать Ие­за­вель, по­вин­ную в рас­про­стра­не­нии идо­ло­по­клон­ст­ва в Из­ра­иль­ском цар­ст­ве (4 Цар. 9–10:36). По мне­нию боль­шин­ст­ва ис­сле­до­ва­те­лей, по­ве­ст­во­ва­ние о Елисее, как и об Илии, сло­жи­лось в сре­де сто­рон­ни­ков про­роче­ско­го дви­же­ния, офор­мив­ше­го­ся в Из­ра­иль­ском цар­ст­ве в IX веке до н. э., и от­ра­жа­ет про­цесс как по­сте­пен­но­го ут­вер­жде­ния мо­но­те­из­ма, так и уси­ле­ния по­ли­тического и ду­хов­но­го зна­че­ния про­роков, став­ших не­отъ­ем­ле­мой ча­стью внутреннего государственного уст­рой­ст­ва Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва.

День па­мя­ти Елисея в пра­во­слав­ной церк­ви - 14(27) ию­ня, в ка­то­лической церк­ви - 14 ию­ня. Ка­нон в честь Елисея был соз­дан Ио­ан­ном Да­ма­ски­ном.