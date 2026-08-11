ЕЛАГИН ДВОРЕЦ
ЕЛАГИН ДВОРЕЦ - памятник архитектуры в Санкт-Петербурге на Елагином острове.
Построен в 1780-е годы [архитектор Дж. Кваренги (?)] для И.П. Елагина; капитально перестроен для императрицы Марии Фёдоровны (1818-1822, архитектор К.И. Росси). До начала XX века летняя резиденция лиц императорской фамилии. В 1942 году был сильно разрушен; реставрирован в 1952-1960 годах (архитектор М.М. Плотников). В архитектуре здания торжественность и строгость внешнего облика сочетаются с парадностью и изысканностью интерьера. Фасады имеют 3-частную классицистическую композицию: центр западного фасада выделен коринфским портиком с лестницей, пандусами и чугунными фигурами львов (скульптор И.П. Прокофьев); к полуротонде восточного фасада ведёт полукруглая лестница с мраморными вазами (мастерская П. Трискорни). В интерьере - Овальный зал с ионическими полуколоннами, поддерживающими купол, и кариатидами, Малиновая и Голубая гостиные (в их оформлении участвовали скульпторы В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, живописцы А. Виги, Б. Медичи, Дж.Б. Скотти). Ансамбль Елагина дворца включает также Кухонный и Конюшенный корпуса (1818-1822), Музыкальный павильон (1824-1825, архитектор Росси), павильон с гранитной пристанью (1821–1822), Оранжерею (1819-1821, архитектор Росси), здание бывшей Гауптвахты (1822, архитектор Росси, не сохранилось). Пейзажный парк создан в конце XVIII - начале XIX веков; перепланирован Росси и садовым мастером Д. Бушем в 1818-1826 годах(реконструирован в начале 1930-х годов; в 1977-1999 годах частично восстановлена историческая планировка); перед Елагиным дворцом - обширный Масляный луг (площадь 1,5 га). Гранитная терраса пристани на западной стрелке Елагина острова возведена в 1926 году (архитектор Л.А. Ильин, инженер Б.Д. Васильев; изваяния львов XVIII века).
После 1917 года в Елагине дворце размещались: Музей истории культуры и быта, Культурно-воспитательный центр, Всесоюзный институт защиты растений, Дворец художественных выставок (с 1960 года). С 1987 года Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера конца XVIII - начала XX века.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.