ЕЛЕЦ ЮЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ

Биография и военная карьера

Из старинного потомственного дворянского рода Гродненской губернии. Сын Генштаба генерал-майора Лукиана Адамовича Ельца, участника русско-турецкой войны 1877-1878 г. После окончания 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии продолжил учебу в Николаевском кавалерийском училище, откуда был выпущен на службу в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. С 1885 по 1888 г. учился в Николаевской академии Генерального штаба, окончив курс по 2-му разряду. Во время службы в гусарском полку начал писать статьи и заметки для газеты «Варшавский дневник», некоторое время состоял помощником редактора В.В. Крестовского. В 1890 г. вышел его первый том по истории лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, в котором он служил. В 1897 г. вышел второй том полковой истории, а через года два тома были объединены в одну книгу. К выходу в отставку в 1899 г. дослужился до чина ротмистра. Уехал сражаться на стороне буров в англо-бурской войне, в прессе появились сообщения об его гибели, но в 1900 г. вернулся в Россию и был призван в войска, став штаб-офицером для поручений при командующем войсками Квантунской области. Непосредственный участник Китайского похода, в ходе которого во главе небольшого летучего отряда отличился при взятии г. Юнпинфу, участвовал в наступлении, но после тяжелых и кровопролитных боев во главе небольшого отряда оказался в окружении, но не сдался в плен и был спасен подразделением генерал-лейтенанта Церпицкого. Благодаря самоотверженным действиям отряда Ельца было спасено два десятка миссионеров и около трех тысяч китайцев-христиан. Его успешные действия в Китае не остались без внимания даже Папы Римского, удостоивший его ордена Св. Сильвестра за спасение христианский миссионеров. Также Елец получил еще несколько иностранных орденов за спасение граждан, несмотря на это 22 февраля 1901 г. его уволили в запас. В том же году вышли его публицистические очерки «Наша сила», посвященные недавним событиям в Китае. Через два года его восстановили и зачислили в запас гвардейской кавалерии. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. , одновременно писал заметки в качестве военного корреспондента газеты «Новое время». После войны в чине полковника в 1908 г. вышел в отставку и занимался написанием различных сочинений и заметок. В 1912 г. вышел его сборник лирических стихотворений «Отзвуки жизни». Во время Первой мировой войны служил военным цензором. После Октябрьской революции , уехал из страны, некоторое время жил в Болгарии, затем во Франции, а в конце жизни перебрался в Бельгию. Во время эмиграции писал небольшие статьи для «Русской газеты», а в 1924 г. вышел его роман «На крестном пути», центральной фигурой которого стал гусарский офицер, оказавшийся в сложнейших перипетиях Первой мировой и Гражданской войны .