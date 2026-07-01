ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА

ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА - короткий горный кряж, облегающий Иерусалим с востока и ограждающий его от разрушительного соседства пустыни.

Обращенные к Иерусалиму, западные склоны и в настоящее время сохранили остатки оливковых рощ, от которых произошло название горы. Кряж состоит из трех вершин. Средняя, самая высокая (815 м над уровнем моря), на к-рой произошло Вознесение Господне , называется горой Вознесения, северная - Малой Галилеей, т. к. здесь, по преданию, был постоялый двор, на к-ром останавливались приезжие из Галилеи, в т. ч. святые апостолы.

Именно в этом месте в пасхальную ночь ангел обратился к женам-мироносицам со словами: «...идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он (воскресший Христос.- Авт.) предваряет вас в Галилее; там Его увидите...» (Мк 16. 7). Южная вершина именуется горой Соблазна (Σκάνδαλον), название связано с тем, что Соломон разрешил здесь своим женам-язычницам строить капища, ставить идолов и приносить им жертвы.

Считается, что Елеонская гора находится от города на расстоянии «субботнего пути» - 1 тыс. шагов, которые разрешается благочестивому иудею пройти в субботу.

Впервые Елеонская упоминается в Священном Писании в связи с бегством Давида из Иерусалима от восставшего Авессалома: «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал; голова у него была покрыта; он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали» (2 Цар 15. 30). Указание того же источника о вершине «горы, где он [ Давид ] поклонялся Богу» (2 Цар 15. 32), возможно, свидетельствует о наличии на Елеонской горе уже в самые ранние времена неких мест богопочитания. Сын Давида Соломон, напротив, осквернил гору, как сказано выше, языческими храмами: «Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской» (3 Цар 11. 7; ср.: 4 Цар 23. 13).

Со времен Второго храма с Елеонская гора ассоциируется праздник Кущей: «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному» (Неем 8. 15). По позднейшим свидетельствам Мишны, подтвержденным археологическими открытиями, на Елеонской горе совершалось сожжение рыжей телицы в жертву за грех, пепел которой использовался священниками для ритуальных очищений (Числ 19; см. также мидраш Беракот. Об археологических находках, связанных с этим ритуалом, см.: Adler Y. The Site of the Burning of the Red Heifer on the Mount of Olives // Techumin. 2002. Т. 22. Р. 537-542 (на иврите)). Елеонская гора в дальнейшем продолжала играть важную роль: по указанию судей синедриона на вершине горы возжигались огни для передачи отдаленным общинам сигнала о наступлении нового месяца (Вавилонский Талмуд, трактат Рош-Ашана).

Богословским завершением ветхозаветного почитания Елеонской горы являются пророчества Иезекииля о славе Господней: «И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города» (Иез 11. 23) - и Захарии о явлении Мессии: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской...» (Зах 14. 4).

Особое место занимает Елеонская гора в топографии событий евангельской истории. Спаситель любил уходить из Иерусалима на Еленскую гору, где отдыхал и беседовал с учениками (Лк 21. 37). С Елеонской горы совершился Вход Господень в Иерусалим (Мф 21. 1). Здесь, на пути, «когда приблизился к городу», Господь заплакал об Иерусалиме (Лк 19. 41; Мф 23. 37-39). На Елеонской горе, раскрывая смысл библейских пророчеств, Спаситель беседовал с учениками о последних судьбах мира и Втором пришествии (Мф 24. 3 - 25. 46). На склоне Елеонской горы, в Гефсимании, в ночь ареста Он совершал Моление о Чаше (Мф 26. 36-46). Наконец, с вершины Елеонской горы Господь вознесся в 40-й день по Воскресении (Лк 24. 50-51; Деян 1. 9-12).

Вершины Елеонского кряжа отделяются от города долиной потока Кедрон, начинающейся у подножия горы Скопус, к северо-западу от Иерусалима, и затем идущей вниз, на юг, вдоль восточной стены Старого города. Эту часть Кедрона называют также долиной Иосафата - по находящейся здесь гробнице царя Иосафата. В долине расположены кладбища: под городской стеной - мусульманские, на противоположных елеонских склонах - еврейские. Склоны горы еще в ханаанский период использовались для погребений.

В эпоху Первого и Второго храма (Х века до Р. Х.- I век по Р. Х.) представители духовной и светской знати строили себе здесь роскошные гробницы (напр., т. н. мавзолей Авессалома). Древние кладбища и ныне используются для погребений. Это - юдоль плачевная, где, согласно библейскому обетованию, состоится Страшный Суд (Иоил 3. 12-15). В княжестве Деяния святой апостолов ангел после Вознесения Господня, говоря ученикам, что Иисус придет тем же образом, каким взошел на небо, ясно дает понять, что Второе пришествие будет на том же месте, где совершилось Вознесение, т. е. на Елеонской горе, над долиной Иосафата. В день Суда Божия, согласно пророчеству Даниила, по долине потечет огненная река (Дан 7. 10).

Долина Силоамская, или Царская (по наличию здесь в древности царских садов, а позже т. н. царских погребений), расположенная ниже по течению Кедрона, огибает с юго-запада городские стены и затем вытянутый мыс горы Офел, сливаясь за ним с долиной Тиропеон (Τυροποιῶν), а дальше, к юго-западу от Сиона, с Енномовой долиной, и далее идет на юг, к монастырю Саввы Освященного и Мёртвому морю.

На дне Кедрона на дороге, идущей от Львиных (Гефсиманских) ворот Старого города к Елеонской горе, находится греческая церковь первомученника Стефана. На этом месте, по греческому православному преданию, он был побит камнями в 34 году Традиция, указывающая долину Кедрона как место его казни, является сравнительно поздней. В визант. времена почитание первомученика совершалось в др. месте - за Дамасскими воротами, справа от Наблусской дороги, где императрица Евдокия воздвигла в 460 году посвященную ему базилику. Храм первомч. Стефана построен в долине Кедрона Иерусалимским Патриархатом в 1969 году Справа от здания сохранились каменные ступени древней лестницы, шедшей от Золотых ворот к вершине Елеонской горы и служившей для религиозых процессий в ветхо- и новозаветные времена. Согласно Commemoratorium de casis Die vel monasteriis (Памятной записке о домах Божиих или монастырях), в 808 году можно было сосчитать 195 таких ступеней от ворот до Кедрона и 537 - от Кедрона до вершины.

В 1931-1934 годы русским археологом Г.И. Лукьяновым было расчищено 8 ступеней (другие 7 были им раскрыты на территории рус. Гефсиманского во имя равноапостольной Марии Магдалины монастыря). В 1987 году над этими ступенями была сооружена маленькая открытая часовня в память Входа Господня в Иерусалим, в которой служится в праздник малая вечерня.

Напротив церкви первомч. Стефана, в самой нижней точке долины, у подножия Елеонской горы, находится церковь Успения Пресвятой Богородицы, воздвигнутая над гробницей, где было положено апостолами тело Божией Матери (см. ст. Гефсимания). Слева от церкви Успения можно пройти к т. н. Гефсиманской пещере (Пещере учеников). Чуть выше по склону, в глубине Гефсиманского сада, принадлежащего францисканцам, возвышается базилика Гефсиманской молитвы («Церковь всех наций»), построенная в 1919-1924 годы архитектор А. Барлуцци. Узкая, 2 м шириной, асфальтированная дорожка отделяет ограду францисканского участка от русских владений, лежащих выше по склону.

Главной достопримечательностью русского участка, исторически бывшего продолжением того же Гефсиманского сада, является 7-главый храм во имя равноап. Марии Магдалины, построенный в новорусском стиле (см. ст. Гефсиманский во имя равноапостольной Марии Магдалины монастырь). Мимо рус. участка можно подняться по крутой дорожке к самой вершине Елеонской горы - месту Вознесения Господня.

Елеона (ц. Учеников). Согласно Евсевию Кесарийскому (Euseb. Vita Const. III 41, 43) и Бурдигальскому итинерарию (333 год), император Константин I Великий по инициативе матери, равноапостольной Елены, воздвиг на Елеонской горе базилику необычайной красоты, но не на месте Вознесения, а над пещерой, где Христос беседовал с учениками. По описанию Бурдигальского итинерария, храм был построен «невдалеке» от места Вознесения (Бордоский путник 333 год // ППС. 1882. Т. 1. Вып. 2(2). С. 31). Согласно Евсевию, «самую вершину этой горы увенчала она (Елена.- Авт.) священным домом церкви и храмом. Там, в той самой пещере, по свидетельству предания, Спаситель всех посвящал Своих учеников в неизглаголанные тайны» (Euseb. Vita Const. III 43).

Во время археологических раскопок, производившихся Л.Ю. Венсаном в 1910 году и доминиканцами в 1918 году (Vincent, Abel. 1926. Vol. 2. P. 337-360), были обнаружены на территории современного монастыря Pater Noster (Отче наш) следы фундамента храма. Он состоял из внутреннего двора с колоннадами и базилики (30×19 м, ширина нефов 4-11,4 м, расстояние между колоннами 4 м, глубина апсиды 4 м, толщина стен до 1,5 м), построенной по общему плану базилик того времени (Рождества Христова в Вифлееме, Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании). Елеона была разрушена при персидском нашествии (614 год). Никто из ранних паломников не связывал ее с местом, где Господь научил апостолов молитве «Отче наш»; эта традиция возникла в эпоху крестоносцев. Совершенно др. локализацию Елеоны - на территории русского Вознесенского монастыря - предложила в 1939 году Е.С. Лукьянова (см. подробнее в ст. Елеонский Вознесенский русский монастырь).

Храм Вознесения Господня (Имвомон) был построен на месте Вознесения Спасителя между 330 и 378 годы римлянкой Пименией. По описанию Аркульфа (ок. 670 года), это была «большая круглая церковь, вокруг которой идут три сводчатые портика, сверху крытые: внутреннее сооружение этой церкви без крыши и без свода и стоит под открытым небом, на чистом воздухе; в восточной части этого сооружения находится алтарь, покрытый узкой крышей» (Аркульфа рассказ о святых местах, записанный Адамнаном около 670 года / Пер.: И. В. Помяловский // ППС. 1898 год. Т. 17. Вып. 1(49). С. 76-77). Описание Аркульфа, повторенное Бедой Достопочтенным и Петром Диаконом, подтверждается раскопками, проведенными францисканцами под рук. В. Корбо в 1959 году Диаметр церкви составлял около 25 м. Терраса, открывавшая вид на Иерусалим, заканчивалась мраморной лестницей, спускавшейся к Кедрону. Крест, венчавший Имвомон, был заметен издалека, из Кедронской долины, а фонари, освещавшие портик и террасу, были видны из города. Паломница Эгерия в описании службы Великого четверга указывала положение Елеоны и Имвомона следующим образом: «Все идут на Елеон, в ту церковь, где находится пещера, в которой был в этот день Господь с апостолами... И оттуда, приблизительно уже в шестом часу ночи, с песнопениями идут вверх, на Имвомон, на то место, откуда Господь вознесся на небо» (Паломничество по святым местам конец IV века / Изд., пер., предисл. и объясн.: И. В. Помяловский // ППС. 1889. Т. 7. Вып. 2(20). С. 156).

Разрушенный персами в 614 году, Имвомон был отстроен Иерусалимским патриархом св. Модестом (археологами была обнаружена посвятительная надпись с упоминанием его имени) в более скромном виде и не точно на прежнем месте (Повесть Епифания о Иерусалиме и сущих в нем мест, первой половины IX века / Изд., пер., предисл. и коммент.: В.Г. Васильевский // ППС. 1886. Т. 4. Вып. 2(11). С. 28, 209) или, как считают современные авторы, в строгом соответствии с первоначальным планом (Ovadiah. 1970 год. P. 85-87).

Менее понятно первоначальное положение священного камня. Возможно, он был огорожен «большим круглым колесом, сверху сглаженным, вышина которого указывается мерою до шеи, и посередине его видно немаленькое отверстие, через которое указываются отчетливо и ясно отпечатавшиеся открыто следы ног Господних. В этом колесе с западной стороны постоянно открыта некая дверь, для того чтобы входящие через нее легко могли подойти к месту священного праха (находящегося на камне) и через открытое сверху отверстие этого колеса, протянув руки, брать частицы священного праха» (Аркульфа рассказ о св. местах. С. 77). Это описание напоминает архитектурное оформление камня Авраама в святилище Куббат-эс-Сахра (Купол скалы), построенном в 685-691 годы, возможно по образцу камня Вознесения времен Аркульфа.

В 1106 году храм Вознесения посетил игум. Даниил, 1-й из русских авторов, оставивший описание паломничества в Палестину. Он указал расстояние от Гефсимании до вершины Елеонской горы в 3 полета стрелы, а до Елеоны - в 1 полет. Расстояние от Елеоны до места Вознесения он определил в 90 саж., т. е. около 200 м («Хожение» игум. Даниила в Св. Землю в начале XII веке / Изд. подгот.: О.А. Белоброва и др.; отв. ред.: Г.М. Прохоров. СПб., 2007 год. С. 44-45). «Место Вознесения Господня,- говорится в «Хожении»,- находится на вершине Елеонской горы, прямо к востоку, и выглядит, как малая горка. На той горке был камень круглый, выше колена, с того камня вознесся Христос. И все то место покрыто сводами, а поверх сделан как бы двор каменный круглый, вымощенный весь мрамором. И посреди того двора создан как бы теремок круглый, без верха, а в том теремке, под самым его непокрытым верхом, лежит камень святой, на котором стояли пречистые ноги Владыки и Господа нашего. И сделана над камнем трапеза из мраморных плит, и на той трапезе служат ныне литургии. Камень же находится внизу, под святой трапезой, вокруг весь обложен мраморными плитами, только верх его виден немного, и его целуют все христиане» (Там же. С. 46-47).

Современная часовня Вознесения относится к эпохе крестоносцев. Это небольшое здание, ротондальное внутри и октагональное снаружи, перекрытое полусферическим куполом. Нижний восьмерик украшен арочными нишами с небольшими коринфскими колоннами на углах, с визант. резными кентаврами в капителях. Двор часовни составляет примерно половину площади, к-рую занимала ротонда (или, по др. реконструкциям, октагон) Имвомона, базы колонн последнего сохранились близ внутренней стороны ограды.

В 1834 году часовня пострадала от землетрясения и была отремонтирована совместно православными греческими, католическими и армянскими общинами. Однако армянское духовенство, пользуясь покровительством египетского правительства, войска которого оккупировали в 1830 году Сирию и Палестину, помимо совместного владения часовней начало строительство рядом собственного монастыря.

13 сентября 1836 года русскому посланнику в Константинополе А.П. Бутенёву поступила жалоба Иерусалимского Синода о том, что «Оттоманская Порта из мести к России, как православной… отнимает у нас священную Елеонскую гору и отдает ее армянам». Эта жалоба дошла до императора Николая I, и были приняты необходимые меры. 8 сентябре 1838 года в Иерусалим прибыл судебный представитель Высокой Порты и «начал вопрошать и судить». На другой день все заинтересованные стороны отправились на Елеонскую гору, где после «рассмотрения с точностию всех зданий и описания оных с наивеличайшею подробностию» было принято решение, «что все нововведения достойны истребления и разрушения, так что места сии по-прежнему остаются приступными для поклонения для всех народов» (РГБ. Ф. 188. К. 4. Ед. хр. 28. Л. 1-2 об.). По получении султанского повеления греки и католики в 1839 году «разрушили до основания» арм. постройки (Дамаскин (Смирнопул). 1908 год. С. 105-106).

Внутри часовни, напротив западного входа, в полу находится камень в прямоугольной мраморной рамке, сделанной в естественной скале, с ясно отпечатавшимся на нем следом левой человеческой стопы. «Случайность сходства тут, по крайней мере для меня, немыслима»,- подчеркивал архим. Антонин (Капустин) (Антонин (Капустин). 2007 год. С. 108-109). «Даниил видел здесь еще две стопы (в XII век), но позже мусульмане высекли из скалы одну стопу и перенесли ее в мечеть Ель-Акса, где этот след и сохраняется поныне» (Леонид (Кавелин). 2008 год. С. 202). Стопа Спасителя обращена на север, из чего русскими паломниками делался вывод о том, что «Он возносился на небо с лицом, обращенным к северу, к России, и, возносясь, благословлял ее» (Порфирий (Успенский), еп. Книга бытия моего: Извлеч. из кн., изд. ИППО. СПб., 1898. С. 29-30). В XIX веке арабы торговали кусочками полотна в размер стопы. Одессит Е.И. Фесенко сделал и растиражировал в 1890 году хромолитографию «стопочки», как любовно называли ее русским богомольцы, заменив полотно бумагой (Дмитриевский. 1913. С. 11-12). Такими изображениями благословляли рус. паломников монахини расположенного неподалеку от места Вознесения Елеонского Вознесенского русского монастыря.

В праздник Вознесения Господня католики пользуются привилегией служить на святом камне, установив престол внутри часовни. Православные, а также сирийцы, армяне и копты ставят алтари во дворе, в специальных шатрах. Большой каменный престол к юго-востоку от часовни принадлежит православным. Внутри часовни православные ставят 2 подсвечника с горящими свечами по сторонам св. камня. Собственно здание мечети с отдельным входом расположено вне двора, но деньги за вход в часовню Вознесения получает мусульманский сторож.

В 378 году прп. Мелания Римляныня Старшая основала между Елеоной и Имвомоном (по данным раскопок, почти вплотную к последнему) монастырь и странноприимный дом для паломников. В 380 году к ней присоединился ее духовный наставник Руфин Аквилейский, ставший настоятелем мужского монастыря. С этим монастырем связано создание «Истории египетских монахов» и отчасти «Лавсаика» (Кулькова Н.А. Об авторе «Истории египетских монахов» // История египетских монахов. М., 2001. С. 87, 91, 94). В «Лавсаике» упоминается также бывший вельможа равноап. Константина Иннокентий, пресв. Елеонский, построивший рядом мартирий, где покоились мощи св. Иоанна Предтечи (Палладий. Лавсаик. С. 149).

Церковь св. Апостолов (Апостолеон). О том, что в 438 году Мелания Младшая на деньги, полученные от Лавса, «великого логофета (?) византийского двора», построила близ Имвомона монастырь с церковью, известной как Апостолеон, а также бани, упоминается в Житии Петра Ивера (Житие Петра Ивера царевича-подвижника и епископа Майюмского V века: Груз. подлинник / Изд., пер. и предисл.: Н.Я. Марр // ППС. 1896. Т. 16. Вып. 2(47). С. 89). Примерно в это же время (после 442 года) на Елеонской горе поселилась опальная имп. Евдокия, супруга Феодосия II, с кувикуларией Феодосией (очевидно, она изображена на мозаике, находящейся ныне в доме игумении Елеонского Вознесенского русского монастыря). Когда сгорел крест над Имвомоном, императрица приказала воздвигнуть медный. Евдокия должна была присутствовать на освящении Апостолеона, но оступилась при входе в церковь и растянула сухожилие.

В итинерарии Феодосия (около 530 года) говорится, что на Елеонской горе было построено 24 церкви (Феодосий о местоположении Св. Земли начало VI века // Пер. и объясн.: И.В. Помяловский // ППС. 1891 год. Т. 10. Вып. 1(28). С. 15), а паломник из Пьяченцы (около 570 год) застал здесь «множество затворников, мужчин и женщин» (Путник Антонина из Плаценции конец VI века/ Изд., пер. и объясн.: И.В. Помяловский // ППС. 1895 год. Т. 13. Вып. 3(39). С. 33).

С южной стороны часовни Вознесения к стене мечети пристроено маленькое прямоугольное здание без какого-либо украшений над пещерой прп. Пелагии († 457 год, память 8 октября), знаменитой антиохийской красавицы-куртизанки, обращенной в христианство еп. Нонном и много лет подвизавшейся в каменном затворе на Елеонской горе. На дорогу выходит решетчатая калитка, через которую небольшая дорожка ведет к глухой двери. В первом довольно высоком и просторном помещении, возможно пристроенном позднее, молятся мусульмане, почитающие преподобную, далее несколько крутых ступеней ведут в сводчатую комнату. Она меньше по размеру предыдущей и освещена небольшими окошечками под крышей. Здесь, справа от входа, стоит каменный саркофаг с греческой надписью. На стенах сохранились еврейские надписи о почитании пророчицы Фульды, в пустой гробнице к-рой, видимо, и совершала затворнический подвиг прп. Пелагия. Она жила и могла быть похоронена в маленькой низкой каморке с заложенным после ее смерти окошком, через к-рое принимала пищу и беседовала с посещавшими ее для духовного наставления. Есть сведения, что когда-то от Имвомона к пещере Пелагии вели 25 ступеней.

Монастырь прп. Пелагии расположен напротив часовни Вознесения и пещеры прп. Пелагии. Этот участок был приобретен в 1845 году Иерусалимской Православной Патриархией. В 1992 году стараниями архим. Иоакима, прибывшего с Хиоса, началось строительство нового храма в честь Вознесения Господня. По официальной версии, были нарушены пункты израильского законодательства, по которым муниципальные власти запрещают строить новые христеанские храмы на Елеонской горе и в других районах Иерусалима. 23 июля 1992 года, когда храм был уже практически возведен, прибыла команда полицейских с бульдозером и церковь была варварски разрушена. Сохранился лишь нижний храм, оборудованный в крипте строившейся церкви. Его спасло чудо: большая круглая деревянная икона Вседержителя, сорвавшись с места, вдруг закружилась перед бульдозером. В этот миг бульдозер сломал зуб, запутавшись в железобетонном перекрытии нижнего храма. После этого израильские полицейские прекратили снос постройки и удалились. В ночь на 8 июля 1995 года неизвестные злоумышленники ворвались в разоренный монастырь, связав архим. Иоакима, нанесли ему тяжелые побои и убили его мать, причисленную ныне Иерусалимской Православной Церковью к лику святых мучениц (᾿Ιωακείμ (Στρογγυλός), ἀρχιμ. Τὸ ἱερὸ προσκύνημα τῆς ᾿Αναλήψεως. ῾Ιεροσόλυμα, 1996 год).

Действующий подземный храм имеет 3 придела: центральный - в честь Вознесения Господня, левый - во имя прп. Мелании Римляныни, правый - во имя прп. Пелагии. Драгоценный напрестольный крест, которым 3 мая 1991 года, в праздник Вознесения, благословил храм Иерусалимский Патриарх Диодор, содержит частицу Животворящего древа и частицу мощей прп. Евфимия Великого. В иконостасе в киоте находится другой крест, с вмонтированным небольшим распятием из слоновой кости, принадлежавшим, по преданию, равноап. Елене. Над иконостасом звездой отмечено место, о которое чудесным образом «споткнулся» бульдозер, а в притворе храма верующие прикладываются к той самой круглой иконе Вседержителя, к-рая остановила разрушение храма. В пристроенной к храму крипте находятся мощи мц. Анастасии, матери архим. Иоакима.

Малая Галилея

Прямая улица, проложенная по гребню Елеонской горы и соединяющая 64-метровую колокольню (Русскую свечу) и 50-метровую башню лютеран. церковь Вознесения при госпитале, носящем имя Августы Виктории, супруги германского императора Вильгельма II, ведет от рус. Вознесенского монастыря к греческому православному монастырю Viri Galileае (Мужи галилейские), иначе именуемому, как и само место, Малой Галилеей. Название связано с тем, что в евангельские времена здесь существовала гостиница, принимавшая приходивших на праздники в Иерусалим галилеян. Древнее предание говорит, что именно здесь явился апостолам воскресший Господь, когда «они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда» (Лк 24. 42).

В память этого события в саду стоит открытая часовня, чуть пониже уровня земли, окруженная решеткой; внутри на невысоком постаменте - 2-сторонняя икона, изображающая учеников, окруживших воскресшего Учителя. На стене - надпись на неск. языках, повествующая об этом событии. Рядом находятся фрагменты 2 столпов, возведенных в древности на месте Вознесения Господня в память 2 ангелов, явившихся апостолам тотчас после Вознесения. Эти столпы были перенесены в Малую Галилею, когда вершина горы Вознесения и храм на ней принадлежали мусульманам, не допускавшим туда христиан. Тогда службы совершались в построенном здесь храме в честь Явления воскресшего Господа мужам галилейским.

В настоящее время от него сохранился только престол на колонках с памятным камнем под ним, на котором выложен крест. Этот престол находится в притворе построенной в 1907 году на этом месте 3-престольной церкви. Против входа устроен главный придел, а 2 боковых расположены значительно ниже его, к ним ведут лестницы. В крипте храма устроена усыпальница Иерусалимских Патриархов и видных иерархов, в т. ч. основателя храма и обители архиеп. Иорданского Епифания († 1908 год), Патриарха Иерусалимского Тимофея († 1955 год) и др. Напротив церкви в общей ограде с ней стоит дом, служащий летней резиденцией Иерусалимских Патриархов.

В конце аллеи, ведущей на юг, находится небольшой храм Смертного Благовещения. Он стоит на месте, где молилась Пречистая Матерь Божия после Вознесения Сына и где арх. Гавриил с райской ветвью в руках возвестил Ей о предстоящем Успении. Иконостас отсутствует, под престолом - камень, на котором стояла Пресвятая Богородица. Храм, построенный архиеп. Епифанием Иорданским, освящен в 1889 год.

За церковью у алтаря - надгробная плита иером. Серафима (Кузнецова; 1875-1959 годы), трудами которого были доставлены в 1921 году из уральского г. Алапаевска в Иерусалим мощи св. кнг. прмц. Елисаветы Феодоровны и пострадавшей с нею инокини Варвары.

Неподалеку от часовни Вознесения расположен католич. жен. кармелитский мон-рь Pater Noster. По католич. преданию, в находящейся здесь пещере Спаситель научил Своих учеников Молитве Господней, хотя, согласно Евангелию от Матфея, молитва «Отче наш» входит в состав Нагорной проповеди и соответственно местом 1-го ее произнесения является Блаженств гора в Галилее. По мнению католических археологов, монастырь находится на месте базилики Елеона, где крестоносцы построили в 1102 году часовню, посвятив ее Молитве Господней.

Через 50 лет Свенном Свеннсеном, епископ г. Виборг (Дания), и его братом Эскилем на этом месте была возведена церковь, при строительстве которой использовались камни разрушенной Елеоны. (В XIX веке могилы братьев были восстановлены кнг. де ла Тур д'Овернь - Баландин С. Пятое Евангелие: Описание святы мест в Израиле с комментариями и размышлениями. Иерусалим, 1999 год) Капелла крестоносцев была разрушена Салах-ад-Дином в 1187 году.

Рядом с этим местом в 70-х годах XIX века возник кармелитский женский мононарь Pater Noster. Его основательницей была Элоиза Аурелия де Босси (1809-1889 годы), уроженка Флоренции, дочь известного итальянского поэта Дж.К. де Босси, министра Пьемонтского двора, породнившаяся во втором браке с французским королевским домом и получившая титул княгини де ла Тур д'Овернь. Когда княгиня, весьма состоятельная и глубоко верующая женщина, приехала в ноябре 1856 года в Иерусалим, патер М.А. Ратисбонн, известный в Палестине католич. благотворитель и храмоздатель, посоветовал ей купить на Елеонской горе этот участок земли. 11 лет княгиня частями выкупала 6 га земли.

В 1868-1870 годы на этом участке велись раскопки (под руководством известного археолога французского консула в Иерусалиме Ш. Клермона-Ганно) в поисках развалин Елеоны. В 1870-1872 годы были осуществлены основные постройки: мемориал в виде внутреннего двора средневекового монастыря, посвященный молитве «Отче наш» (его проектирование было поручено молодому архитектору Ж. Леконту дю Нуи, причем в качестве образца для подражания заказчицей было указано кладбище Кампосанто в Пизе), и монастырский комплекс, построенный в другом стиле неизвестным архитектором, предположительно Ж. Гиймо, зодчим несколько иерусалимских построек. Монастырь был освящен латинским Иерусалимским патриархом Викентием Бракко 18 июня 1874 года. Завершает ансамбль колокольня, ставшая одной из архитектурных доминант Елеонской горы (1886 год).

В 1856-1874 годы, пока монастырь обустраивался и украшался, кнг. де ла Тур д'Овернь жила рядом, в просторном доме, где было много картин, книг, археологических раритетов. В 1872 году ее посетил прибывший с паломниками в Иерусалим великий князь Николай Николаевич Старший (Скалон. 2007 год. С. 144). Она завещала похоронить себя в этом монастыре, в построенном мавзолее в конце южной галереи клуатра. Но княгиня умерла во Флоренции, и только в 1957 году ее останки были перенесены на Елеонскую гору. На верхней плите саркофага помещена мраморная статуя, изображающая кнг. де ла Тур д'Овернь на смертном одре, работы французского скульптора Ж.О. Барра.

Внутренние стены мемориала и интерьер монастырской церкви украшены белыми керамическими плитами с текстом молитвы «Отче наш» на разных языках. Если в 1872 году Молитва Господня на стенах клуатра была представлена на 36 языках, то в настоящее время - на 140 языках (в т. ч. на русском).

Намерение французского правительства после первой мировой войны построить здесь храм, посвященный Св. Сердцу Иисусову (аналог парижского собора Сакре-Кёр на Монмартре), не осуществилось, от этого проекта остались алтарный камень и кафедра под открытым небом (1927 год). На склоне Елеонской горы, по дороге из Виффагии вниз, в Гефсиманию, рядом с современной обзорной площадкой, расположен участок земли под названием Карм-эль-Хараб, приобретенный у местных арабов архим. Антонином (Капустиным) в 1883 году. По преданию, здесь находятся гробницы пророков Аггея, Захарии и Малахии из числа 12 малых пророков, памятник известен с XIV в. В отношении, направленном 18 ноября 1886 года консулу в Иерусалиме Д.Н. Бухарову, архимандрит писал, что «такого же рода (т. е. имеющее археологический характер.- Авт.) приобретение мое, датируемое 1883 годом, составляет могильная пещера на западном склоне горы Елеонской, известная у гидов под кличкою «Гробов Пророческих», не имеющею смысла, и приурочиваемая археологами к памятникам языческого культа первых населителей места» (Россия в Св. Земле. Т. 2. С. 208). В 1890 году памятник был исследован археологом-августинцем Л.Ю. Венсаном (см.: Гробница пророков. 1901. С. 142-152).

Лестница от входа ведет в круглый зал (8,5 м диаметром), от него на север, восток и юг отходит 3 коридора (9-12 м длиной), соединенные 2 большими полудугами, внешняя из к-рых является погребальной камерой с 26 локулами на внешней стене (см. план: Murphy-O'Connor. 1998 год. P. 124. Fig. 36). Современные археологи относят этот лабиринт к I-V векам по Р. Х., коккимы (погребальные ниши) датируются доадриановским временем, а многочисленные граффити на стенах сообщают, что здесь похоронены христиане из Сирии или Месопотамии, бывшие, очевидно, на поклонении в Иерусалиме. Вокруг русского участка расположено старое еврейское кладбище. Возможно, могила одного из пророков находилась неподалеку и дала имя этой древней усыпальнице (Мефодий (Кульман). 1961 год. С. 71, там же план). После смерти архим. Антонина участок был переведен на имя председателя ИППО вел. кн. Сергея Александровича. В 1912 году членом РДМ иером. Иларионом здесь был построен дом (в наст. время в нем живет арабская семья, охраняющая участок). Участок находится во владении РПЦЗ.

Там же, на юго-западном склоне Елеонской горы, напротив русского участка с гробницами пророков, расположен участок Карм-эль-Газаль, или «место Каллистрата», приобретенный архим. Антонином по частям в 1881-1884 годов Генеральный консул в Иерусалиме А.Г. Яковлев в донесении послу в К-поле И.А. Зиновьеву от 12 июня 1897 года писал об этом археологическом памятнике: «Здесь о. Антонин нашел хорошо сохранившуюся в виде круга мозаичную надпись на греческом языке, которая сообщает, что под нею погребен преподобный Каллистрат (умер в VI веке). Боясь оспаривания со стороны греков или турок, он прикрыл надпись землею. Здесь, по словам о. Антонина, можно было бы произвести интересные раскопки» (Россия в Св. Земле. Т. 2. С. 244). Теперь участок принадлежит РДМ в Иерусалиме в юрисдикции РПЦЗ. Неск. лет назад была сделана попытка продать землю под евр. кладбище, но сделка была оспорена в судебном порядке. В настоящее время участок пустует.

По дороге, ведущей вниз от гробниц пророков в Гефсиманию, с правой стороны находится небольшой францисканский монастырь с храмом, именуемым Dominus Flevit (Господь плачет). На этом месте Спаситель, совершая торжественный Вход в Иерусалим, заплакал о судьбе Иерусалима (Лк 13. 34-35). Храм построен в 1954-1955 годы итальянским архит. А. Барлуцци. Небольшой кубический объем перекрыт высоким сводом оплывающих очертаний в форме слезы; по углам установлены имитации античных ампул, в которые плакальщицы собирали слезы. Храм в плане крестообразный, с невысокими и слабо выдающимися прямоугольными рукавами креста. Алтарный компартимент обращен к западу. В полуовале окна за решеткой в форме тернового венца с причастной чашей и гостией посередине открывается вид на Иерусалим. В восточном рукаве - ниша с мраморным алтарем, вокруг к-рого расчищен мозаичный пол раскрытой Дж.Т. Миликом (1955 год) небольшой византийской церкви (7×14 м), датируемой 675 г. В южном компартименте - полукруглая плита с текстом Евангелия от Луки о том, как на этом месте заплакал Иисус; в северном, над входными дверями,- ктиторская доска с надписью («Христу Плачущему - при Кустоде Святой Земли отце Гиацинте Фаччо, архитектор А. Барлуцци, Италия, Канада и Мексика - приносят в лето Господне 1955 год») и перечислением стран, участвовавших в финансировании проекта.

На невысоком холме на восточном склоне Елеонской горы, вправо на восток от монастыря Pater Noster, находится Виффагия - селение, куда привели Спасителю по Его указанию ослицу и осленка (Мф 21. 1-9) и откуда началось Его торжественное шествие в Иерусалим (Ин 12. 12). На южном склоне Елеонской горы расположено арабское селение Эль-Айзария - евангельская Вифания.

К северо-западу от Малой Галилеи находится немецкая лютеранская церковь Вознесения Господня при госпитале, носящем имя Августы Виктории. Участок был приобретен в 1903 году, строительство началось в 1907 году, 9 апреля 1910 года церковь была торжественно освящена в присутствии сына кайзера, принца Эйтеля Фридриха. Автор проекта - берлинский архит. Р. Лейбниц, строительными работами руководили архитекторы Т. Зандель (из Иерусалима) и Г. Шумахер (из Хайфы). Храм (32×20,5 м) составляет часть единого комплекса зданий госпиталя, возведенного в характерных для позднего немецкого модерна сдержанных рациональных формах, стилизованных под ломбардский вариант романского стиля.

Храм в форме латинского креста встроен передней частью в квадрат зданий госпиталя, уподобленных клуатру средневекового мононастыря. Мощная башня высотой 45 м помещена между трансептом храма и постройками госпиталя. Суровые монументальные здания, облицованные необработанным камнем, оживлены высокими кровлями, аркадами, башнеобразными выступами и экседрами. Церковь Вознесения Господня богато декорирована, причем программу убранства определили пожелания и вкусы заказчиков. Мозаики сводов выполнены иерусалимским худож. Шмидтом (1910-1911 годы) по эскизам берлинского художника О. Витали, утверждавшимся кайзером. Композиция Вознесения в конхе алтаря, где использованы мотивы мозаики «Вознесение» из собора Св. Софии в Фессалонике (конце IX века),- заказ императрицы. Обилие сюжетов из истории крестовых походов отражает романтическую идею Вильгельма II вновь сделать Иерусалим христианским городом (Roth. 1973. S. 223, 270-271 u. a.).

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