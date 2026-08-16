ЕЛИСЕЕВИЧИ

ЕЛИСЕЕВИЧИ - палеолитические стоянки на правом берегу реки Судость.

От­но­сят­ся к деснинскому палеолиту; ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки от 17500 до 12300 лет на­зад. Сто­ян­ку Елисеевичи I от­крыл К.М. По­ли­кар­по­вич в 1930 году; рас­коп­ки его же (1930, 1935-1936, 1946, 1948), В.Д. Будь­ко (1963, 1965), Л.В. Гре­хо­вой (1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1986); сто­ян­ка Елисеевичи II слу­чай­но об­на­ру­же­на в 300 м к се­ве­ро-за­па­ду от Елисеевичи I в 1979 году, рас­коп­ки Гре­хо­вой в 1980 году. Изу­че­но бо­лее 600 м2; ско­п­ле­ния кос­тей (в основном ма­мон­та), ямы с кос­тя­ми ма­мон­та об­ра­зо­вы­ва­ли овал около 20 × 11 м, в его северо-восточной час­ти - кон­ст­рук­ция из зем­ли и кос­тей, главным образом ма­мон­та («ход»), к юго-восточной гра­ни­це оваль­ной пло­щад­ки при­мы­ка­ло пят­но ко­ст­но­го уг­ля и зо­лы («золь­ник») и др. Крем­нё­вый ин­вен­тарь ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пла­стин­ча­той тех­ни­кой рас­ка­лы­ва­ния, пре­об­ла­да­ют ре­ту­ши­ро­ван­ные рез­цы, се­рия пла­стин с при­ту­п­лен­ным кра­ем и крае­вой ре­ту­шью, скреб­ки, про­кол­ки и ост­рия с ре­ту­ши­ро­ван­ным кра­ем; ору­дия из рё­бер («кин­жал», ло­щи­ла, ко­пал­ка) и бив­ня (про­кол­ка, игол­ка, ло­па­точ­ка) ма­мон­та. Сре­ди на­хо­док - жен­ская ста­ту­эт­ка («Ве­не­ра па­лео­ли­та»), «жезл на­чаль­ни­ка» (стер­жень с утол­ще­ни­ем, имею­щим от­вер­стие; как со сто­ян­ки Ме­жи­ри­чи в Чер­кас­ской области Ук­раи­ны и др.), ор­на­мен­ти­ро­ван­ные пла­стин­ки («чу­рин­ги») из бив­ня ма­мон­та, фи­гур­ка ма­мон­та и другие из из­вест­ко­вой кон­кре­ции, бив­ни ма­мон­та с ре­гу­ляр­ны­ми по­пе­реч­ны­ми на­рез­ка­ми. Пре­об­ла­да­ют кос­ти ма­мон­та, мно­го пес­ца, име­ют­ся кос­ти вол­ка, мед­ве­дя, се­вер­но­го оле­ня, ло­ся, кор­са­ка, ко­пыт­но­го лем­мин­га, уз­ко­че­реп­ной по­лёв­ки.

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