ЕЛГАВА

Город в Латвии, административный центр Елгавского района.

Нас. 61,2 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен в 43 км к юго-­за­па­ду от Ри­ги. Круп­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. При­стань на р. Лие­лу­пе. Аэ­ро­порт.

Е. ос­но­ва­на в 1226. С 1265 име­но­ва­лась Ми­тау (Ми­та­ва, нем. Mitau) по назв. бур­га, по­стро­ен­но­го на её тер­ри­то­рии Ли­вон­ским ор­де­ном . В 1435 по­лу­чи­ла гор. пра­во (под­твер­жде­но в 1573). С 1561 сто­ли­ца Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва, с 1578 – объ­е­ди­нён­но­го Кур­лянд­ско-­Зем­галь­ско­го гер­цог­ст­ва, с 1596 – Зем­галь­ско­го гер­цог­ст­ва, с 1617 – вновь Кур­лянд­ско-Зем­галь­ско­го гер­цог­ст­ва, на­хо­див­ше­го­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Ре­чи По­спо­ли­той. В хо­де польск.-швед. войн не­од­но­крат­но оса­ж­да­лась швед. вой­ска­ми. С нач. 18 в. в ре­зуль­та­те ди­на­стич. бра­ков с пред­ста­ви­те­ля­ми рос. имп. до­ма Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во бы­ло во­вле­че­но в ор­би­ту рос. по­ли­ти­ки (см. в ст. Кур­зе­ме). С 1795 в со­ста­ве Рос. им­пе­рии, центр Кур­лянд­ской губ. В 1798–1801 и 1805–07 в Ми­та­ве жил в эмиг­ра­ции бу­ду­щий ко­роль Фран­ции Лю­до­вик XVIII. По­сле со­ору­же­ния в 1868 Ри­го-Ми­тав­ской ж. д. раз­ви­ва­лась как пром. и тор­го­вый центр. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми (1915). С 8.3.1918 сто­ли­ца «Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва», на­хо­див­ше­го­ся под «по­кро­ви­тель­ст­вом» герм. им­пе­ра­то­ра (в ап­ре­ле то­го же го­да во­шло в «Бал­тий­ское гер­цог­ст­во»). В янв. 1919 – янв. 1920 в со­ста­ве Латв. со­циа­ли­стич. сов. рес­пуб­ли­ки, по­лу­чи­ла совр. на­зва­ние. С 1920 уезд­ный го­род Латв. рес­пуб­ли­ки. С 1940 в со­ста­ве Латв. ССР. Во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны ок­ку­пи­ро­ва­на герм. вой­ска­ми (29.6.1941–31.7.1944), силь­но по­стра­да­ла в ре­зуль­та­те во­ен. дей­ст­вий. Вос­ста­нов­ле­на в 1940–1950-х гг. С 1991 в со­ста­ве Латв. Рес­пуб­ли­ки.

Осн. ар­хит. па­мят­ни­ки Е. вос­ста­нов­ле­ны по­сле силь­ных раз­ру­ше­ний в го­ды Вел. Отеч. вой­ны: лю­те­ран­ская ц. Св. Ан­ны (1619–21, 1638–41; ин­терь­е­ры не­од­но­крат­но пе­ре­де­лы­ва­лись; ал­тар­ный об­раз «Хри­стос и са­ма­ри­тян­ка», 1910, худ. Я. Ро­зен­таль), баш­ня лю­те­ран­ской ц. Трои­цы (кон. 16 – нач. 17 вв.), Ел­гав­ский за­мок (по­стро­ен как ре­зи­ден­ция Э. И. Би­ро­на на мес­те зам­ка Ли­вон­ско­го ор­де­на 13 в.; 1738–40, 1763–72, арх. Б. Ф. Рас­трел­ли при уча­стии дат. арх. С. Йен­се­на; в цо­коль­ном эта­же – усы­паль­ни­ца с сар­ко­фа­га­ми кур­лянд­ских гер­цо­гов, 1569–1743), «Ака­де­мия Пет­ри­на» (1773–75, арх. С. Йен­сен, скульп­тор И. Графф), гор. усадь­ба «Вил­ла Ме­де­ма» в сти­ле ам­пир (1818, арх. И. Бер­лиц), нео­го­тич. ка­то­ли­че­ский со­бор Свя­тых Юрия и Ма­рии (1906), пра­во­слав­ный со­бор Свя­тых Си­ме­о­на и Ан­ны (1888–1892, арх. Н. Ча­гин). Cреди круп­ных со­ору­же­ний 20 в.: мо­ну­мен­таль­ное зда­ние ки­но­те­ат­ра «Зем­га­ле», мост че­рез р. Лие­лу­пе. Па­мят­ни­ки: Я. Рай­ни­су (1957), ху­дож­ни­ку Г. Элиа­су (1987, скульп­тор Я. За­ринь), «Лач­пле­сис» (1992, скульп­тор А. Ян­сон), Я. Чак­сте (2003, скульп­тор А. Дум­пе) и др. Латв. с.-х. ака­де­мия. Ел­гав­ский му­зей ис­то­рии и куль­ту­ры им. Г. Элиа­са, Латв. ж.-д. му­зей. Те­атр А. Алу­на­на, Но­вый те­атр. Фут­боль­ный клуб «Ел­га­ва» (об­ла­да­тель Куб­ка Лат­вии 1993 и 1996).

Е. – круп­ный пром. центр Лат­вии. Ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод (ап­па­ра­ту­ра для смаз­ки пром. обо­ру­до­ва­ния, фильт­ры для ма­сел, кон­троль­но-ре­гу­ли­рую­щая ап­па­ра­ту­ра, элек­троп­нев­мо­рас­пре­де­ли­те­ли, тор­моз­ные уст­рой­ст­ва, ев­ро­кон­тей­не­ры и др.). Стро­ит­ся (2007) за­вод по вы­пус­ку лёг­ких гру­зо­ви­ков (со­вме­ст­ное пред­при­ятие латв. ком­па­нии «Ferrus» и рос. «АМО ЗИЛ»). Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей (ком­па­ния «GEOR» – ме­тал­лич. кон­ст­рук­ции и др.), ме­бель­ной, пи­ще­вой («Bako Baltic» – про­из-во муч­ных сме­сей для пе­ка­рен и др.), лёг­кой пром-сти. Ин­ду­ст­ри­аль­ный парк «NP Jelgavas biznesa parks» – круп­ней­ший в стра­не (пл. 23 га, соз­дан на тер­ри­то­рии быв. за­во­да по вы­пус­ку мик­ро­ав­то­бу­сов «РАФ»).

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Архив БРЭ.

Автор статьи: А. А. Гер­цен (эко­но­ми­ка).

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