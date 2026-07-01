ЕЛЕНА АНЖУЙСКАЯ

ЕЛЕНА АНЖУЙСКАЯ - святая сербская королева.

(память 30 октября, 8 и 15 февраля), жена короля Стефана Уроша I, мать святых королей Стефана Драгутина (см. Феоктист, прп.) и Стефана Уроша II Милутина. Год и место рождения Елены Анжуйской неизвестны. Происходила из знатной французской семьи, проживавшей, по всей видимости, в Италии, византийских владениях крестоносцев или в Венгрии и, возможно, находившейся в неустановленной степени родства с анжуйской королевской династией в Неаполе (ее представители короли Карл I и Карл II в переписке именовали Елену Анжуйскую«сестрой»), более конкретные данные о ее семействе отсутствуют (обзор мнений см.: Иларион (Руварац). 1934 год; Суботић. 1958 год; McDaniel. 1982/1983 год). Прозвище Анжуйская применительно к Елене Анжуйской употребляется в научной литературе с конца 50-х годов XX века, начиная со статьи Г. Суботича.

Житие Елены Анжуйской, написанное вскоре после ее смерти архиеп. Печским Даниилом II, и документальные источники рисуют 2 образа, лишь отчасти соприкасающиеся друг с другом. Еелена Анжуйская получила хорошее образование, владела несколькими языками. Между 1250 и 1255 годами была выдана замуж в Сербию, родила 5 детей: Драгутина и Милутина, Стефана (могила в мон-ре Студеница) и 2 дочерей (одна умерла в младенчестве, судьба другой, Брнчи (Прнчи), неизв.).

На протяжении большей части жизни Елена Анжуйская сохраняла приверженность католической Церкви, была сторонницей церковной унии, к которой склоняла не только мужа и сыновей, но и своего свата (тестя Милутина) болгарского царя Георгия I Тертера (Jиречек. 1978 год. Књ. 1. С. 191; Флоря. 2007. С. 168-169). Состояла в переписке с Римскими папами, в 1303 г. передала свои владения под опеку Папского престола (Там же. С. 169). Основала францисканские мон-ри близ Бара и Котора, давала (вместе с сыновьями) пожалования бенедиктинским мон-рям св. Марии на мысу Ратац (к северо-западу от Бара), св. Николая и святых Сергия и Вакха на р. Бояне (там сохранились латинские надписи с именами Елены Анжуйской, Драгутина и Милутина) и католич ескими соборам Богоматери в Улцине и св. Стефана в Скадаре (ныне Шкодер, Албания) (Jиречек. 1978 год. Књ. 1. С. 265).

Около 1291 года принимала участие в реорганизации епископий в составе Барского католического диоцеза. Елена Анжуйская вложила православные иконы в собор св. апостолом Петра в Риме и храм св. Николая, еп. Мирликийского, в Бари (Италия). Поддерживала тесные связи с католическим патрициатом городов в Далмации. В переписке с одним из глав («кнезом») администрации Дубровника она именовала адресата Марина Будуария «возлюбленным сыном и кумом кралевства ми», а узы «посестринства по св. Иоанну Предтече» с 1285 году связывали ее с представительницей дубровникской аристократической семьи Бусиньоло (Там же. Књ. 2. С. 280-281). Совместно с мужем Елена Анжуйская дала жалованную грамоту (позднее подтвержденную Милутином) барскому семейству Жаретичей, несколько представителей которого были местными католическими архиепископами.

Позднее вместе с сыном Милутином Елена Анжуйская пожаловала г. Котору близлежащую жупу Грбаль. Правителем ее канцелярии и посланником при папском дворе был католический архидиак. Петр Жаретич из Бара (в 1301-1307 годы Барский архиепископ) (Там же. С. 27, 75-77). В то же время королева покровительствовала правосл. Церкви и находилась в добрых отношениях с предстоятелями Сербской Церкви архиеп. св. Иоанникием I и особенно с Даниилом II (в бытность последнего монахом и епископом). Согласно Житию, она переписывалась с отшельниками на Афоне, на Синае, в Иерусалиме и в Раифе. Получив власть (1276 год), старший сын Елены Анжуйской кор. Драгутин выделил ей обширный удел, включавший Зету, Требине, земли от Дубровника до Скадара (резиденцией Елены Анжуйской в это время был г. Скадар).

После смерти в 1279 году архиеп. Иоанникия Елена Анжуйская участвовала в перенесении его мощей в монастырь Сопочани. Приняла монашеский постриг с именем Елисавета в церкви св. Николая в Скадаре (около 1284? года) с сохранением мирского имени, вероятно по католическому обряду. В 1309 году младший сын Елены Анжуйской кор. Милутин отобрал у матери удел в Приморье и взамен дал земли в материковой части страны. Новый двор Елены Анжуйской располагался в Брняке, на р. Ибар. Согласно Житию, здесь активно велась переписка книг, была создана школа-приют для девочек из бедных семей и сирот, которых королева снабжала богатым приданым.

Елена Анжуйская была 1-й женщиной в средневековой Сербии, построившей себе «задужбину» - монастырь Градац. Приглашенные ею западного мастера (вероятно, из Прованса) воздвигли монастырский собор в переходном от романского к готическому стиле, поэтому с именем Елены Анжуйской связывают распространение влияния французской готики в сербском церковном зодчестве (прежде всего в архитектурном декоре). Возведенные и обновленные ею монастыри были выведены из-под власти епархиальных архиереев, она назначала в них игуменов, а после ее смерти это делали ее потомки.

Была погребена в мон-ре Градац, заупокойную службу по Елены Анжуйскойтсовершил архиеп. Савва III при участии еп. Баньского Даниила (впосл. архиепископ Печский и биограф Елены Анжуйской) и Рашского Павла, на отпевании присутствовали кор. Милутин, посланцы Драгутина и многочисленные воспитанницы основанного ею приюта.

Агиография Житие Елены Анжуйской было написано вскоре после ее кончины, около 1317 года, архиеп. Даниилом II и включено в состав его сборника Житий королей и архиепископов Сербских (в котором это единственное жененское Житие). Тот же текст в качестве самостоятельного Жития содержится в хиландарском сборнике № 482, переписанном в 1536 году (Богдановић Д. Каталог ћирилских рукописа ман-ра Хиландара. Београд, 1978 год. С. 184). Автор, близко знавший Елену Анжуйскую и относившийся к ней с нескрываемой симпатией (его творчество относится к периоду правления ее сына Милутина), написал пространную похвалу христианским добродетелям королевы, обойдя молчанием вопрос о ее конфессиональной принадлежности. Ряд сведений о Елене Анжуйской содержится также в Житиях ее мужа и сыновей, написанных тем же автором.

Проложное Житие «блаженной монахини Елены» сопровождает службу Милутину в списке XVI-XVII веков (София. НБКМ. № 267. Л. 63 об.- 105). Краткое Житие Елены Анжуйской, «чудотворице, госпожде срьбскаго езика», помещенное под 8 февраля в стишном Прологе библиотеки Троицкого монастыря близ Плевли, было переписано в 1663/64 годы на Афоне (№ 100; изд.: Вукиhевић М. Из старих србуља // Гласник Земаљског Музеjа у Сараjеву. Сараjево, 1901 год. Бр. 13. С. 39).

Почитание Согласно Житию, написанному архиеп. Даниилом, через 3 года после кончины Елена Анжуйская явилась во сне некоему иноку монастыря Градац и приказала извлечь ее тело из земли и открыть для приходящих в храм. Игумен монастыря письменно известил о явлении еп. Рашского Павла, который прибыл в монастырь и после соборного всенощного пения и моления открыл гробницу и обнаружил тело святой, «яко в росе лежащее, цело (чистое) нерастленное» (Данило II, архиеп. 1988 год. С. 107). Мощи с пением молитв и псалмов положили в раку и поместили перед иконой Спасителя (совр. местонахождение раки неизвестно).

До XVIII веке мощи были в гробнице, куда, вероятно, были положены во время турецкого господства, в правой части наоса собора в Градаце под ктиторской композицией. После разорения саркофага они хранились под сводом часовни в левой части наоса храма, а затем на престоле временного алтаря (Павловић. 1965 год. С. 86-87).

С именем Елены Анжуйской связан чудотворный крест, вложенный ею в монастырь Сопочани. Предполагается, что крест находился в мон-ре до 30-х годов XV века, а потом был перенесен деспотом Георгием (Гюргом) Бранковичем (см. ст. Бранковичи) в Венгрию, откуда попал в Вену, где хранился среди дворцовых реликвий Габсбургов. В XVIII веке частицами этого креста одаривали новорожденных принцев и принцесс, к-рые носили их в шелковых мешочках на шее (Там же. C. 87-88).

Центром почитания Елены Анжуйской является монастырь Градац, празднование совершается в день памяти св. равноапостольных Константина и Елены (21 мая). Окрестные жители часто именуют монастырь и его собор «Света Ела». Посвящения храмов Елены Монжуйской неизвестны. Свидетельства ее почитания за пределами Сербии отсутствуют.

Гимнография Отдельная служба Елены Анжуйской отсутствует. Елена Анжуйская упоминается в службе кор. Милутину (30 октября), написанной в конце XIV - начале XV веков патриархом Сербским Даниилом III, в 1-й стихире на великой вечерне, в 3-м и 4-м тропарях 6-й песни канона и во 2-м тропаре 8-й песни как «прекрасная» и «преславная» мать святых королей (см.: Србљак. Београд, 1970. Књ. 2. С. 82, 108, 112).

Иконография Прижизненные и посмертные изображения Елены Анжуйской довольно многочисленны. Вместе с сыновьями Драгутином и Милутином она представлена на иконе «Апостолы Петр и Павел» конец XIII века, вложенной в собор апостола Петра в Риме и ныне находящейся в Ватикане (см.: Матић М. Икона апостола Петра и Павла у Ватикану // Зограф. Београд, 1967 год. Бр. 2. С. 11-16), и вместе с Милутином - на датируемом примерно тем же временем образе свт. Николая, хранящемся в соборе в Бари (см.: Томић-Де Муро В. Српске иконе у цркви св. Николе у Бариjу // ЗЛУ. 1966. Књ. 2. С. 107-124).

Изображения Елены Анжуйской в монашеском облачении вместе с Урошем и ктитором храма Драгутином имеются на росписи Драгутиновой капеллы в мон-ре Джурджеви Ступови (1282/83 год) и соборов в Арилье (около 1295 год), Градаце (не сохр.), Сопочани и Грачанице; в 2 последних случаях в сопроводительной надписи она названа «святой монахиней». В росписях монастыря Градиште (1620 год) Елена АНжуйская изображена с короной в богатом облачении.