ЕЛЕОНСКИЙ ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ
ЕЛЕОНСКИЙ ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ - российский богослов, библеист, церковный историк.
Из семьи священника. Окончил Нижегородскую духовную семинарию (1859), Санкт-Петербургскую духовную академию (1863) со степенью магистра богословия (присуждена за диссертацию «О состоянии русского раскола при Петре I», 1863). Был направлен в Рижскую духовную семинарию, а затем в Казанскую духовную семинарию преподавателем гражданской истории. В 1864 году Елеонский назначен наставником Литовской духовной семинарии и преподавателем Виленского училища девиц духовного звания; с 1865 года библиотекарь Литовской духовной семинарии. С сентябре 1870 года доцент по кафедре библейской истории Санкт-Петербургской духовной академии; после защиты докторской диссертации «История израильского народа в Египте от поселения в земле Гессем до египетских казней» ординарный профессор (1884). Управляющий Синодальной типографией (1890-1896), в 1897 году вышел в отставку. С 1898 года почетный член Санкт-Петербургской духовной академии.
Крупнейший специалист по библейской истории. Один из основателей и издателей 1, 2 и 6 томов «Археографического сборника документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси» (1867-1869). В 1883-1886 годах участвовал в научном издании «Толкования на Ветхий завет» - книги пророка Исаии (главы 24-37), «Творений святого Иоанна Златоуста» (т. 1-12, 1895-1906), в работе над «Православной богословской энциклопедией».