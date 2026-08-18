ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА - великая княгиня, российский общественный деятель, благотворительница и меценатка.
Супруга великого князя Михаила Павловича (с 1824 года; овдовела в 1849 году). Урождённая Фредерика Шарлотта Мария, принцесса Саксен-Альтенбургская (имя Елены Павловны получила при крещении в православие в 1823 году), дочь Павла Карла Фридриха Августа, принца Вюртембергского, и Екатерины Шарлотты, урождённой принцессы Саксен-Альтенбургской. Воспитывалась в пансионе писательницы Ж.Л. Кампан в городе Сен-Жермен под Парижем. В 1823 году прибыла в Россию. Пользовалась расположением императоров Николая I и Александра II. Отличалась широким кругом интересов. Приёмы и музыкальные вечера, которые Елена Павловна устраивала в Михайловском дворце в Санкт-Петербурге в 1840-х - начале 1870-х годов, посещали Александр II, видные государственные и военные деятели, учёные, писатели и художники: великий князь Константин Николаевич, П.Д. Киселёв и С.С. Ланской, Н.Н. Муравьёв-Амурский, прусский посол О. фон Бисмарк, П.А. Вяземский, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев, Б.Н. Чичерин, С.П. Шевырёв и др. Особое внимание Елена Павловна проявляла к крестьянскому вопросу. Под её руководством и по плану, составленному по её просьбе П.Д. Киселёвым, в Ораниенбаумском имении Елена Павловна в Ямбургском уезде Санкт-Петербургской губернии во 2-й половине 1830-х - конце 1840-х годов проведены хозяйственные преобразования: оброк снижен и стал взиматься в денежной форме, сокращены или отменены недоимки с крестьян, проведено межевание земель на выгодных для крестьян условиях и т. д. Во 2-й половине 1850-х - начале 1860-х годов Елена Павловна существенно влияла на правительственную политику, была сторонницей реформаторского курса, покровительствовала «либеральным бюрократам», убеждала Александра II отменить крепостное право и освободить крестьян с землёй за выкуп. По поручению Елены Павловны Н.А. Милютиным разработаны правила об устройстве крестьян её имения Карловка в Констатиноградском уезде Полтавской губернии (9,9 тысяч га земли, свыше 15 тысяч крестьян), которые были утверждены Александром II в феврале 1859 года и использованы при разработке проекта крестьянской реформы в Редакционных комиссиях. Содействовала работе этих комиссий (1859-1860), была посредницей между фактическим лидером комиссий Н.А. Милютиным, их председателем Я.И. Ростовцевым и Александром II.
С 1828 года заведовала Мариинским женским и Повивальным институтами Ведомства учреждений императрицы Марии в Санкт-Петербурге, с 1852 года - также Максимилиановской лечебницей для приходящих больных. В память своих умерших дочерей Елизаветы и Марии основала Елизаветинскую клиническую больницу для малолетних детей из бедных семей в Санкт-Петербурге (1845) и детские приюты Елизаветы и Марии в Санкт-Петербурге и Павловске (1846). В Крымскую войну 1853-1856 годов выступила с воззванием к русским женщинам об оказании помощи больным и раненым, устроила в своём дворце склад вещей и медикаментов для них, на собственные средства снарядила в осаждённый Севастополь отряд врачей во главе с Н.И. Пироговым. Для помощи раненым в Севастополе основала Крестовоздвиженскую общину сестёр милосердия (1854), при которой были открыты бесплатные больница, амбулатория и школа для девочек. В 1873 году основанные Еленой Павловной благотворительные учреждения вошли в созданное тогда же Ведомство учреждений великой княгини Елены Павловны.
Елена Павловна покровительствовала композитору А.Г. Рубинштейну, востоковеду В.В. Радлову, историку И.Д. Беляеву, естествоиспытателю К.М. Бэру, астроному В.Я. Струве (смотри Струве), исследователю Сибири и Центральной Азии Г.Н. Потанину и др., оказывала им материальную помощь. Выделила средства на перевозку из Италии в Россию монументальной картины А.А. Иванова «Явление Христа народу». В 1858 году предоставила часть помещений Михайловского дворца для первых классов Санкт-Петербургской консерватории (официально учреждена в 1862 году). При участии и финансовой помощи Елены Павловны основано Русское музыкальное общество (1859).
Иллюстрации:
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