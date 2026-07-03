ЕЛИСЕЕВ ПЁТР ЕЛИСЕЕВИЧ

Известный петербургский предприниматель, основатель купеческой династии Елисеевых.

Петр Елисеевич родился в 1775 году в крестьянской семье в Ярославской губернии. Фамилия его была Касаткин, и принадлежал он графу Николаю Петровичу Шереметеву. Шереметев дал вольную Петру Елисеевичу с женой Марией Гавриловной за то, что Петр сумел вырастить в графской оранжерее землянику. Мало того, счастливый граф подарил семье будущего предпринимателя целых 100 рублей - огромные деньги для крестьянина.

С этой суммы и началась торговая деятельность Петра Касаткина. Заработав еще 100 с лишним рублей, Петр решил выкупить у Шереметева своего брата Григория. После этого братья организовали торговое “Товарищество братьев Елисеевых”. Новая фамилия Елисеевы происходила от их общего отчества и была выбрана ими вместо Касаткиных в честь отца, воспитавшего в сыновьях трудолюбие, которое и помогло им так радикально изменить свою жизнь.

В 1813 году Петр открыл в Петербурге лавку для продажи вина и фруктов на Невском проспекте, после чего арендовал помещение для оптовой торговли в здании Петербургской таможни. Именно с 1813 года в Санкт-Петербурге открылось торговое Товарищество “Братья Елисеевы”.

В 1821 году Петр Елисеев начал торговать иностранными винами. Вскоре купил дом и открыл магазин колониальных товаров.

В 1824 году Петр Елисеевич заявил свой капитал в Купеческой управе и записался вместе со всем семейством в купеческое сословие. Однако в результате неожиданно поразившей его болезни скончался в 1825 году.

С 1825 года его дела вела вдова Мария Гавриловна и сыновья Сергей, Степан и Григорий. Впоследствии, после кончины Марии Гавриловны и ее старшего сына Сергея, Степан и Григорий основали торговый дом “Братья Елисеевы” с капиталом в 7,8 млн рублей. Вскоре эта фирма стала одной из лидеров в торговом мире России того времени.