ЕЛЕНА, ФЛАВИЯ ЮЛИЯ АВГУСТА

Елена, Флавия Юлия Августа (лат. Flavia Iulia Helena Augusta; греч. ῾Ελένη) (ок. 250, Дрепан (Вифиния) – ок. 330, Никомедия) — жена Констанция I Хлора , мать Константина I Великого .

Основной источник сведений о Е. — «Жизнь Константина» Евсевия Кесарийского . Родом из незнатной семьи, ок. 270 Е. стала конкубиной будущего тетрарха Констанция Хлора, между 270 и 275 родился их единственный сын Константин. После женитьбы Констанция на падчерице Максимиана Геркулия Феодоре (ок. 290) о жизни Е. ничего не известно. Константин, провозглашенный императором после смерти отца (306), вернул Е. ко двору, и по его примеру она приняла христианство. В 324—325 Е. получила титул августы. Е. обладала обширными владениями в Риме, занималась благотворительностью, с ее именем связана постройка многих церковных и светских зданий. Возможно, она была инициатором убийства жены Константина Фаусты (326). В 327—328 Е. совершила путешествие в Палестину, желая почтить реликвии, связанные с земной жизнью Христа; с ее именем связывают строительство базилик в Вифлееме, на Елеоне и храма Гроба Господня в Иерусалиме. По преданию, Е. был обнаружен Крест Господень; известно несколько вариантов легенды о его обретении. Вскоре после этой поездки она умерла в Никомедии в присутствии своего сына. Е. почитается в христианстве как равноапостольная святая; мавзолей Е. был сооружен в Риме на Лабиканской дороге около базилики Марцеллина и Петра.

Лит.: Drijvers J. W. Helena Augusta: the Mother of Constantine the Great and the legend of her Finding of the True Cross. Leiden–New York, 1992; Lauer H.-H. Kaiserin Helena: Leben und Legenden. München, 1967; Pohlsander H. A. Helena: Empress and Saint. Chicago, 1996.