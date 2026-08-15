ЕЛЧАНИНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

окончил Симбирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1894). Подпоручик (со ст. с 09.08.1888). Поручик (с 11.08.1890). Штабс-капитан (со ст. с 18.05.1894). Капитан (со ст. с 24.03.1896). Подполковник (со ст. с 06.12.1900). Полковник (со ст. с 06.12.1904). Генерал-майор (со ст. с 06.12.1910). Генерал-лейтенант. На службе с 29.08.1885. В 6-й артиллерийской бригаде. Состоял при Виленском военном округе. Обер-офицер для особых поручений при штабе IV армейского корпуса (07.03.1895–29.12.1899). Командир роты в лейб-гвардии Резервном пехотном полку (19.11.1898–19.12.1899). Помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа (29.12.1899–14.09.1900). Штаб-офицер для поручений при штабе Виленского военного округа (14.09.1900–17.01.1901). Помощник делопроизводителя (17.01–24.10.1901), делопроизводитель (24.10.1901–01.05.1903) генерал-квартирмейстерской части Главного штаба. Командир батальона в лейб-гвардии Стрелковом полку (03.05–05.09.1902). Столоначальник Главного штаба (01.05–18.08.1903). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской академии Генерального штаба офицерами (18.08.1903–01.05.1906). Экстраординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба (06.02.1908–13.04.1909). Постоянный член главного крепостного комитета (20.01.1907–22.12.1909). Делопроизводитель ГУГШ (01.05.1906–14.09.1910). Ординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 13.04.1909). Начальник крепостной части ГУГШ (14.09.1910–27.11.1913). Постоянный член крепостной комиссии при ГУГШ (22.12.1910–27.11.1913). Член артиллерийского комитета (16.11.1910–27.11.1913). Совещательный член инженерного комитета (18.11.1910–27.11.1913). Участник Гражданской войны. С 10.1917–18, укр. армия, с 08.1918, РККА, на 08–09.1918, арестован как заложник. Исключен из списков Генштаба 12.10.1918 расстрелянным по постановлению Чрезвычайной следственной комиссии. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (1896), Св. Анны 3-й ст. (1902), Св. Станислава 2-й ст. (1906), Св. Анны 2-й ст. (1908), Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1912). Женат.

Соч.: О самостоятельной коннице. СПб., 1907; Наш устав полевой службы. СПб., 1906; 1910; Тактика в действиях под крепостями: Опыт исторического исследования. СПб., 1910; Герои-офицеры в войну 1812 года. М., 1912; Герои-полководцы 1812 года. М., 1912; Народная война и герои из народа в 1812 г. СПб., 1912; Отечественная война. СПб., 1912; Современные взгляды на боевую подготовку и деятельность конницы. СПб., 1912; Державный дом Романовых. СПб., 1913; Царствование государя императора Николая Александровича. СПб., 1913.