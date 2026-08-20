ЕЛЕЦКОЕ КРУЖЕВО

ЕЛЕЦКОЕ КРУЖЕВО - русский народный художественный промысел в городе Елец .

Воз­ник в начале XIX века. «Пар­ное» и «сцеп­ное» Елецкое кружево пле­тёт­ся на кок­люш­ках, пре­имущественно из бе­лых ка­ту­шеч­ных ни­ток, ре­же из льня­ной, шёл­ко­вой (а с середины XX века и син­те­тической) пря­жи. Вы­пол­нен­ные в тех­ни­ке мно­го­пар­но­го пле­те­ния Елецкое кружево (мел­кие штуч­ные и мер­ные из­де­лия - оп­лё­ты к но­со­вым плат­кам, от­дел­ки к плать­ям) от­ли­ча­ют­ся изящ­ны­ми мел­ки­ми рас­тительными мо­ти­ва­ми, воз­ник­ши­ми под влия­ни­ем кру­жев «ма­лин» и «ва­лан­сь­ен», и гео­мет­рическими узо­ра­ми («гре­чиш­ка», «жем­чуж­ка», «ба­боч­ка», «сне­жин­ка» и др.), мяг­ко вы­сту­паю­щи­ми на тон­ком ажур­ном фо­не и соз­даю­щи­ми эф­фект воз­душ­ной лёг­ко­сти и изы­скан­но­сти. Тех­ни­ка слож­но­го мно­го­пар­но­го пле­те­ния в начале XX века по­лу­чи­ла раз­ви­тие в твор­че­ст­ве мас­те­ри­цы Д.Н. Ма­тю­хи­ной. В 1921 году ос­но­ва­но Товарищество кру­жев­ниц, пре­об­ра­зо­ван­ное в 1930 году в Елец­кий со­юз кру­жев­ниц; в 1960 году соз­дан Елец­кий ком­би­нат ху­дожественных про­мы­слов, пре­об­ра­зо­ван­ный в 1974 году в ПО «Елец­кие кру­же­ва» (ны­не ЗАО «Елец­кое кру­же­во»). Вы­пус­ка­ют­ся мер­ные кру­же­ва, во­рот­нич­ки, ска­тер­ти и т. д., круп­ные штуч­ные из­де­лия из­го­тов­ля­ют­ся в тех­ни­ке «сцеп­но­го» пле­те­ния; узор (цве­ты, ли­стья), вы­пол­нен­ный не­пре­рыв­ной тесь­мой раз­лич­ной плот­но­сти, как бы иг­ра­ет све­то­те­не­вы­ми пе­ре­хо­да­ми, от­ли­ча­ясь от во­ло­год­ско­го кру­же­ва боль­шей тон­ко­стью и лёг­ко­стью. Ве­ду­щие ху­дож­ни­ки про­мыс­ла: П.Г. Пет­ро­ва, В.И. Гри­горь­е­ва, Е.А. Шпа­ко­ва, А.Д. Ни­ко­лае­ва, П.Г. Паль­чи­ко­ва, А.И. Про­хо­ри­на и др.

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