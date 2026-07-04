ЕЛЕНА СВЯТАЯ
ЕЛЕНА СВЯТАЯ - византийская императрица, святая неразделённой Церкви, равноапостольная.
Происхождение Елены Святой неизвестно, как и то, была ли она законной женой императора Констанция I Хлора, от которого родила сына (около 274 года), будущего императора Константина Великого. По некоторым данным, Констанций Хлор значительно позже рождения Константина всё же узаконил брак с Еленой Святой, однако по приказу императора Диоклетиана родители Константина были разведены. Став императором, Константин возвёл Елену Святую в сан августы. Известно, что Елена Святая, будучи христианкой, способствовала распространению христианства, по крайней мере, в восточной части Римской империи. Около 326 года Елена Святая обрела в Иерусалиме на Голгофе Крест Господень и основала на этом месте храм Гроба Господня. По окончании его строительства Животворящий Крест Господень был торжественно внесён в этот храм и водружён на Голгофе. В честь этого события православная церковь установила праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня, который относится к числу великих и празднуется 14(27) сентября. Кроме упомянутого храма, Елена Святая построила на Святой земле ещё несколько храмов, в том числе на Елеонской горе, в Вифлееме и в Хевроне у Мамврийского дуба. Покинув Палестину в 327 году, по дороге в Константинополь Елена Святая способствовала строительству первого христианского монастыря Святого Креста в Айиясмати (остров Кипр). Перед смертью приняла монашеский постриг. Вместе с сыном Константином причислена Церковью к лику святых в чине равноапостольных, память совершается 21 мая (3 июня).
Известно, что ныне одна часть мощей Елены Святой находится в церкви «Жертвенник Небесный» (Рим), другая - в церкви Сен-Лё-Сен-Жиль (Париж).
Иконография
Елену Святую представляют в одеянии византийских императриц, с драгоценным платом-лором, в венце, иногда её главу под венцом покрывает плат. Наиболее ранние византийские изображения Елены Святой представляли собой круглую скульптуру (несохранившиеся статуя Елены Святой на форуме Константина в Константинополе, предположительно конец IV века, и парные статуи святого Константина и Елены Святой, VIII век). В ранних мозаиках эти святые воздетыми руками поддерживали медальон с Крестом (в храмах Святой Софии в Константинополе, 870-е годы, и Айвали-Килиссе в Каппадокии, X век). В дальнейшем преобладание получила композиция с монументальным крестом, фланкированным фронтально расположенными фигурами святых Константина и Елены (фреска нартекса церкви монастыря Сорока мучеников в Велико-Тырново, Болгария, около 1230 года; фрески Мартирьевской паперти в Софийском соборе в Новгороде, 2-я половина XI века). Изображения святой встречаются в сюжете «Обретение Креста Господня» (миниатюра «Слова Григория Назианзина», 879-882, Национальная библиотека, Париж), получившем распространение в сирийском, западно-европейском и поствизантийском искусстве (фрески церквей - Святого Константина в Крица-Мерабелу на острове Крит, 1354-1355; Святого Креста в Айиясмати на острове Кипр, 1494, мастер Филипп Гуль). В русской иконописи фигуры святого Константина и Елены Святой стали обязательной принадлежностью иконографии Воздвижения Креста Господня. После принесения в Россию из Палестины креста, заказанного в 1656 году патриархом Никоном для Крестного монастыря на Кий-острове Белого моря, возник сюжет «Кийский крест с предстоящими», где по сторонам креста были написаны святые Константин и Елена, царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична, а также коленопреклонённый патриарх Никон.
Тип «реликвариев Истинного Креста», на которых присутствовали рельефные фигуры святого Константина и Елены Святой, был распространён в византийском искусстве, а затем проник в Западную Европу: 2 маленьких реликвария-триптиха с частицами Истинного Креста, привезённые в 1154 году из Константинополя аббатом Вибальдом, составили центральную часть более крупного триптиха, боковые створки которого украшены сценами из истории обретения Креста Е. (XI-XII века, Библиотека и музей П. Моргана, Нью-Йорк). С конца Средневековья в Европе Елена Святая изображается как одно из действующих лиц сюжета «История Истинного Креста», литературной основой которого послужила «Золотая легенда» Якова Ворагинского. Почитание Креста, проповедуемое нищенствующими орденами, способствовало утверждению в изобразительном искусстве живописных циклов на эту тему (фрески А. Гадди в церкви Санта-Кроче во Флоренции, 1380-1390-е годы, и Пьеро делла Франчески в церкви Сан-Франческо в Ареццо, 1452-1464; пределла полиптиха Микеле ди Маттео Ламбертини, около 1427 года, Галерея Академии, Венеция). В искусстве Возрождения и барокко встречаются изображения Елены Святой в императорской мантии и короне с крестом, миниатюрным зданием церкви или гвоздями (Дж.Б. Чима да Конельяно, 1495, Национальная галерея искусства, Вашингтон; Л. Кранах Старший, 1525, Художественный музей, Цинциннати; статуя А. Бальджи, 1639, собор Святого Петра, Рим). В качестве самостоятельных сюжетов изображаются «Видение святой Елены» (П. Веронезе, 1570, Национальная галерея, Лондон) и «Обретение Истинного Креста» (П.П. Рубенс, 1602, собор в Грасе; Дж.Б. Тьеполо, около 1745 года, Галерея Академии, Венеция).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.