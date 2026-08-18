ЕЛИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ

ЕЛИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ - российский публицист, журналист, историк, коллежский советник.

Из се­мьи сель­ско­го свя­щен­ни­ка. Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (1844). Экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор Ка­зан­ской ду­хов­ной ака­де­мии (с 1849 года), пре­по­да­вал ис­то­рию, древнееврейский и немецкий язы­ки, ка­но­ническое пра­во . Изу­чал ис­то­рию мо­на­сты­рей и при­хо­дов края. Ав­тор «Жиз­не­опи­са­ний свя­ти­те­лей: Гу­рия, Гер­ма­на и Вар­со­но­фия, ка­зан­ских и сви­яж­ских чу­до­твор­цев» (1847), «Крат­ко­го ис­то­ри­че­ско­го ска­за­ния о чу­до­твор­ных ико­нах: Ка­зан­с­кой, Сед­мио­зер­ной, Ра­иф­ской и Ми­ро­но­сиц­кой» (1849). В 1850 году по по­ру­че­нию Си­но­да за­нял­ся ис­то­ри­ко-ста­ти­сти­чес­ким опи­са­ни­ем Ка­зан­ской епар­хии (за­вер­шён­ный в 1853 году 1-й том тру­да Елисеева «Ис­то­рия рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва в крае Ка­зан­ском» ос­тал­ся в ру­ко­пи­си). Слу­жил в Си­би­ри: ом­ский (1854-1856) и тар­ский (1856-1858) ок­руж­ной на­чаль­ник.

Вый­дя в от­став­ку, по­се­лил­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Со­труд­ни­чал в жур­на­лах «Со­вре­мен­ник» (уча­ст­во­вал в по­ле­ми­ке с журналом «Рус­ское сло­во», позд­нее на­зван­ной Ф.М. Дос­то­ев­ским «рас­ко­лом в ни­ги­ли­стах»; по­сле аре­ста Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го в 1862 году во­шёл в со­став но­вой ре­дак­ции жур­на­ла), «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» (с 1868 года; в 1874-1881 годах редактор, совместно с Н.А. Не­кра­со­вым и М.Е. Сал­ты­ко­вым-­Щед­ри­ным), а так­же «Вест­ник Ев­ро­пы» и «Рус­ское бо­гат­ст­во» (с 1884 года). Ре­дак­ти­ро­вал са­ти­рический журнал «Ис­кра» (1859-1863 годы; совместно с В.С. Ку­роч­ки­ным и Н.А. Сте­па­но­вым), журнал «Век» (1862) и газету «Очер­ки» (1863). В апреле 1866 года аре­сто­ван по де­лу Д.В. Ка­ра­ко­зо­ва, со­вер­шив­ше­го 4(16) апреля 1866 года по­ку­ше­ние на императора Алек­сан­д­ра II, од­на­ко за не­дос­тат­ком улик ос­во­бо­ж­дён под над­зор по­ли­ции (до 1882 года). В пуб­ли­ци­стических стать­ях при­дер­жи­вал­ся уме­рен­но де­мо­кра­тических взгля­дов, скеп­ти­че­ски оце­ни­вал ре­зуль­та­ты кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года, счи­тая не­дос­та­точ­ным раз­мер кре­сть­ян­ско­го зе­мель­но­го на­де­ла. По­свя­тил мно­го­численные ста­тьи русской ис­то­рии, пи­сал о про­ис­хо­ж­де­нии Рус­ской прав­ды, воз­ник­но­ве­нии Ки­ев­ской Ру­си, об­ра­зо­ва­нии Московского государства, ис­то­рии Рос­сии XVI-XVIII веков. По­зи­тив­но оце­ни­вал дея­тель­ность московских кня­зей по объ­е­ди­не­нию Северо-Восточной Ру­си, од­на­ко счи­тал, что ве­ли­ко­кня­же­ская власть при­нес­ла с со­бой «пол­ное бес­пра­вие лич­но­сти, все­це­лое по­гло­ще­ние её го­су­дар­ст­вен­ным на­ча­лом», по­это­му рез­ко от­ри­ца­тель­но ха­рак­те­ри­зо­вал дея­тель­ность ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го , по­ли­ти­ка ко­то­ро­го, по мне­нию Елисеева, при­ве­ла к ра­зо­ре­нию стра­ны и об­ни­ща­нию на­ро­да. Вёл по­ле­ми­ку с пред­ста­ви­те­ля­ми «ис­то­ри­ко-юри­ди­че­ской шко­лы» («го­су­дар­ст­вен­ной шко­лы») в ис­то­рической нау­ке - С.М. Со­ловь­ё­вым, Н.И. Кос­то­ма­ро­вым, В.И. Сер­гее­ви­чем и др., уп­ре­кая их в не­до­оцен­ке ро­ли народных масс в ис­то­рии. Ав­тор ста­тей ме­му­ар­но­го ха­рак­те­ра о Н.В. Го­го­ле, Н.А. Не­кра­со­ве, М.Е. Сал­ты­ко­ве-­Щед­ри­не (опубликованы в 1893-1902 годах). Пер­вый том «Со­чи­не­ний» Елисеева из­дан в 1894 году, уже по­сле его смер­ти, Н.К. Ми­хай­лов­ским при уча­стии К.Т. Сол­да­тён­ко­ва, од­на­ко по­ста­нов­ле­ни­ем Комитета ми­ни­ст­ров от 11(23) октября 1894 года из­да­ние бы­ло за­пре­ще­но (из 3 тысяч экземпляров бы­ло унич­то­же­но 2944).

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