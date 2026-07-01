ЕЛИСЕЕВЫ
Российские предприниматели, общественные деятели, благотворители, учёные.
Основатель рода – Пётр Елисеев сын [16(27).1.1776–10(22).4.1825], крестьянин дер. Новосёлки экономической Родионовской волости Ярославского у., с 1813 торговал в С.-Петербурге, купец 3-й гильдии (1819). После его смерти торговое дело продолжили его вдова Мария Гавриловна (ок. 1777 – 1841), купчиха 1-й гильдии (1839), а затем сыновья, купцы 1-й гильдии, потомств. поч. граждане (1845): Сергей Петрович [2(14).10.1800–2(14).9.1858]; Григорий Петрович [25.9(7.10). 1804–9(21).2.1892], коммерции советник (1869), д. стат. советник (1889), гласный Общей, затем Городской думы С.-Петербурга (1858–92), играл ведущую роль в управлении фамильным делом, в 1870-х гг. сосредоточил в своих руках управление им, в 1864 основал первый рос. акционерный банк – С.-Петерб. частный коммерческий (в 1875–82 пред. его правления), чл. Совета гос. кредитных установлений (1869), участвовал в создании страхового об-ва «Русский Ллойд» (1870; совм. с сыном А. Г. Елисеевым и др.), Русского для внешней торговли банка (1871; совм. с братом Ст. П. Елисеевым и др.); Степан Петрович [28.10(9.11).1806–1(13).5.1879]. Братья Е. вели семейное дело нераздельно, в 1857 основали Торговый дом «Братья Елисеевы», который торговал «колониальным товаром» – чаем, кофе, рисом, маслом прованским и деревянным (низший сорт оливкового), сырами, пряностями, сардинами, анчоусами, ост-индским сахаром, ромом, трюфелями и пр. Важнейшее место в торговых операциях фирмы занимали привозные виноградные вина. Е. скупали и перерабатывали виноград в винодельч. центрах Европы [Бордо (Франция), Херес-де-ла-Фронтера (Испания), Опорто (Португалия), о. Мадейра], а затем отправляли полуфабрикат в С.-Петербург. Там вино выдерживалось в дубовых бочках в подвалах, построенных Е. в 1860-х гг. Вина Е. продавались как в России, так и за границей. Их торговый дом имел широкие зарубежные связи. За высокое качество продукции фирма отмечена на международных выставках: почётным дипломом в Вене (1873) и золотой медалью в Лондоне (1874). В 1874 указом имп. Александра II в знак «долголетней и полезной торговой деятельности» фирме Е. даровано право изображать гос. герб на своих бланках, упаковке, рекламе и пр.
Старший сын Г. П. Елисеева Александр Григорьевич [26.7(7.8).1839–10(23).8.1917], купец 1-й гильдии (1883), коммерции советник (1885), тайн. сов. (1896); пред. правления С.-Петерб. частного коммерч. банка (1882–84), в 1896 вышел из семейного дела, чл. совета Учётного и ссудного банка (1896–1917), совета Гос. банка от биржевого купечества (1894–1902), совета по учебным делам Мин-ва финансов (с 1896; с 1906 совет находился в ведении Мин-ва торговли и пром-сти), совета торговли и мануфактур Мин-ва торговли и пром-сти. Его брат Григорий Григорьевич [24.8(5.9). 1864–11.1.1949], потомств. дворянин (1910; возведён «во внимание к особо полезной деятельности» в качестве руководителя семейной фирмы), гласный С.-Петерб. городской думы (1898–1917), в 1896 совм. с супругой Марией Андреевной (урожд. Дурдиной) [1(13).1.1864–1(14).10.1914] преобразовал торговый дом «Братья Елисеевы» в одноим. товарищество на паях (капитал 3 млн. руб., ежегодный оборот к 1916 почти 25 млн. руб.; национализировано в 1918), подавляющим числом паёв владели его учредители. По-прежнему одним из осн. производимых и продаваемых фирмой продуктов оставались виноградные вина высокого качества. Товарищество выпускало также водку, шоколадные и кондитерские изделия, по проектам арх. Г. В. Барановского выстроило отличавшиеся особой пышностью и великолепием собств. магазины в Москве (1898–1901) и в С.-Петербурге (1902–03), кроме того, арендовало торговые площади в Киеве. Продукция Е. на Всемирной выставке 1900 в Париже получила поч. диплом, а Г. Г. Елисеев награждён франц. орденом Почётного легиона. Он являлся также совладельцем и одним из руководителей Т-ва Петергофского пароходства, акционерного об-ва пивоварения «Новая Бавария» и др. После 1917 эмигрировал во Францию.
Сын Ст. П. Елисеева Пётр Степанович [11(23).1.1834–25.11(8.12).1901] и внук Степан Петрович (ок. 1857 – 15.3.1935) сосредоточили свою деятельность на банковской и страховой сфере. Ст. П. Елисеев-младший являлся пред. правления страхового об-ва «Русский Ллойд» и вице-президентом Русского для внешней торговли банка, в 1908 возведён в потомств. дворянство за благотворит. деятельность, в 1921 эмигрировал в Финляндию, затем во Францию.
К нач. 20 в. Е. являлись крупными владельцами недвижимости в Москве и С.-Петербурге, а также в С.-Петерб., Екатеринославской, Эстляндской губерниях.
Они основали в С.-Петербурге Елисаветинскую (Елизаветинскую) богадельню бр. Елисеевых (1856), бесплатную рукодельно-хозяйств. школу им. А. Г. Елисеева (1895), Дом призрения бедных, носивший имя Ст. П. Елисеева-старшего (1908), были попечителями учебных и мед. учреждений: Дома призрения и ремесленного образования бедных детей, ремесленного уч-ща им. цесаревича Николая, Коммерч. уч-ща, С.-Петерб. учительского ин-та, Мариинского родовспомогательного дома, С.-Петерб. биржевой барачной больницы в память имп. Александра II и Еленинской бесплатной больницы для женщин А. Г. и Е. И. Елисеевых. Щедро жертвовали на нужды храмов С.-Петерб., Новгородской и Ярославской епархий; в 1881–85 построили церковь в честь иконы Казанской Божией Матери на Большеохтенском кладбище в С.-Петербурге (стала родовой усыпальницей Е., снесена в нач. 1930-х гг.).
Из потомков Г. Г. Елисеева наиболее известны его сын С. Г. Елисеев и сыновья последнего: Никита Сергеевич [1(14).8.1915–25.11.1997], востоковед, во 2-ю мировую войну участвовал во франц. Движении Сопротивления, награждён кавалерским (1965) и офицерским (1984) крестами ордена Почётного легиона, с 1965 проф. Лионского ун-та; Вадим Сергеевич (4.5.1918–20.1.2002), специалист по истории Китая, видный деятель музейного дела во Франции, во 2-ю мировую войну совм. с братом участвовал во франц. Движении Сопротивления, награждён орденом Почётного легиона; с 1956 гл. хранитель худож. и историч. музеев Парижа, с 1982 директор нац. Музея Востока в Париже, одновременно с 1983 генеральный инспектор парижских музеев, один из основателей Междунар. совета музеев при ЮНЕСКО (1946), неоднократно посещал СССР, сотрудничал с Эрмитажем и др. отеч. музеями.
Иллюстрации:
Автор статьи:Интерьер магазина Торгового товарищества «Братья Елисеевы» в Москве. Фото. Нач. 20 в. А. В. Краско;
Павильон Торгового дома «Братья Елисеевы» на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 в Нижнем Новгороде. Архитектор Г. В. Барановский;
Г. Г. Елисеев;
Г. П. Елисеев.