«ЁЛЬ ЁСИЛЬ КИСУЛЬ»

«Ёль Ёсиль кисуль» («Записки Ёль Ёсиля») — сочинение Ли Гынъика (1736—1806, псевдоним — Ёль Ёсиль).

Сочинение Ли Гынъика (1736—1806, псевдоним — Ёль Ёсиль), посвященное истории корейского государства Чосон с прихода к власти династии Ли в конце XIV в. до правления вана Сукчона (1674—1720). Основано на материалах около 400 неофициальных историй и считается одним из важнейших источников по истории Чосона.

Сын опального чиновника, Ли Гынъик последовал за отцом в ссылку на южные острова, где составил свой труд до 1776. Отразил идеи движения сирхак («реальные науки»), сторонники которого пытались внедрить в жизнь Чосона новые знания и технические достижения. Ли Гынъик стремился к объективности изложения, избегая оценок или интерпретаций описываемых событий, а также приводя зачастую противоречившие друг другу версии, которые черпал в доступных ему источниках. «Ё. Ё. к.» содержит не только ценную информацию о политической истории, борьбе за власть различных группировок конфуцианских чиновников, биографиях ванов, но и сведения о структуре и институтах управления Чосона, народных обычаях и традициях.

Лит.: Хан Ёнъу. История Кореи: новый взгляд / Пер. с кор. под ред. М. Н. Пака. М., 2010.