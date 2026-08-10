ЕЛИСЕЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Первые шаги

Григорий Григорьевич Елисеев родился 21 августа 1864 г. в столице. Происходил из крупной купеческой династии.

Обучался на дому, после чего был отправлен обучаться виноделию за границей. В 1893 г. вернулся в Россию и встал во главе семейного бизнеса Елисеевых.

Продолжатель традиций

К 1896 г. относится преобразование Е. семейной компании в Торговое товарищество «Братья Елисеевы». Его уставной капитал составил 3 млн. руб. Именно этой компанией вплоть до 1914 г. Е. управлял вместе с А.М. Кобылиным и Н.Е. Якунчиковым.

Семейный бизнес достиг своего апогея именно при Е. В 1913 г. семейство кондитерской фабрикой, пятью магазинами, двумя лавками в Санкт-Петербурге. Здесь продавались вина, фрукты, гастрономия, кондитерские и табачные изделия.

Общественная жизнь

В 1903 г. Е. получил назначение помощником Генерального комиссара по устройству международной выставки в Сан-Луи. Был гласным Петербургской городской думы.

Е. возглавлял Правление Товарищества Петергофского пароходства. Глава Правления Санкт-Петербургского Общества пивоварения «Новая Бавария». Акционер столичного учетного и ссудного банка.

С 1910 г. – потомственный дворянин.

Увлечения и бизнес

Е. Увлекался разведением лошадей. В 1882 г. в Могилевской губернии им был создан в конный завод рысистых пород «Привалионы». Е. был также собственником Гавриловского конного завода, который располагался в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии. Вкладывал деньги в разведение рысистых пород лошадей.

Последние годы жизни

После октября 1917 г. Е. был вынужден покинуть столицу и вместе со второй супругой уехать в Крым. В начале 1920 г. они отбыли в Париж. Жли на накопленные средства. Е. приобрел имение в округе Понтуаз.

Умер Е. 11 января 1949 г. в Париже.

Семья

Первая супруга – Мария Андреевна Дурдина. Дети: Григорий, Андрей, Сергей, Николай, Александр, Петр, Павел, Мария.

Вторая супруга – Вера Федоровна Васильева.