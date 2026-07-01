ЕЛЕНЯ-ГУРА
Город на юго-западе Польши в Нижнесилезском воеводстве.
Нас. 86,1 тыс. чел. (2007). Расположен в сев. предгорьях Судет, на р. Бубр (бассейн Одры), в 25 км от границы с Чехией. Узел автодорог (в т. ч. трансевропейская автомагистраль Триест – Скандинавия). Ж.-д. узел (4 вокзала).
Возник в 13 в. как нем. поселение под назв. Хиршберг (Hirschberg) вокруг бурга, основанного в 1108–11 польск. кн. Болеславом III Кривоустым. Гор. право с 1288 (по др. данным, с 1299). С 14 в. важный торговый центр на пути из Чехии в Германию, центр произ-ва льняных тканей, прежде всего батиста, в 15–19 вв.– тонкого сукна (с кон. 15 в. – крупнейшая в Силезии ярмарка сукна). С 1392 под властью Чехии, c 1527 во владениях Габсбургов. Сильно пострадал в период Тридцатилетней войны 1618–1648. С 1742 в составе Пруссии (с 1816 адм. центр округа, с 1922 город районного подчинения). Во 2-й пол. 19 в. развивалось произ-во фарфора и цемента. В 1927 переименован в Хиршберг-им-Ризенгебирге (Hirschberg im Riesengebirge). С 1945 в составе Польши (во Вроцлавском воеводстве) под совр. названием. В 1975–99 адм. центр Еленя-Гурского воеводства. В 1976 в состав Е.-Г. вошёл курорт Цеплице-Слёнске-Здруй.
Сохранились: позднеготич. костёл (2-я пол. 14 – 15 вв., перестроен в 1736), барочный костёл (1709–18; окружён часовнями-усыпальницами, 18 в.), часовня (16 в., перестроена в 18 в.); Ратуша (1744–47, перестроена в нач. 20 в.).
Отделение региональной экономики и туризма Вроцлавской экономич. академии им. О. Ланге (1969), филиал Вроцлавского политехнич. ин-та (1976), Карконошский колледж (1998). Музеи: Карконошский (1914; крупнейшая в Польше коллекция худож. стекла), природы в Цеплице (1967); гор. лит. музей «Дом Герхарта Гауптмана». Театры: драматич. им. Ц. Норвида, «Маска». Нижнесилезская филармония. Ежегодный междунар. фестиваль уличных театров (с 1982), фестиваль «Цеплицкая весна», Еленегурские театральные встречи, междунар. фестиваль органной музыки.
Предприятия города выпускают оборудование для бумажной пром-сти (компания «PMPoland»), металлорежущие инструменты («Dolfamex»), электрооборудование для автомобилей («DSE Dr ̈axlmaier»), лекарства, витаминные препараты и мази («Jelfa»), контактные линзы («Jeleniog ́orskie Zakł ady Optyczne»), пластмассы («Jelchem»); чесально-прядильное произ-во («Anilux»).
В Е.-Г. – дирекция Карконошского нац. парка, расположенного на границе с Чехией (1959; ок. 56 га на территории Польши). Туризм.
Автор статьи: И. С. Синицина.