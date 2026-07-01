ЕЛИНЕК БОГДАН

Чешский поэт и прозаик поколения «люмировцев».

Был автором романтически окрашенной любовной, интимной и социальной лирики. Тематика несчастной любви нашла отражение в его рассказах и очерках. Сам он себя называл «певцом любви и воспоминаний».

Биография

Родился 21 июня 1851 г. в местечке Холтице на Западе Чехии в семье графского камердинера Вацлава Елинека. Гимназию посещал в Градце Кралове, где его одноклассником был знаменитый чешский писатель Алоиз Йирасек. Окончив обучение в гимназии, Елинек поступил на медицинский факультет Пражского университета в качестве слушателя. В Праге он познакомился с такими видными молодыми деятелями чешской культуры как поэт Я. Врхлицкий , художники М. Алеш и Е.К. Лишка, кроме того, его приятелем был знаменитый доктор Й. Томайер. После преждевременной кончины Елинека именно этот круг его друзей принимал активное участие в публикации его литературных произведений, его сочинений, в разрозненном виде находящихся в различных журналах и рукописях, отдельным изданием. Ведущая роль в этом деле принадлежала Ярославу Врхлицкому, который в 1880 г. собрал воедино и издал «Сочинения Б. Елинека в стихах и прозе» («Spisy Bohdana Jelínka veršem i prosou»).

Елинек, будучи еще совсем молодым, тяжело заболел туберкулезом, из-за чего вынужден был оставить изучение медицины. Он устроился работать почтовым служащим, а весной 1873 г. уехал на лечение в родительский дом. В последний раз он посетил Прагу в ноябре 1873 г., однако уже в марте 1874 г. вынужден был вернуться домой в Холтице, где он и умер два месяца спустя в возрасте двадцати двух лет.

Творчество

С конца 1860-х гг., еще будучи гимназистом, Богдан Елинек публиковал свои стихи и прозу в различных литературных журналах. Литературная активность писателя продолжалась всего около пяти лет и прервалась на самом взлете, однако, несмотря на это, ему удалось оставить собственный след в чешской литературе второй половины XIX в. Его стихи и проза определенно носили отпечаток большого таланта и имели довольно широкий диапазон художественных направлений. В творческом наследии Елинека есть место эмоциональной и интимной лирике, подчас с оттенками лирики патриотической и социальной (стихотворный цикл «На могилах» («Na hrobích»)), либо носящей шутливые или иронично-гротескные ноты (стихотворение «У чайника» («Při konvici»)). Кроме того, автор предпринимал попытки писать эпические стихи на социальную тематику и балладную лирику (стихотворение «Эмигранты» («Vystěhovalci»)). Есть в его литературном наследии и проза (рассказы и повести), а также переводы стихотворений Г. Гейне .

Ядром творчества Елинека является интимная лирика, в которой наряду с воспоминаниями о детстве и деревенской жизни (например, в цикле стихов «Старики» («Dědkovi»)) преобладают стихи о любви, отличающиеся напевностью, художественной образностью и значительным тематическим диапазоном. Постепенно в настроения лирики Елинека проникает рефлексия. Она меняется, проходя путь от чистых, ничем не замутненных любовных признаний, сопровождающихся сдержанной чувственностью, а также воспоминаний о мгновениях любовного счастья, до тоскливых и мучительных воспоминаний с мотивами смирения, чувства меланхолии и предчувствием смерти (как, например, в сборнике «Снежная роза» («Sněhová růže»)). Любовь была самой частой темой его стихов: в любовных признаниях, в изображении возлюбленной, любовного опыта или эротического томления, ожидания, тоски и разочарования.

Лирика этого поэта отчасти имела отличительные черты поэзии руховско-люмировского поколения, а порой и творчества «маевцев». Эта схожесть была в патриотической лирике Елинека, в балладах об утраченной любви и красоте, в ориентальных и экзотических мотивах, в эпических произведениях с социальными и историческими (как правило, о национально-освободительном движении в европейских странах) сюжетами. Однако, он отличался от всех ядром своей поэзии – чистой лиричностью. Елинек писал во время, которое мало пестовало интимные лирические проявления, не обремененные даже размышлениями или стремлением как-то обобщить эти честные переживания, ни социальным или каким-то иным протестом против окружающей действительности. Всем этим Елинек сильно выделялся на фоне других поэтов своего времени и благодаря этому занял собственную нишу в чешской литературе второй половины XIX в. Изменчивость стихов Елинека, связанных рифмой, необычной по звуковому составу и форме, в значительной мере исходит из музыкальности размеренных строф с мелодичным ритмом.

Прозаическое наследие Богдана Елинека невелико. Его проза, как правило, рассказывает о печальной любви, в иной форме реализуя принцип «напоминания»: рассказчик обращает свой взор на минувшие события, судьбы и переживания, иногда комментирует произошедшее, упомянув кого-то из оставшихся очевидцев события. Именно таким образом построен рассказ «О Дублинском» («O Dublinském»): история жизненного краха бедного университетского студента, трагически влюбленного в пустую и бесчувственную замужнюю женщину. Этот рассказ удостоился особого внимания Я. Врхлицкого, назвавшего его уникальным образцом современной чешской прозы.