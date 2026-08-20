ЕЛАГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
ЕЛАГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский военный историк, капитан 1 ранга.
Окончил Морской корпус (1842). Служил на Балтийском флоте. С 1850 года был прикомандирован к Комитету по пересмотру Морских уставов. С 1854 года правитель канцелярии Морского учёного комитета. По поручению великого князя Константина Николаевича разработал план создания полной истории русского флота. За 1860-1862 годы обследовал все морские и городские архивы Москвы, Воронежа, Таганрога, Николаева, а также иностранные архивы в Стокгольме, Лондоне, Гааге, Амстердаме и Вене. Собранный Елагиным обширный исторический материал стал основой для многотомного издания «Материалы для истории русского флота» (1865-1904), автор «Истории русского флота. Период Азовский» (с двумя томами приложений, 1864), составил список судов Балтийского флота, разработал материалы к истории русского морского законодательства. Написал множество работ по истории русского флота, опубликованных в «Морском сборнике» и других журналах. Работа Елагина была продолжена Ф.Ф. Веселаго.
Сочинения:
Материалы для истории русского флота. СПб., 1865-1867. Ч. 1–4 (ред.);
Список судов Балтийского флота, построенных и взятых в царствование Петра Великого. СПб., 1867;
История русского флота. Период Азовский. Воронеж, 1997.