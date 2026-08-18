ЕЛИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ
ЕЛИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ - российский публицист, журналист, историк, коллежский советник.
Из семьи сельского священника. Окончил Московскую духовную академию (1844). Экстраординарный профессор Казанской духовной академии (с 1849 года), преподавал историю, древнееврейский и немецкий языки, каноническое право. Изучал историю монастырей и приходов края. Автор «Жизнеописаний святителей: Гурия, Германа и Варсонофия, казанских и свияжских чудотворцев» (1847), «Краткого исторического сказания о чудотворных иконах: Казанской, Седмиозерной, Раифской и Мироносицкой» (1849). В 1850 году по поручению Синода занялся историко-статистическим описанием Казанской епархии (завершённый в 1853 году 1-й том труда Елисеева «История распространения христианства в крае Казанском» остался в рукописи). Служил в Сибири: омский (1854-1856) и тарский (1856-1858) окружной начальник.
Выйдя в отставку, поселился в Санкт-Петербурге. Сотрудничал в журналах «Современник» (участвовал в полемике с журналом «Русское слово», позднее названной Ф.М. Достоевским «расколом в нигилистах»; после ареста Н.Г. Чернышевского в 1862 году вошёл в состав новой редакции журнала), «Отечественные записки» (с 1868 года; в 1874-1881 годах редактор, совместно с Н.А. Некрасовым и М.Е. Салтыковым-Щедриным), а также «Вестник Европы» и «Русское богатство» (с 1884 года). Редактировал сатирический журнал «Искра» (1859-1863 годы; совместно с В.С. Курочкиным и Н.А. Степановым), журнал «Век» (1862) и газету «Очерки» (1863). В апреле 1866 года арестован по делу Д.В. Каракозова, совершившего 4(16) апреля 1866 года покушение на императора Александра II, однако за недостатком улик освобождён под надзор полиции (до 1882 года). В публицистических статьях придерживался умеренно демократических взглядов, скептически оценивал результаты крестьянской реформы 1861 года, считая недостаточным размер крестьянского земельного надела. Посвятил многочисленные статьи русской истории, писал о происхождении Русской правды, возникновении Киевской Руси, образовании Московского государства, истории России XVI-XVIII веков. Позитивно оценивал деятельность московских князей по объединению Северо-Восточной Руси, однако считал, что великокняжеская власть принесла с собой «полное бесправие личности, всецелое поглощение её государственным началом», поэтому резко отрицательно характеризовал деятельность царя Ивана IV Васильевича Грозного, политика которого, по мнению Елисеева, привела к разорению страны и обнищанию народа. Вёл полемику с представителями «историко-юридической школы» («государственной школы») в исторической науке - С.М. Соловьёвым, Н.И. Костомаровым, В.И. Сергеевичем и др., упрекая их в недооценке роли народных масс в истории. Автор статей мемуарного характера о Н.В. Гоголе, Н.А. Некрасове, М.Е. Салтыкове-Щедрине (опубликованы в 1893-1902 годах). Первый том «Сочинений» Елисеева издан в 1894 году, уже после его смерти, Н.К. Михайловским при участии К.Т. Солдатёнкова, однако постановлением Комитета министров от 11(23) октября 1894 года издание было запрещено (из 3 тысяч экземпляров было уничтожено 2944).
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