ЕЛГАВА
Город в Латвии, административный центр Елгавского района.
Нас. 61,2 тыс. чел. (2007). Расположен в 43 км к юго-западу от Риги. Крупный узел железных и автомобильных дорог. Пристань на р. Лиелупе. Аэропорт.
Е. основана в 1226. С 1265 именовалась Митау (Митава, нем. Mitau) по назв. бурга, построенного на её территории Ливонским орденом. В 1435 получила гор. право (подтверждено в 1573). С 1561 столица Курляндского герцогства, с 1578 – объединённого Курляндско-Земгальского герцогства, с 1596 – Земгальского герцогства, с 1617 – вновь Курляндско-Земгальского герцогства, находившегося в вассальной зависимости от Речи Посполитой. В ходе польск.-швед. войн неоднократно осаждалась швед. войсками. С нач. 18 в. в результате династич. браков с представителями рос. имп. дома Курляндское герцогство было вовлечено в орбиту рос. политики (см. в ст. Курземе). С 1795 в составе Рос. империи, центр Курляндской губ. В 1798–1801 и 1805–07 в Митаве жил в эмиграции будущий король Франции Людовик XVIII. После сооружения в 1868 Риго-Митавской ж. д. развивалась как пром. и торговый центр. В годы 1-й мировой войны оккупирована герм. войсками (1915). С 8.3.1918 столица «Курляндского герцогства», находившегося под «покровительством» герм. императора (в апреле того же года вошло в «Балтийское герцогство»). В янв. 1919 – янв. 1920 в составе Латв. социалистич. сов. республики, получила совр. название. С 1920 уездный город Латв. республики. С 1940 в составе Латв. ССР. Во время Вел. Отеч. войны оккупирована герм. войсками (29.6.1941–31.7.1944), сильно пострадала в результате воен. действий. Восстановлена в 1940–1950-х гг. С 1991 в составе Латв. Республики.
Осн. архит. памятники Е. восстановлены после сильных разрушений в годы Вел. Отеч. войны: лютеранская ц. Св. Анны (1619–21, 1638–41; интерьеры неоднократно переделывались; алтарный образ «Христос и самаритянка», 1910, худ. Я. Розенталь), башня лютеранской ц. Троицы (кон. 16 – нач. 17 вв.), Елгавский замок (построен как резиденция Э. И. Бирона на месте замка Ливонского ордена 13 в.; 1738–40, 1763–72, арх. Б. Ф. Растрелли при участии дат. арх. С. Йенсена; в цокольном этаже – усыпальница с саркофагами курляндских герцогов, 1569–1743), «Академия Петрина» (1773–75, арх. С. Йенсен, скульптор И. Графф), гор. усадьба «Вилла Медема» в стиле ампир (1818, арх. И. Берлиц), неоготич. католический собор Святых Юрия и Марии (1906), православный собор Святых Симеона и Анны (1888–1892, арх. Н. Чагин). Cреди крупных сооружений 20 в.: монументальное здание кинотеатра «Земгале», мост через р. Лиелупе. Памятники: Я. Райнису (1957), художнику Г. Элиасу (1987, скульптор Я. Заринь), «Лачплесис» (1992, скульптор А. Янсон), Я. Чаксте (2003, скульптор А. Думпе) и др. Латв. с.-х. академия. Елгавский музей истории и культуры им. Г. Элиаса, Латв. ж.-д. музей. Театр А. Алунана, Новый театр. Футбольный клуб «Елгава» (обладатель Кубка Латвии 1993 и 1996).
Е. – крупный пром. центр Латвии. Машиностроительный завод (аппаратура для смазки пром. оборудования, фильтры для масел, контрольно-регулирующая аппаратура, электропневмораспределители, тормозные устройства, евроконтейнеры и др.). Строится (2007) завод по выпуску лёгких грузовиков (совместное предприятие латв. компании «Ferrus» и рос. «АМО ЗИЛ»). Предприятия металлообрабатывающей (компания «GEOR» – металлич. конструкции и др.), мебельной, пищевой («Bako Baltic» – произ-во мучных смесей для пекарен и др.), лёгкой пром-сти. Индустриальный парк «NP Jelgavas biznesa parks» – крупнейший в стране (пл. 23 га, создан на территории быв. завода по выпуску микроавтобусов «РАФ»).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: А. А. Герцен (экономика).