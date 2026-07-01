ЕЛИСЕЙ
ЕЛИСЕЙ - ветхозаветный пророк, ученик и преемник Илии в пророческом служении.
История Елисея изложена в Библии в 3-й и 4-й Книгах Царств. Библейское повествование о Елисее может быть разделено на следующие сюжеты: краткие сведения о родословии и обстоятельствах призвания Елисея; описание чудес, совершённых Елисеем; пророческая деятельность Елисея; роль Елисея в политической истории Израильского царства. Согласно изложению 3-й Книги Царств, повеление «помазать в пророка вместо себя» Елисея, сына Сафатова, из Авел-Мехолы (видимо, местность в Изреельской долине), Илия получил в момент предстояния перед Господом на горе Хорив (3 Цар. 19:16) (смотри Неопалимая купина). Незадолго до вознесения Илии на небо Елисей испросил у него преемство духа (4 Цар. 2:9), а вскоре после стал единственным свидетелем самого вознесения Илии (4 Цар. 2:11-12). Многие чудеса и пророчества Елисея описаны в 4-й Книге Царств. Елисей явился вдохновителем переворота, в результате которого пришедший к власти царь израильский Ииуй истребил весь род Ахавов (во исполнение проклятия Илии на дом Ахавов), включая Иорама, царя израильского, и его мать Иезавель, повинную в распространении идолопоклонства в Израильском царстве (4 Цар. 9–10:36). По мнению большинства исследователей, повествование о Елисее, как и об Илии, сложилось в среде сторонников пророческого движения, оформившегося в Израильском царстве в IX веке до н. э., и отражает процесс как постепенного утверждения монотеизма, так и усиления политического и духовного значения пророков, ставших неотъемлемой частью внутреннего государственного устройства Израильского царства.
День памяти Елисея в православной церкви - 14(27) июня, в католической церкви - 14 июня. Канон в честь Елисея был создан Иоанном Дамаскином.