ЕЛИН МИХАИЛ

ЕЛИН МИХАИЛ - иконописец .

Упоминается как «писец великого князя». В иконописном подлиннике краткой редакции П.П. Вяземского (РНБ. ОЛДП. № 1952, первая половина XVII века) дано описание минейной иконы на май, автором которой назван Елин Михаил.

По описи 1545 года Иосифова Волоколамского монастыря известно, что Елин Михаил работал вместе с сыном Дионисия Феодосием. Так, в Успенском соборе находилась «за левым крылосом в киоте… икона Пречистые Одигитриа с крылци на гладком золоте. Писмо Феодосиево, а крылца (поля) Михаилово писмо Елина, 12 праздников» (Георгиевский. 1911 год. Прил. С. 3)