ЕЛАГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЕЛАГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ - российский военный историк, капитан 1 ранга.

Окон­чил Морской кор­пус (1842). Слу­жил на Балтийском фло­те . С 1850 года был при­ко­ман­ди­ро­ван к Комитету по пе­ре­смот­ру Морских ус­та­вов. С 1854 года пра­ви­тель кан­це­ля­рии Морского учё­но­го комитета. По по­ру­че­нию великого князя Кон­стан­ти­на Ни­ко­лае­ви­ча раз­ра­бо­тал план соз­да­ния пол­ной ис­то­рии русского фло­та. За 1860-1862 годы об­сле­до­вал все морские и городские ар­хи­вы Мо­ск­вы, Во­ро­не­жа, Та­ган­ро­га, Ни­ко­лае­ва, а так­же иностранные ар­хи­вы в Сток­голь­ме, Лон­до­не, Гаа­ге, Ам­стер­да­ме и Ве­не. Со­б­ран­ный Елагиным об­шир­ный ис­то­рический ма­те­ри­ал стал ос­но­вой для мно­го­том­но­го из­да­ния «Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рус­ско­го фло­та» (1865-1904), ав­тор «Ис­то­рии рус­ско­го фло­та. Пе­ри­од Азов­ский» (с дву­мя то­ма­ми при­ло­же­ний, 1864), со­ста­вил спи­сок су­дов Балтийского фло­та, раз­ра­бо­тал ма­те­риа­лы к ис­то­рии русского морского за­ко­но­да­тель­ст­ва. На­пи­сал мно­же­ст­во ра­бот по ис­то­рии русского фло­та, опуб­ли­ко­ван­ных в «Мор­ском сбор­ни­ке» и других жур­на­лах. Ра­бо­та Елагина бы­ла про­дол­же­на Ф.Ф. Ве­се­ла­го.

Сочинения:

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рус­ско­го фло­та. СПб., 1865-1867. Ч. 1–4 (ред.);

Спи­сок су­дов Бал­тий­ско­го фло­та, по­стро­ен­ных и взя­тых в цар­ст­во­ва­ние Пет­ра Ве­ли­ко­го. СПб., 1867;

Ис­то­рия рус­ско­го фло­та. Пе­ри­од Азов­ский. Во­ро­неж, 1997.