ЕЛИНА ЕРОФЕЙ АНДРЕЕВ

ЕЛИНА ЕРОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ - иконописец .

Первое упоминание о нем относится ко второй половине сентября 1678 года, когда Е.А. Елина в качестве живописца 2-й статьи расписывал «каменное новое крыльцо и переходы... к церкви Спаса Нерукотворного образа, что у великого государя в Верху, и около крыльца перегородку каменную» (ГОП. Оп. 1. Ч. 12. Т. 1. № 17524; Успенский. 1910 год).

В следующем году вместе с Петром Тропарёвым он выполнял стенописные работы, писал на холсте для царских деревянных хором (Забелин. 1894 год) и участвовал в росписи церкви прп. мц. Евдокии, «что у великого государя в Верху»; с 10 декабря 1679 года состоял на службе в Оружейной палате , снискал благоприятные отзывы иконописцев Ивана Салтанова и Ивана Безмина.

К началу 80-х годов XVIII века относятся работы («на полотнах живописное письмо»), выполненные Е.А. Елиной для новых царских покоев и церкви Спаса Нерукотворного образа (ГОП. Оп. 1. Ч. 12. Т. 2. № 18604).

В феврале 1684 года по царскому указу Е.А. Елина был послан в Симонов монастырь (Там же. Ч. 14. № 22087), в сентябре назван 1-м среди кормовых иконописцев, исполнявших работы для новых каменных покоев царевен Софьи, Екатерины, Марии, Феодосии, Наталии, им написаны сцены на тему евангельских притч (Там же. № 22660). В 1685 году поставлен «у стенного живописного письма» в «новопостроенных каменных средних комнатах» царевен и нижних деревянных комнатах царицы Наталии Кирилловны (Успенский. 1910 год. С. 30).

В 1686 году Е.А. Елина написал (ГОП. Оп. 1. Ч. 15. № 24459) вместе с Лукою Смоляниновым «персону» царя Феодора Алексеевича (ГИМ) - единственное из сохранившихся его произведений. Летом 1687 года он занимался реставрацией креста церкви святого апостолов Петра и Павла, «что у великих государей вверху» и написал там страстной цикл.

В 1688 году исполнил для царевны Екатерины Алексеевны иконы «Распятие» и «Снятие со Креста », в 1689 году создал большое полотно «Образ Всемилостивого Спаса Нерукотворного» для царицы Наталии Кирилловны, в 1690 году работал над Распятием с предстоящими Пресвятой Богородицей и апостола Иоанном Богословом, переданным ему для росписи стольником А.Ф. Лопухиным из покоев царицы Евдокии Федоровны.

Около 4 месяцев спустя по приказу окольничего М.Т. Лихачёва жалованный живописец Е.А. Елина вместе с Киприаном Умбрановским и Григорием Одольским приступил к написанию полотен для покоев царицы Наталии Кирилловны со сценами «Распятие», «Снятие со Креста», «Положение во гроб», которые должны были составить вкупе с прежде написанными композициями единый цикл на тему Страстей Господних.

В следующем году он выполнял работы для кельи патриарха: полотно «Троица», изображения на холстах 4 евангелистов и 4 стихий. Эти произведения были вставлены в рамы, покрытые резьбой. Тогда же для находящейся под кельей трапезной им были написаны «Распятие», «Троица», «Коронование Богоматери» (Писарев. 1904). Для дворцовых сел («в с. Измайлове в церкви Пресвятыя Богородицы да в церкви царя Иоасафа да в селе Алексеевском в церкви Алексия, Человека Божия, в трех церквях в алтари за престолы») выполнил (1694 год) «живописным письмом» на двух досках «Распятие».

О занятиях Е.А. Елина светской живописью свидетельствует образец перспективной живописи 1695 года (Архив Оружейной палаты. Оп. 1. Ч. 20. № 31993).