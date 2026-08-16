ЭЛЬ ГРЕКО (наст. имя Доменикос Теотокопулос, греч. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος)

Испанский художник греческого происхождения. Соединил в своем творчестве приемы ренессансной живописи , итальянского маньеризма и традиции византийской иконописи .

Эль Греко – прозвище, данное ему в Испании, и означающее «грек».

Писал картины на религиозные сюжеты и портреты. Единственная картина на мифологический сюжет - «Лаокоон» (ок. 1610). Хотя в библиотеки Эль Греко было немало сочинений античных авторов. Колорит в живописи ставил превыше рисунка, вероятно, отсюда проистекает шокировавшая многих его современников критика Микеланджело .

Уроженец острова Крит, в те годы принадлежавшего Венецианской республики. Про ранние годы художника достоверных сведений нет. В юности обучался иконописи, хотя его семья принадлежала к католической общине. Его учителем по некоторым сведениям являлся известный критский иконописец Михаил Дамаскин. В 1567 году переселился в Венецию, где поступил в мастерскую Тициана. Ранние его итальянские работы вполне традиционны. Экспрессивность и свобода кисти, привлекавшие в Эль Греко художников модернистов характерны для произведений испанского периода.

В 1576 Эль Греко покинул Италию и направился в Испанию, где поступил на службу к королю Филиппу II. Однако при дворе успеха не имел и через несколько лет перебрался в Толедо, где и жил до конца жизни. В те годы Толедо был интеллектуальным и богословским центром Испании. Именно там талант художника, сочетавшего религиозность с увлечением философией, расцвел. Есть версия, что светозарность, эфемерность его живописи связана с воззрениями на свет как проводник божественной энергии. Подобные идеи художник мог подчерпнуть, например, в трудах итальянского натурфилософа Франческо Патрици и раннехристианского богослова Псевдо-Дионисия Ареопагита , чьи сочинения находились в библиотеке Эль Греко.

Первой крупной работой после переезда в Толедо стало «Погребение графа Оргаса» (1586), принесшее художнику славу и заказчиков, в первую очередь из числа духовенства. И, хотя, живописная манера Эль Греко столь своеобразна, что до сих пор ряд исследователей пытаются объяснить ее болезнью душевной или же физической, церковные иерархи не только охотно заказывали художнику свои портреты , но и доверили ему инспекцию своих церквей на предмет соответствия имеющихся изображений тридентским постановлениям .

Эль Греко не оставил после себя учеников. Более того вскоре после смерти художника его творчество было надолго забыто и лишь на рубеже XIX-XX веков стало вновь стало набирать популярность.

Иллюстрации:

Эль Греко. Портрет старика. Предположительно автопортрет, 1595 - 1600, Музей Метрополитен.

Автор статьи: Е. Е. Крылова