ЭЛЕВСИН (др.-греч. Ἐλυσις)

Дем и город в Аттике в 22 км от Афин.

Элевсин был расположен на плодородной равнине, и этим выделялся в стране, где мало было плодородных земель. Здесь, на Рарийском поле, как говорит легенда было посеяно первое зерно. Границей, отделявшей земли элевсинцев от земель остальных афинян, были так называемые Рэты, два соленых потока, которые, по сообщению Павсания , были посвящены Деметре и Коре. Ловить там рыбу можно было только жрецам богини.

На протяжении 18 веков здесь был непрерывный культ Деметры и её дочери Коры (Персефоны) - Элевсинские мистерии – от микенской эпохи до 395 г. н.э. Но истоки культа уходят вглубь веков – к доэллинским временам. Непрерывность обрядов подтверждается и археологическими данными. Археологи фиксируют, что при реконструкции и строительстве нового храма, он возводился всегда на одном и том же месте. Солон добавил новое помещение храма Анакторон, при Писистрате храм Богинь был расширен. Разрушенный персами храм был вновь отстроен при Перикле. Элевсин когда-то был независимым государством. Раскопки показывают, что Элевсинская долина и Афины были разделены укреплениями.

В Гимне к Деметре, относимом к первой половине VII в. до н.э., ничего не говорит о том, что Элевсин входит в состав Афинского государства. Предания сохранили указания на то, что Элевсин и Афины враждовали между собой. В период правления в Элевсине Келея, а в Афинах Эрехтея между государствами шла война. На помощь Келею пришел фракийский царь Эвмолп. Павсаний говорит, что «Эвмолп прибыл из Фракии и был сыном Посейдона и Хионы, Хиона же была дочерью ветра Борея и Орифии». В «Мифах» Гигина Эвмолп, сын Нептуна называется победителем в пении под флейты Олимпа на играх в Аргосе, устроенных Акастом, сыном Пелия. Аполлодор рассказывает, что Эвмолп составил заговор против фракийского царя. Когда заговор был раскрыт, он «бежал в Элевсин и заключил дружбу с его жителями», затем вновь вернулся во Фракию и стал там царем. А когда вспыхнула война между Элевсином и Афинами, по призыву элевсинцев он пришел им на помощь с большим войском фракийцев и в одной из битв был убит царем Афин Эрехтеем. Однако по сообщению Павсания в битве погибли сам Эрехтей и сын Эвмолпа, Иммарад. «Тогда они (элевсинцы) прекратили войну на таких условиях: чтобы элевсинцы во всем остальном были подчинены афинянам, таинства же совершали только они одни. Священную службу Богиням организуют Эвмолп и дочери Келея».

Элевсин сохранил за собой право чеканить свою собственную монету. В 403 г. до н.э. после поражения в Пирее в Элевсине пытались укрепиться члены правительства Тридцати . Элевсин фактически вновь был отделен от Афин. По соглашению враждующих сторон (афиняне с одной стороны и Тридцать и стоящие за ними спартанцы с другой) все желающие афиняне могли переселиться в Элевсин. Доступ в храм должен быть предоставлен всем, но ни жители Элевсина не имели право приходить в Афины, ни афиняне в Элевсин. Но после окончательного падения Тридцати, Элевсин снова стал частью Афинского государства. Кроме храма в городе при Писистрате были построены стены с башнями, которые потом неоднократно укреплялись и расширялись. При Адриане была поставлена Триумфальная Арка, при Марке Аврелии были возведены парадные ворота – Пропилеи, повторяющие афинские Пропилеи . В римский период, как и в других городах империи, здесь строили гимнасий, термы, гостиницы. Разрушил город Аларих в 395 г.

Исторические источники :

Аполлодор. Мифологическая библиотека;

Аристотель. Афинская полития;

Геродот;

Гигин. Мифы;

Гомеровский гимн к Деметре V;

Павсаний I;

Страбон;

Фукидид.

Иллюстрация :

Современный вид раскопок в Элевсине.

Автор статьи: А.Б. Шарнина