ЭЛИОТ ТОМАС СТЕРНЗ

Англо-американский поэт-модернист, драматург и критик. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1948).

Ранние годы

Происходил из обеспеченной семьи. Дед Элиота был священнослужителем и основателем Вашингтонского университета в Сент-Луисе, отец, Генри Уэр Элиот, руководил крупной промышленной фирмой, мать, Шарлотта Стернз, увлекалась литературным творчеством. Мальчик рос очень способным, любил литературу. В подростковом возрасте увлекся поэзией, начав сочинять стихи. До 18 лет обучался в частной школе и колледже Массачусетса, после чего стал студентом Гарварда . Блестящие способности юноши проявились и здесь, позволив ему выпуститься из университета раньше срока. Некоторое время после этого трудился в альма-матер ассистентом, а также редактором в журнале, где публиковал свои стихотворения. 1910-й и 1911-й годы прошли для Элиота в парижской Сорбонне, где он изучал философию (в частности, посещая лекции Анри Бергсона ) и иностранные языки, а также ближе узнал французскую литературу, особенно интересуясь символизмом. В 1911-1914 годах проходил обучение в гарвардской докторантуре, сосредоточившись на санскрите и философии Индии. Все это время молодой поэт продолжал печататься в различных изданиях, в частности, в тех из них, что разделяли направление имажинизма. С ранних лет творчества его соратником был другой знаменитый поэт-модернист Эзра Паунд. Основной темой поэзии Элиота стал кризис духовности современного общества, гнавшегося за материальным благополучием.

Становление и признание

Незадолго до Первой мировой Элиот перебрался в немецкий Марбург, где продолжал работать над своей диссертацией. В 1915 году уехал в Великобританию, которая стала для него домом на многие годы. Обосновавшись в Оксфорде, он посещал лекции по философии университетского Мертон-колледжа. Решив посвятить себя литературе, Элиот не стал защищать кандидатскую работу. Первые годы он трудился клерком банка в Лондоне, а также преподавателем. В 1915 году Томас сочетался браком с балериной Вивьен Хейвуд. Пара развелась в 1934 году, после чего долгое время страдавшая расстройством психики Вивьен попала в лечебницу.

В 1917-1919 годах Элиот занимал должность помощника редактора журнала «Эгоист», при этом продолжая публиковаться. Его стихи выходили в «Католической антологии» Эзры Паунда, издании «Литтл ревью». В то время появились его первые поэтические сборники: «Пруфрок и другие наблюдения» 1917 года и «Стихи» 1919 года, напечатанные в издательстве «Хогарт-пресс» Вирджинии Вульф и ее мужа Леонарда. Первый сборник включал в себя и значительную поэму в творчестве Элиота – «Любовную песнь Альфреда Пруфрока», выполненную в духе модернизма. Самым известным его произведением стала поэма «Бесплодная земля» 1922 года, отражавшая жизнь и взгляды послевоенного «потерянного поколения».

Томас Элиот был также талантливым литературным критиком. Он печатал свои эссе во многих изданиях (приложение к «Таймс», «Крайтерион» и др.). Они были посвящены как почти забытым, так и известным поэтам и драматургам, среди которых Джон Донн и Шекспир , Эндрю Марвелл и Джордж Герберт, Джон Уэбстер и др. Многие очерки Элиота вошли в сборник 1920 года «Священный лес».

С 1925 года поэт стал сотрудником издательства «Фейбер энд Фейбер» (затем «Фейбер энд Гуайэр»), сменив впоследствии должность редактора на кресло директора. Через два года Элиот перешел в англиканскую веру и стал британским подданным. Религиозные взгляды нашли свое отражение в поэме «Пепельная среда» (1930). Тогда же он перевел поэму «Анабасис» француза Сен-Жон Перса. В 1932 году поэт впервые за долгое время посетил родные США. В 1939 году свет увидел детский поэтический сборник Томаса Элиота под названием «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом», созданный для крестника автора. Данные стихи легли в основу легендарного мюзикла «Кошки» (1981) Эндрю Ллойда Уэббера.

Помимо поэзии и критики, Элиот занимался драматургией. В середине 1930-х годов вышли его драмы «Камень» и «Убийство в соборе». Вторая из них была посвящена жизни Томаса Беккета и имела особо большой успех в европейских и американских театрах. Еще одной драмой 30-х стало «Воссоединение семьи». Пьесы 50-х годов («Вечерний коктейль», «Личный секретарь», «Пожилой государственный деятель») не имели такого успеха.

Поэмы 40-х годов, такие, как «Ист Кокер» (1940), «Бернт Нортон» и «Драй Сэлвейджес» (1941), «Литтл Гиддинг» (1942) и «Четыре квартета» (1943) были признаны лучшими в творчестве Элиота и принесли ему статус самого выдающегося англоязычного поэта современности. Это подтвердилось в 1948 году, когда мастер стал нобелевским лауреатом и кавалером британского Ордена заслуг. В 1952 году он был избран главой Лондонской библиотеки, а через два года удостоился Ордена Почетного легиона и премии Гёте.

Вторично женился в 1957 году на своей помощнице Валери Флетчер.

Выдающийся поэт-авангардист, чье творчество было во многом элитарно и до предела насыщенно философскими смыслами, развил новые эстетические концепции и значительно повлиял на мировую культуру ХХ века.

Томас Элиот скончался в начале 1965 года. Погребен в деревне Ист Кокер графства Сомерсет.