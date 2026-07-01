ЕЛИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

О ранних годах жизни Григория Петровича Елисеева практически ничего неизвестно. Родился он 25 сентября 1804 г. в столице. Происходил из купеческой семьи Елисеевых. Его отец – основатель семьи Елисеевых.

Вошел в историю как один из создателей Торгового дома «Братья Елисеевы», крупный купец, предприниматель и благотворитель.

Семейное дело

Право на организацию торгового дома братья Григорий, Сергей и Степан Елисеевы получили в 1857 г., а уже на следующий год компания приобрела пароход «Александр II». Уставной капитал торгового дома насчитывал первоначально около 8 млн. руб. Общее руководство компанией было возложено на брата Сергея Петровича.

Торговый дом занимался покупкой винограда во Франции и Испании. На месте братья организовали его обработку, там же он и хранился. Для этого братья приобрели специальные склады. На судах винные полуфабрикаты доставлялись в российскую столицу. Здесь их выдерживали по специальной технологии в собственных винных подвалах на Васильевском о-ве, после чего уже готовый продукт отправлялся на продажу.

Во главе компании

После смерти брата Сергея Петровича руководство торговым домом перешло в руки Григорию Петровичу. Именно при нем компания достигла расцвета. С 1860 г. предприятие продавало вино в лавках в доме Котомина, в собственном доме на Биржевой линии, в лавке на Литейном проспекте. Была организована доставка вина в собственные магазины торгового дома в Москве и Киеве.

Успешная деятельность торгового дома позволила Е. подняться. С 1869 г. он состоял по выбору купцов биржевым старшиной. На протяжении десяти лет возглавлял Биржевой комитет Санкт-Петербургской биржи.

С 1869 г. – коммерции советник.

Постепенно стал привлекать в дело своих сыновей Александра и Григория.

Общественная деятельность

С 1858 г. – гласный Общей думы. Выборный от купечества в Городской управе. Был попечителем Елисеевской богадельни.

Выступил одним из организаторов Санкт-Петербургского частного коммерческого банка. В 1875 – 1882 гг. возглавлял его правление.

Умер Е. 4 февраля 1892 г. в столице.

Семья

Первая супруга – Анна Ивановна Фуражева. Дочь: Елизавета.

Вторая супруга – Анна Федоровна Целибеева. Дети: Александр, Григорий, Татьяна, Александра, Ольга, Мария.