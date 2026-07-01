ЭЛИДА (греч. Ἤλις или Ἠλεία)

Область на западе Пелопоннеса .

Элида граничила на севере с Ахайей, на востоке с Аркадией, на юге с Мессенией , на западе омывалась Ионическим морем; делилась на три части – собственно Элида на севере, Писатида в центре и Трифилия на юге.

Археологически засвидетельствованы памятники микенской эпохи, концентрирующиеся вокруг Олимпии . Следы микенских жилищ найдены на мысе Аракс, в Самиконе обнаружен курган того же времени. Пилосом в Элиде правил гомеровский Нестор, владения которого простирались до Алфея. На месте будущего города Элиды зафиксированы захоронения позднемикенской и протогеометрической эпох. В древности область была заселена этолийцами, эпеями, кавконами и милийцами.

Элейцы председательствовали на Олимпийских играх. Они вели по преимуществу сельский образ жизни, не участвуя в громких политических событиях того времени. Ими управлял олигархический совет из 90 членов, избиравшихся пожизненно. Ок. 470 г. до н.э. на реке Пенфей основан город Элида, который был призван заменить в качестве политического центра Олимпию. До 420 г. до н.э. Элида была союзницей Спарты, но после поддержки спартиатами Лепрея стала союзником Афин и Аргоса. В 399 г. она была наказана за это потерей Трифилии, которая с 369 г. объединилась с Аркадией. В III в. до н.э. элейцы входят в Этолийскую лигу и ведут частые войны с аркадянами. В римскую эпоху Элида процветала благодаря покровительству, оказываемому римлянами олимпийским играм.