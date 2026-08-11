ЕЛАГИН ДВОРЕЦ

ЕЛАГИН ДВОРЕЦ - памятник архитектуры в Санкт-Петербурге на Елагином острове.

По­стро­ен в 1780-е годы [архитектор Дж. Ква­рен­ги (?)] для И.П. Ела­ги­на; ка­пи­таль­но пе­ре­стро­ен для императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны (1818-1822, архитектор К.И. Рос­си). До начала XX века лет­няя ре­зи­ден­ция лиц императорской фа­ми­лии. В 1942 году был силь­но раз­ру­шен; рес­тав­ри­ро­ван в 1952-1960 годах (архитектор М.М. Плот­ни­ков). В ар­хи­тек­ту­ре зда­ния тор­же­ст­вен­ность и стро­гость внеш­не­го об­ли­ка со­че­та­ют­ся с па­рад­но­стью и изы­скан­но­стью ин­терь­е­ра. Фа­са­ды име­ют 3-ча­ст­ную клас­си­ци­стическую ком­по­зи­цию : центр за­пад­но­го фа­са­да вы­де­лен ко­ринф­ским пор­ти­ком с ле­ст­ни­цей, пан­ду­са­ми и чу­гун­ны­ми фи­гу­ра­ми львов (скульп­тор И.П. Про­кофь­ев); к по­лу­ро­тон­де вос­точ­но­го фа­са­да ве­дёт по­лу­круг­лая ле­ст­ни­ца с мра­мор­ны­ми ва­за­ми (мас­тер­ская П. Три­скор­ни). В ин­терь­е­ре - Оваль­ный зал с ио­ническими по­лу­ко­лон­на­ми, под­дер­жи­ваю­щи­ми ку­пол, и ка­риа­ти­да­ми, Ма­ли­но­вая и Го­лу­бая гос­ти­ные (в их оформ­ле­нии уча­ст­во­ва­ли скульп­то­ры В.И. Де­мут-Ма­линов­ский, С.С. Пи­ме­нов, жи­во­пис­цы А. Ви­ги, Б. Ме­ди­чи, Дж.Б. Скот­ти). Ан­самбль Елагина дворца вклю­ча­ет так­же Ку­хон­ный и Ко­ню­шен­ный кор­пу­са (1818-1822), Музыкальный па­виль­он (1824-1825, архитектор Рос­си), па­виль­он с гра­нит­ной при­ста­нью (1821–1822), Оран­же­рею (1819-1821, архитектор Рос­си), зда­ние бывшей Га­упт­вах­ты (1822, архитектор Рос­си, не сохранилось). Пей­заж­ный парк соз­дан в конце XVIII - начале XIX веков; пе­ре­пла­ни­ро­ван Рос­си и са­до­вым мас­те­ром Д. Бу­шем в 1818-1826 годах(ре­кон­ст­руи­ро­ван в начале 1930-х годов; в 1977-1999 годах час­тич­но вос­ста­нов­ле­на ис­то­рическая пла­ни­ров­ка); пе­ред Елагиным дворцом - об­шир­ный Мас­ля­ный луг (площадь 1,5 га). Гра­нит­ная тер­ра­са при­ста­ни на западной стрел­ке Ела­ги­на ост­рова воз­ве­де­на в 1926 году (архитектор Л.А. Иль­ин, инженер Б.Д. Ва­силь­ев; из­вая­ния львов XVIII века).

По­сле 1917 года в Елагине дворце раз­ме­ща­лись: Му­зей ис­то­рии куль­ту­ры и бы­та, Куль­тур­но-вос­пи­тательный центр, Все­со­юз­ный институт за­щи­ты рас­те­ний, Дво­рец ху­дожественных вы­ста­вок (с 1960 года). С 1987 года Ела­ги­ноо­ст­ров­ский дво­рец-му­зей русского де­ко­ра­тив­но-­при­клад­но­го искусства и ин­терь­е­ра конца XVIII - начала XX века.

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