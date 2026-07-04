ЕЛЕНА СВЯТАЯ

ЕЛЕНА СВЯТАЯ - византийская императрица, святая неразделённой Церкви, равноапостольная.

Про­ис­хо­ж­де­ние Елены Святой не­из­вест­но, как и то, бы­ла ли она за­кон­ной же­ной императора Кон­стан­ция I Хло­ра , от ко­то­ро­го ро­ди­ла сы­на (около 274 года), бу­ду­ще­го императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го. По не­ко­то­рым дан­ным, Кон­стан­ций Хлор зна­чи­тель­но поз­же ро­ж­де­ния Кон­стан­ти­на всё же уза­ко­нил брак с Еленой Святой, од­на­ко по при­ка­зу императора Ди­ок­ле­тиа­на ро­ди­те­ли Кон­стан­ти­на бы­ли раз­ве­де­ны. Став им­пе­ра­то­ром, Кон­стан­тин воз­вёл Елену Святую в сан ав­гу­сты. Из­вест­но, что Елена Святая, бу­ду­чи хри­сти­ан­кой, спо­соб­ст­во­ва­ла рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ст­ва, по край­ней ме­ре, в восточной час­ти Римской им­пе­рии. Около 326 года Елена Святая об­ре­ла в Ие­ру­са­ли­ме на Гол­го­фе Крест Гос­по­день и ос­но­ва­ла на этом мес­те храм Гро­ба Гос­под­ня. По окон­ча­нии его строи­тель­ст­ва Жи­во­тво­ря­щий Крест Гос­по­день был тор­же­ст­вен­но вне­сён в этот храм и во­дру­жён на Гол­го­фе. В честь это­го со­бы­тия пра­во­слав­ная цер­ковь ус­та­но­ви­ла празд­ник Воз­дви­же­ния Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста Гос­под­ня, ко­то­рый от­но­сит­ся к чис­лу ве­ли­ких и празд­ну­ет­ся 14(27) сентября. Кро­ме упо­мя­ну­то­го хра­ма, Елена Святая по­строи­ла на Свя­той зем­ле ещё несколько хра­мов, в том числе на Еле­он­ской го­ре, в Виф­лее­ме и в Хев­ро­не у Мам­врий­ско­го ду­ба. По­ки­нув Па­ле­сти­ну в 327 году, по до­ро­ге в Кон­стан­ти­но­поль Елена Святая спо­соб­ст­во­ва­ла строи­тель­ст­ву пер­во­го хри­сти­ан­ско­го монастыря Святого Кре­ста в Айия­сма­ти (остров Кипр). Пе­ред смер­тью при­ня­ла мо­на­ше­ский по­стриг. Вме­сте с сы­ном Кон­стан­ти­ном при­чис­ле­на Цер­ко­вью к ли­ку свя­тых в чи­не рав­но­апо­столь­ных, па­мять со­вер­ша­ет­ся 21 мая (3 ию­ня).

Из­вест­но, что ны­не од­на часть мо­щей Елены Святой на­хо­дит­ся в церкви «Жерт­вен­ник Не­бес­ный» (Рим), дру­гая - в церкви Сен-Лё-Сен-Жиль (Па­риж).

Ико­но­гра­фия

Елену Святую пред­став­ля­ют в одея­нии ви­зантийских им­пе­рат­риц, с дра­го­цен­ным пла­том-ло­ром, в вен­це, ино­гда её гла­ву под вен­цом по­кры­ва­ет плат. Наи­бо­лее ран­ние ви­зантийские изо­бра­же­ния Елены Святой пред­став­ля­ли со­бой круг­лую скульп­ту­ру (не­со­хра­нив­шие­ся ста­туя Елены Святой на фо­ру­ме Кон­стан­ти­на в Кон­стан­ти­но­по­ле, пред­по­ло­жи­тель­но конец IV века, и пар­ные ста­туи святого Кон­стан­ти­на и Елены Святой, VIII век). В ран­них мо­заи­ках эти свя­тые воз­де­ты­ми ру­ка­ми под­дер­жи­ва­ли ме­даль­он с Кре­стом (в хра­мах Святой Со­фии в Кон­стан­ти­но­по­ле, 870-е годы, и Ай­ва­ли-Ки­лис­се в Кап­па­до­кии, X век). В даль­ней­шем пре­об­ла­да­ние по­лу­чи­ла ком­по­зи­ция с мо­ну­мен­таль­ным кре­стом, флан­ки­ро­ван­ным фрон­таль­но рас­по­ло­жен­ны­ми фи­гу­ра­ми свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны (фре­ска нар­тек­са церк­ви монастыря Со­ро­ка му­че­ни­ков в Ве­ли­ко-Тыр­но­во, Бол­га­рия, около 1230 года; фре­ски Мар­тирь­ев­ской па­пер­ти в Со­фий­ском со­бо­ре в Нов­го­ро­де, 2-я половина XI века). Изо­бра­же­ния свя­той встре­ча­ют­ся в сю­же­те «Об­ре­те­ние Кре­ста Гос­под­ня» (ми­ниа­тю­ра «Сло­ва Гри­го­рия На­зи­ан­зи­на», 879-882, Национальная библиотека, Па­риж), по­лу­чив­шем рас­про­стра­не­ние в сирийском, западно-ев­ропейском и по­стви­зан­тий­ском искусстве (фре­ски церк­вей - Святого Кон­стан­ти­на в Кри­ца-Ме­ра­бе­лу на острове Крит, 1354-1355; Святого Кре­ста в Айия­с­ма­ти на острове Кипр, 1494, мас­тер Фи­липп Гуль). В русской ико­но­пи­си фи­гу­ры святого Кон­стан­ти­на и Елены Святой ста­ли обя­зательной при­над­леж­но­стью ико­но­гра­фии Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня. По­сле при­не­се­ния в Рос­сию из Па­ле­сти­ны кре­ста, за­ка­зан­но­го в 1656 году пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном для Кре­ст­но­го монастыря на Кий-ост­ро­ве Бе­ло­го моря, воз­ник сю­жет «Кий­ский крест с пред­стоя­щи­ми», где по сто­ро­нам кре­ста бы­ли на­пи­са­ны свя­тые Кон­стан­тин и Еле­на, царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич и ца­ри­ца Ма­рия Иль­и­нич­на, а так­же ко­ле­но­пре­кло­нён­ный пат­ри­арх Ни­кон.

Тип «ре­ли­к­ва­ри­ев Ис­тин­но­го Кре­ста», на ко­то­рых при­сут­ст­во­ва­ли рель­еф­ные фи­гу­ры святого Кон­стан­ти­на и Елены Святой, был рас­про­стра­нён в ви­зантийском искусстве, а за­тем про­ник в Западную Ев­ро­пу: 2 ма­лень­ких ре­ли­к­ва­рия-трип­ти­ха с час­ти­ца­ми Ис­тин­но­го Кре­ста, при­ве­зён­ные в 1154 году из Кон­стан­ти­но­по­ля аб­ба­том Ви­баль­дом, со­ста­ви­ли центральную часть бо­лее круп­но­го трип­ти­ха, бо­ко­вые створ­ки ко­то­ро­го ук­ра­ше­ны сце­на­ми из ис­то­рии об­ре­те­ния Кре­ста Е. (XI-XII века, Библиотека и му­зей П. Мор­га­на, Нью-Йорк). С кон­ца Сред­не­ве­ко­вь​я в Ев­ро­пе Елена Святая изо­бра­жа­ет­ся как од­но из дей­ст­вую­щих лиц сю­же­та «Ис­то­рия Ис­тин­но­го Кре­ста», литературной ос­но­вой ко­то­ро­го по­слу­жи­ла «Зо­ло­тая ле­ген­да» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го. По­чи­та­ние Кре­ста, про­по­ве­дуе­мое ни­щен­ст­вую­щи­ми ор­де­на­ми, спо­соб­ст­во­ва­ло ут­вер­жде­нию в изо­бра­зительном искусстве жи­во­пис­ных цик­лов на эту те­му (фре­ски А. Гад­ди в церкви Сан­та-Кро­че во Фло­рен­ции, 1380-1390-е годы, и Пье­ро дел­ла Фран­че­ски в церкви Сан-Фран­че­ско в Арец­цо, 1452-1464; пре­дел­ла по­лип­ти­ха Ми­ке­ле ди Мат­тео Лам­бер­ти­ни, около 1427 года, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция). В искусстве Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко встре­ча­ют­ся изо­бра­же­ния Елены Святой в императорской ман­тии и ко­ро­не с кре­стом, ми­ниа­тюр­ным зда­ни­ем церк­ви или гвоз­дя­ми (Дж.Б. Чи­ма да Ко­нель­я­но, 1495, Национальная га­ле­рея ис­кус­ст­ва, Ва­шинг­тон; Л. Кра­нах Стар­ший, 1525, Ху­дожественный му­зей, Цин­цин­на­ти; ста­туя А. Баль­джи, 1639, со­бор Святого Пет­ра, Рим). В ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельных сю­же­тов изо­бра­жа­ют­ся «Ви­де­ние святой Еле­ны» (П. Ве­ро­не­зе, 1570, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) и «Об­ре­те­ние Ис­тин­но­го Кре­ста» (П.П. Ру­бенс, 1602, со­бор в Гра­се; Дж.Б. Тье­по­ло, около 1745 года, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.