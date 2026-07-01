ЕЛЕОНСКИЙ ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ

ЕЛЕОНСКИЙ ФЁДОР ГЕРАСИМОВИЧ - российский богослов, библеист , церковный историк.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Ни­же­го­род­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию (1859), Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (1863) со сте­пе­нью ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия (при­су­ж­де­на за диссертацию «О со­стоя­нии рус­ско­го рас­ко­ла при Пет­ре I», 1863). Был на­прав­лен в Риж­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию, а за­тем в Ка­зан­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию пре­по­да­ва­те­лем гражданской ис­то­рии. В 1864 году Елеонский на­зна­чен на­став­ни­ком Ли­товской ду­хов­ной се­ми­на­рии и пре­по­да­ва­те­лем Ви­лен­ско­го училища де­виц ду­хов­но­го зва­ния; с 1865 года биб­лио­те­карь Ли­товской ду­хов­ной се­ми­на­рии. С сентябре 1870 года до­цент по ка­фед­ре биб­лей­ской ис­то­рии Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии; по­сле за­щи­ты док­тор­ской диссертации «Ис­то­рия из­ра­иль­ско­го на­ро­да в Егип­те от по­се­ле­ния в зем­ле Гес­сем до еги­пет­ских каз­ней» ор­ди­нар­ный профессор (1884). Управ­ляю­щий Си­но­даль­ной ти­по­гра­фи­ей (1890-1896), в 1897 году вы­шел в от­став­ку. С 1898 года почетный член Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии.

Круп­ней­ший спе­циа­лист по биб­лей­ской ис­то­рии. Один из ос­но­ва­те­лей и из­да­те­лей 1, 2 и 6 то­мов «Ар­хео­гра­фи­че­ско­го сбор­ни­ка до­ку­мен­тов, от­но­ся­щих­ся к ис­то­рии Северо-Западной Ру­си» (1867-1869). В 1883-1886 годах уча­ст­во­вал в на­учном из­да­нии «Тол­ко­ва­ния на Вет­хий за­вет» - кни­ги про­ро­ка Исаии (главы 24-37), «Тво­ре­ний святого Ио­ан­на Зла­то­ус­та» (т. 1-12, 1895-1906), в ра­бо­те над «Пра­во­слав­ной бо­го­слов­ской эн­цик­ло­пе­ди­ей».