ЕЛAНСКАЯ, АЛЛА ИВАНОВНА

Еланская, Алла Ивановна (02.06.1926, Махачкала — 03.01.2005, Санкт-Петербург) — выдающийся лингвист, коптолог.

Окончила восточный факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета, в 1956 — аспирантуру Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (ныне Институт восточных рукописей РАН) по специальности «коптская филология». Ученица П.В. Ернштедта . В 1960—1997 работала в ЛО ИВ АН СССР. Кандидат филологических наук (1962, диссертация «Определение в коптском языке»); доктор филологических наук (1971, диссертация «Саидский диалект позднейшего египетского (коптского) языка)». В 1957—1958, 1964, 1968 и 1972 преподавала коптский язык на восточном факультете ЛГУ. Автор монографий и статей по грамматике коптского языка, истории коптского языка и литературы. Издала и подготовила к изданию несколько десятков коптских текстов из собраний Москвы и Петербурга, с комментариями, исследованием и переводами на русский и английский языки. В 1984 г. избрана почетным председателем Международной ассоциации коптологов (IAC). Юбилею Е. посвящен 1-й том «Journal of Coptic Studies» (Louvain, 1990).

Соч.: Коптский язык. М., 1964; Коптские рукописи Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина // Палестинский сборник. Вып. 20 (83). Л., 1969; Description des manuscritscoptes de la Bibliothèque National Publique «Saltykoff-Chtchédrine» de Saint-Pétersbourg. Études coptes IV // Cahiers de la Bibliothèque copte. 8. Paris, Louvain, [1995] (перевод: Aida Rosenstiehl); Coptic Literary Texts of the Pushkin State Fine Arts Museum in Moscow // Studia Aegyptiaca. XIII. Budapest, 1991; The Literary Coptic Manuscripts in the A. S. Pushkin Fine Arts Museum in Moscow // Supplements to Vigiliae Christianae. Vol. XVIII. Leiden–New York—Köln, 1994; Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке. СПб., 1993. (Изд. 2-е, испр. и доп.: СПб., 2001); Премудрость Иисуса Христа. Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками / Пер., вступ. ст. и комм. А. И. Еланской. СПб., 2004; Грамматика коптского языка. Саидский диалект / Под ред. А. Л. Хосроева. СПб., 2010.