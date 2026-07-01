ЕЛЕНЯ-ГУРА

Город на юго-западе Польши в Нижнесилезском воеводстве.

Нас. 86,1 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен в сев. пред­горь­ях Су­дет, на р. Бубр (бас­сейн Од­ры), в 25 км от гра­ни­цы с Че­хи­ей. Узел ав­то­до­рог (в т. ч. транс­ев­ро­пей­ская ав­то­ма­ги­ст­раль Три­ест – Скан­ди­на­вия). Ж.-д. узел (4 во­к­за­ла).

Воз­ник в 13 в. как нем. по­се­ле­ние под назв. Хирш­берг (Hirschberg) во­круг бур­га, ос­но­ван­но­го в 1108–11 польск. кн. Бо­ле­сла­вом III Кри­во­ус­тым. Гор. пра­во с 1288 (по др. дан­ным, с 1299). С 14 в. важ­ный тор­го­вый центр на пу­ти из Че­хии в Гер­ма­нию, центр про­из-ва льня­ных тка­ней, пре­ж­де все­го ба­ти­ста, в 15–19 вв.– тон­ко­го сук­на (с кон. 15 в. – круп­ней­шая в Си­ле­зии яр­мар­ка сук­на). С 1392 под вла­стью Че­хии, c 1527 во вла­де­ни­ях Габс­бур­гов . Силь­но по­стра­дал в пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–1648 . С 1742 в со­ста­ве Прус­сии (с 1816 адм. центр ок­ру­га, с 1922 го­род рай­он­но­го под­чи­не­ния). Во 2-й пол. 19 в. раз­ви­ва­лось про­из-во фар­фо­ра и це­мен­та. В 1927 пе­ре­име­но­ван в Хирш­берг-­им-­Ри­зен­ге­бир­ге (Hirschberg im Rie­sen­ge­bir­ge). С 1945 в со­ста­ве Поль­ши (во Вроц­лав­ском вое­вод­ст­ве) под совр. на­зва­ни­ем. В 1975–99 адм. центр Еле­ня-­Гур­ско­го вое­вод­ст­ва. В 1976 в со­став Е.-Г. во­шёл ку­рорт Це­п­ли­це-Слён­ске-Здруй.

Со­хра­ни­лись: позд­не­го­тич. кос­тёл (2-я пол. 14 – 15 вв., пе­ре­стро­ен в 1736), ба­роч­ный кос­тёл (1709–18; ок­ру­жён ча­сов­ня­ми-усы­паль­ни­ца­ми, 18 в.), ча­сов­ня (16 в., пе­ре­строе­на в 18 в.); Ра­ту­ша (1744–47, пе­ре­строе­на в нач. 20 в.).

От­де­ле­ние ре­гио­наль­ной эко­но­ми­ки и ту­риз­ма Вроц­лав­ской эко­но­мич. ака­де­мии им. О. Лан­ге (1969), фи­ли­ал Вроц­лав­ско­го по­ли­тех­нич. ин-та (1976), Кар­ко­нош­ский кол­ледж (1998). Му­зеи: Кар­ко­нош­ский (1914; круп­ней­шая в Поль­ше кол­лек­ция ху­дож. стек­ла), при­ро­ды в Це­п­ли­це (1967); гор. лит. му­зей «Дом Гер­хар­та Га­упт­ма­на». Те­ат­ры: дра­ма­тич. им. Ц. Нор­ви­да, «Мас­ка». Ниж­не­си­лез­ская фи­лар­мо­ния. Еже­год­ный ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь улич­ных те­ат­ров (с 1982), фес­ти­валь «Це­п­лиц­кая вес­на», Еле­не­гур­ские те­ат­раль­ные встре­чи, ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь ор­ган­ной му­зы­ки.

Пред­при­ятия го­ро­да вы­пус­ка­ют обо­ру­до­ва­ние для бу­маж­ной пром-сти (ком­па­ния «PMPoland»), ме­тал­ло­ре­жу­щие ин­ст­ру­мен­ты («Dolfamex»), элек­тро­обо­ру­до­ва­ние для ав­то­мо­би­лей («DSE Dr ̈ax­lmaier»), ле­кар­ст­ва, ви­та­мин­ные пре­па­ра­ты и ма­зи («Jelfa»), кон­такт­ные лин­зы («Jeleniog ́orskie Zakł ady Op­tyc­zne»), пла­ст­мас­сы («Jelchem»); че­саль­но-пря­диль­ное про­из-во («Anilux»).

В Е.-Г. – ди­рек­ция Кар­ко­нош­ско­го нац. пар­ка, рас­по­ло­жен­но­го на гра­ни­це с Че­хи­ей (1959; ок. 56 га на тер­ри­то­рии Поль­ши). Ту­ризм.

Автор статьи: И. С. Си­ни­ци­на.

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