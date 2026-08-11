ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ - учитель пения, регент.

Окончил Константиновский Межевой институт в Москве.

С середине 70-х годов XIX века преподавал в Москве, с 1881 года - церковное пение во 2-м Мещанском женском училище, а также в городских училищах и женских гимназиях. С 80-х годов почетный член Совета московских детских приютов, заведующий певчим отделением, на этой должности получил чин статского советника.

В конце 80-х годов стал преподавателем учебного заведения Московского об-ва призрения, воспитания и обучения слепых детей, состоявшего под покровительством императрицы Марии Феодоровны, организовал хор слепых детей при обществе и руководил им.

Хор мальчиков под управлением А.И. Елисеева неоднократно выступал в концертах (см.: Моск. ЦВед. 1893. № 4. С. 55).

В 1889 году специально для своих незрячих воспитанников А.И. Елисеева изобрел нотные знаки и аппарат для их чтения. В 1892 году удостоился высочайшей награды за исполнение церковной музыки.

Помимо пособий по пению, адресованных учащимся начальных и средних учебных заведений, А.И. Елисеев издал «Сборник церковных песнопений, переложенных и составленных для 3 однородных детских голосов» (М.: Юргенсон, 1887 год) и 3 духовно-музыкальных сочинения (М.: изд. авт., 1891 год): «Душевныма очима»: Кондак в Неделю 6-ю по Пасхе , «Свете тихий» (для смешанного хора) и «Достойно есть».