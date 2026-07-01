ЕЛЕНА ПAВЛОВНА (УРОЖД. ФРЕДЕРИКА ШАРЛОТТА МАРИЯ ВЮРТЕМБЕРГСКАЯ)

Елена Павловна (урожд. Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская) (28.12.1806[09.01.1807], Штутгарт — 09[21].01.1873, Санкт-Петербург) — великая княгиня, супруга великого князя Михаила Павловича.

Благотворительница, государственная и общественная деятельница, сторонница отмены крепостного права и Великих реформ середины XIX в. Дочь принца Павла Карла Фридриха Августа Вютембергского (младшего сына короля Фридриха I) и его супруги Екатерины Шарлотты, принцессы Саксен-Альтенбургской. В 1822 вдовствующая императрица Мария Федоровна избрала ее в супруги своему младшему сыну, великому князю Михаилу Павловичу. Миропомазана и наречена Еленой Павловной 5[17] декабря 1823, повенчана 8[20] февраля 1824. Вдова с 28 августа [9 сентября] 1849. В течение 25-летнего супружества имела дочерей: Марию (1825—1846), Елизавету (1826—1845), Екатерину (1827—1894), Александру (1831—1832) и Анну (1834—1836).

Содействовала учреждению Русского музыкального общества и консерватории, интересовалась деятельностью университета, Академии наук, Вольного экономического общества; поддерживала А.А. Иванова, К.П. Брюллова, И.К. Айвазовского, А.Г. Рубинштейна, Н.И. Пирогова и многих других; являлась попечителем училища Св. Елены, в память дочерей основала в Петербурге Елисаветинскую детскую больницу, детские приюты, преобразовала в постоянный стационар Максимилиановскую больницу; для подготовки и повышения квалификации врачей, совместно с профессором Э.Э. Эйхвальдом организовала Клинический институт Великой княгини Елены Павловны (с 1993 — Санкт-Петербургская медицинская академия постдипломного образования); помогала петербургскому Воздвиженскому храму Московской Ямской слободы; являлась одной из основательниц Крестовоздвиженской общины сестер милосердия.

С конца 1840 по 1872 проводила в Михайловском дворце вечера, на которых обсуждались насущные вопросы политики и культуры, в собраниях принимали участие император Александр II, императрица Мария Александровна, другие члены императорской семьи, государственные деятели Н.А. Милютин , Д.Н. Блудов, А.Ф. Орлов , А.М. Горчаков , прусский посланник О. фон Бисмарк и другие, а также писатели и поэты, например И.С. Аксаков, Ф.И. Тютчев. На встречах разрабатывались планы Великих реформ 2-й половины XIX в. Поддерживала освобождение крестьян от крепостной зависимости. В 1856 выступила с инициативой освобождения крестьян в своем имении Карловка Полтавской губернии, предусмотрев личное освобождение крестьян и наделение их землей за выкуп. Вместе с Н.А. Милютиным разработала план действий для освобождения крестьян Полтавской и пограничных губерний, получивший одобрение государя. Призвала помещиков Полтавской, Харьковской, Черниговской и Курской губерний содействовать выработке оснований для освобождения крестьян. Впоследствии великий князь Константин Николаевич совместно с Н.А. Милютиным использовали пример ее Карловской инициативы в Положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Похоронена в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. 28 апреля 2004 в сквере Санкт-Петербургской медицинской академии постдипломного образования установлен памятник великой княгине Е. П.

Лит.: Бахрушин С. В. Великая княгиня Елена Павловна // Освобождение крестьян: деятели реформы. М., 1911. С. 115—172; Данилова А. Русские императоры, немецкие принцессы. Династические связи, человеческие судьбы. М., 2002. С. 271—282; Оболенский Д. А. Из прошлого: мои воспоминания о Великой Княгине Елене Павловне // Русская старина. 1909. № 3; O’Rourke Sh. The Mother Benefactress and the Sacred Battalion: Grand Duchess Elena Pavlovna, the Editing Commission, and the Emancipation of the Serfs // The Russian Review. 2011. № 4. P. 584—607.