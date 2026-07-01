ЕЛИСЕЕВЫ

Российские предприниматели, общественные деятели, благотворители, учёные.

Ос­но­ва­тель ро­да – Пётр Ели­се­ев сын [16(27).1.1776–10(22).4.1825], кре­сть­я­нин дер. Но­во­сёл­ки эко­но­ми­че­ской Ро­дио­нов­ской во­лос­ти Яро­слав­ско­го у., с 1813 тор­го­вал в С.-Пе­тер­бур­ге, ку­пец 3-й гиль­дии (1819). По­сле его смер­ти тор­го­вое де­ло про­дол­жи­ли его вдо­ва Ма­рия Гав­ри­лов­на (ок. 1777 – 1841), куп­чи­ха 1-й гиль­дии (1839), а за­тем сы­но­вья, куп­цы 1-й гиль­дии, по­томств. поч. гра­ж­да­не (1845): Сер­гей Пет­ро­вич [2(14).10.1800–2(14).9.1858]; Гри­го­рий Пет­ро­вич [25.9(7.10). 1804–9(21).2.1892], ком­мер­ции со­вет­ник (1869), д. стат. советник (1889), глас­ный Об­щей, за­тем Го­род­ской ду­мы С.-Пе­тер­бур­га (1858–92), иг­рал ве­ду­щую роль в уп­рав­ле­нии фа­миль­ным де­лом, в 1870-х гг. со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках управ­ле­ние им, в 1864 ос­но­вал пер­вый рос. ак­цио­нер­ный банк – С.-Пе­терб. ча­ст­ный ком­мер­че­ский (в 1875–82 пред. его прав­ле­ния), чл. Со­ве­та гос. кре­дит­ных ус­та­нов­ле­ний (1869), уча­ст­во­вал в соз­да­нии стра­хо­во­го об-ва «Рус­ский Ллойд» (1870; совм. с сы­ном А. Г. Ели­сее­вым и др.), Рус­ско­го для внеш­ней тор­гов­ли бан­ка (1871; совм. с бра­том Ст. П. Ели­се­евым и др.); Сте­пан Пет­ро­вич [28.10(9.11).1806–1(13).5.1879]. Бра­тья Е. ве­ли се­мей­ное де­ло не­раз­дель­но, в 1857 ос­но­ва­ли Тор­го­вый дом «Бра­тья Ели­сее­вы», ко­то­рый тор­го­вал «ко­ло­ни­аль­ным то­ва­ром» – ча­ем, ко­фе, ри­сом, мас­лом про­ван­ским и де­ре­вян­ным (низ­ший сорт олив­ко­во­го), сы­ра­ми, пря­но­стя­ми, сар­ди­на­ми, ан­чо­уса­ми, ост-инд­ским са­ха­ром, ро­мом, трю­фе­ля­ми и пр. Важ­ней­шее ме­сто в тор­го­вых опе­ра­ци­ях фир­мы за­ни­ма­ли при­воз­ные ви­но­град­ные ви­на. Е. ску­па­ли и пе­ре­раба­ты­ва­ли ви­но­град в ви­но­дельч. цен­трах Ев­ро­пы [Бор­до (Фран­ция), Хе­рес-де-ла-Фрон­те­ра (Ис­па­ния), Опор­то (Пор­ту­га­лия), о. Ма­дей­ра], а за­тем от­прав­ля­ли по­лу­фаб­ри­кат в С.-Пе­тер­бург. Там ви­но вы­дер­жи­ва­лось в ду­бо­вых боч­ках в под­ва­лах, по­стро­ен­ных Е. в 1860-х гг. Ви­на Е. про­да­ва­лись как в Рос­сии, так и за гра­ни­цей. Их тор­го­вый дом имел ши­ро­кие за­ру­беж­ные свя­зи. За вы­со­кое ка­че­ст­во про­дук­ции фир­ма от­ме­че­на на ме­ж­ду­народных вы­став­ках: почётным ди­пло­мом в Ве­не (1873) и зо­ло­той ме­далью в Лон­до­не (1874). В 1874 ука­зом имп. Алек­сан­д­ра II в знак «дол­го­лет­ней и по­лез­ной тор­го­вой дея­тель­но­сти» фир­ме Е. да­ро­ва­но пра­во изо­бра­жать гос. герб на сво­их блан­ках, упа­ков­ке, рек­ла­ме и пр.

Стар­ший сын Г. П. Ели­сее­ва Алек­сандр Гри­горь­е­вич [26.7(7.8).1839–10(23).8.1917], ку­пец 1-й гиль­дии (1883), ком­мер­ции со­вет­ник (1885), тайн. сов. (1896); пред. прав­ле­ния С.-Пе­терб. ча­ст­но­го ком­мерч. бан­ка (1882–84), в 1896 вы­шел из се­мей­но­го де­ла, чл. со­ве­та Учёт­но­го и ссуд­но­го бан­ка (1896–1917), со­ве­та Гос. бан­ка от бир­же­во­го ку­пе­чест­ва (1894–1902), со­ве­та по учеб­ным де­лам Мин-ва фи­нан­сов (с 1896; с 1906 со­вет на­хо­дил­ся в ве­де­нии Мин-ва тор­гов­ли и пром-сти), со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур Мин-ва тор­гов­ли и пром-сти. Его брат Гри­го­рий Гри­горь­е­вич [24.8(5.9). 1864–11.1.1949], по­томств. дво­ря­нин (1910; воз­ве­дён «во вни­ма­ние к осо­бо по­лез­ной дея­тель­но­сти» в ка­че­ст­ве ру­ко­во­ди­те­ля се­мей­ной фир­мы), глас­ный С.-Пе­терб. го­род­ской ду­мы (1898–1917), в 1896 совм. с суп­ру­гой Ма­ри­ей Ан­д­ре­ев­ной (урожд. Дур­ди­ной) [1(13).1.1864–1(14).10.1914] пре­об­ра­зо­вал тор­го­вый дом «Бра­тья Ели­сее­вы» в од­но­им. то­ва­ри­ще­ст­во на па­ях (ка­пи­тал 3 млн. руб., еже­год­ный обо­рот к 1916 поч­ти 25 млн. руб.; на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но в 1918), по­дав­ляю­щим чис­лом па­ёв вла­де­ли его уч­ре­ди­те­ли. По-преж­не­му од­ним из осн. про­из­во­ди­мых и про­да­вае­мых фир­мой про­дук­тов ос­та­ва­лись ви­но­град­ные ви­на вы­со­ко­го ка­че­ст­ва. То­ва­ри­ще­ст­во вы­пус­ка­ло так­же вод­ку, шо­ко­лад­ные и кон­ди­тер­ские из­де­лия, по про­ек­там арх. Г. В. Ба­ра­нов­ско­го вы­строи­ло от­ли­чав­шие­ся осо­бой пыш­но­стью и ве­ли­ко­ле­пи­ем собств. ма­га­зи­ны в Мо­ск­ве (1898–1901) и в С.-Пе­тер­бур­ге (1902–03), кроме того, арен­до­ва­ло тор­го­вые пло­ща­ди в Кие­ве. Про­дук­ция Е. на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 в Па­ри­же по­лу­чи­ла поч. ди­плом, а Г. Г. Ели­се­ев на­гра­ж­дён франц. ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на . Он яв­лял­ся так­же со­вла­дель­цем и од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Т-ва Пе­тер­гоф­ско­го па­ро­ход­ст­ва, ак­цио­нер­но­го об-ва пи­во­ва­ре­ния «Но­вая Ба­ва­рия» и др. По­сле 1917 эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Сын Ст. П. Ели­сее­ва Пётр Сте­па­но­вич [11(23).1.1834–25.11(8.12).1901] и внук Сте­пан Пет­ро­вич (ок. 1857 – 15.3.1935) со­сре­до­то­чи­ли свою дея­тель­ность на бан­ков­ской и стра­хо­вой сфе­ре. Ст. П. Ели­се­ев-млад­ший яв­лял­ся пред. прав­ле­ния стра­хо­во­го об-ва «Рус­ский Ллойд» и ви­це-пре­зи­ден­том Рус­ско­го для внеш­ней тор­гов­ли бан­ка, в 1908 воз­ве­дён в по­томств. дво­рян­ст­во за бла­го­тво­рит. дея­тель­ность, в 1921 эмиг­ри­ро­вал в Фин­лян­дию, за­тем во Фран­цию.

К нач. 20 в. Е. яв­ля­лись круп­ны­ми вла­дель­ца­ми не­дви­жи­мо­сти в Мо­ск­ве и С.-Пе­тер­бур­ге, а так­же в С.-Пе­терб., Ека­те­ри­но­слав­ской, Эс­т­лянд­ской гу­бер­ни­ях.

Они ос­но­ва­ли в С.-Пе­тер­бур­ге Ели­са­ве­тин­скую (Ели­за­ве­тин­скую) бо­га­дель­ню бр. Ели­сее­вых (1856), бес­плат­ную ру­ко­дель­но-хо­зяйств. шко­лу им. А. Г. Ели­сее­ва (1895), Дом при­зре­ния бед­ных, но­сив­ший имя Ст. П. Ели­сее­ва-стар­ше­го (1908), бы­ли по­пе­чи­те­ля­ми учеб­ных и мед. уч­ре­ж­де­ний: До­ма при­зре­ния и ре­мес­лен­но­го об­ра­зо­ва­ния бед­ных де­тей, ре­мес­лен­но­го уч-ща им. це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая, Ком­мерч. уч-ща, С.-Пе­терб. учи­тель­ско­го ин-та, Ма­ри­ин­ско­го ро­до­вспо­мо­га­тель­но­го до­ма, С.-Пе­терб. бир­же­вой ба­рач­ной боль­ни­цы в па­мять имп. Алек­сан­д­ра II и Еле­нин­ской бес­плат­ной боль­ни­цы для жен­щин А. Г. и Е. И. Ели­се­евых. Щед­ро жерт­во­ва­ли на ну­ж­ды хра­мов С.-Пе­терб., Нов­го­род­ской и Ярославской епар­хий; в 1881–85 по­строи­ли цер­ковь в честь ико­ны Ка­зан­ской Бо­жией Ма­те­ри на Боль­ше­ох­тен­ском клад­би­ще в С.-Пе­тер­бур­ге (ста­ла ро­до­вой усы­паль­ни­цей Е., сне­се­на в нач. 1930-х гг.).

Из по­том­ков Г. Г. Ели­сее­ва наи­бо­лее из­вест­ны его сын С. Г. Ели­се­ев и сы­но­вья по­след­не­го: Ни­ки­та Сер­гее­вич [1(14).8.1915–25.11.1997], вос­то­ко­вед, во 2-ю ми­ро­вую вой­ну уча­ст­во­вал во франц. Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния, на­гра­ж­дён ка­ва­лер­ским (1965) и офи­цер­ским (1984) кре­ста­ми ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на, с 1965 проф. Ли­он­ско­го ун-та; Ва­дим Сер­гее­вич (4.5.1918–20.1.2002), спе­циа­лист по ис­то­рии Ки­тая, вид­ный дея­тель му­зей­но­го де­ла во Фран­ции, во 2-ю ми­ро­вую вой­ну совм. с бра­том уча­ст­во­вал во франц. Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния, на­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на; с 1956 гл. хра­ни­тель ху­дож. и ис­то­рич. му­зе­ев Па­ри­жа, с 1982 ди­рек­тор нац. Му­зея Вос­то­ка в Па­ри­же, од­но­вре­мен­но с 1983 ге­не­раль­ный ин­спек­тор па­риж­ских му­зе­ев, один из ос­но­ва­те­лей Ме­ж­ду­нар. со­ве­та му­зе­ев при ЮНЕСКО (1946), не­од­но­крат­но по­се­щал СССР, со­труд­ни­чал с Эр­ми­та­жем и др. отеч. му­зея­ми.

Иллюстрации:

Автор статьи:Ин­терь­ер ма­га­зи­на Тор­го­во­го то­ва­ри­ще­ст­ва «Бра­тья Ели­сее­вы» в Мо­ск­ве. Фо­то. Нач. 20 в. А. В. Крас­ко;

Па­виль­он Тор­го­во­го до­ма «Бра­тья Ели­сее­вы» на Все­рос­сий­ской ху­до­же­ст­вен­но-про­мыш­лен­ной вы­став­ке 1896 в Ниж­нем Нов­го­ро­де. Ар­хи­тек­тор Г. В. Ба­ра­нов­ский;

Г. Г. Ели­се­ев;

Г. П. Ели­се­ев.

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