ЕКТЕНИЯ
ЕКТЕНИЯ - один из видов общественной молитвы в христианском богослужении.
Все виды ектении состоят из нескольких прошений диакона, на которые народ (или, от лица народа, хор) отвечает однократным или многократным «Господи, помилуй» или иной литургической аккламацией (византийская традиция, помимо «Господи, помилуй», употребляет в ектении аккламации «Подай, Господи» и «Тебе, Господи»); ектения заключает возглас предстоятеля (епископа или священника) и ответ народа на него: «Аминь». Тем самым, в отличие от молитв предстоятеля, большинство из которых возносятся от лица всей Церкви, но которые читает сам предстоятель, в ектении молитву в её наиболее простой форме возглашает, в ответ на призыв диакона помолиться о тех или иных духовных или житейских нуждах, непосредственно народ.
Оснвные виды ектении в православном богослужении: мирная, просительная, малая и сугубая; существуют также особые виды ектении (например, ектения об оглашаемых, заупокойные ектении и др.). Мирная ектения (называемая по своим первым словам: «Миром Господу помолимся»), которая в современном православном богослужении включена в состав начальных частей вечерни, утрени, Божественной литургии, ряда чинопоследований Требника, восходит к раннехристианской практике начинать литургию верных с общей молитвы всего народа (смотри, например: мученик Иустин Философ. 1-я Апология. Гл. 65, 67). Один из древнейших текстов греческих литургийных Ектений сохранился в «Апостольских постановлениях», литургико-каноническом сборнике, составленном около 380 года (VIII. 6-10, 13-14); эти тексты уже весьма близки к ектениям, известным по византийским памятникам и употребляемым в православной церкви до настоящего времени. Просительная ектения (характерным признаком которой является ответ: «Подай, Господи») также восходит к раннехристианским временам и первоначально имела характер заключительной молитвы в конце службы (хотя в современном православном богослужении она не обязательно употребляется именно так) - в таком качестве она (в иной, по сравнению с классической византийской, форме) приводится, например, в описании чинов вечерни и утрени в «Апостольских постановлениях» (VIII. 36–37). Малая ектения представляет собой предельное сокращение мирной ектении, от которой оставлены только первое (с некоторыми изменениями в тексте) и два последних диаконских прошения; вероятно, впрочем, что малая ектения возникла не в результате сокращения мирной, а из-за усложнения первоначального простого возгласа «Господу помолимся». Сугубая ектения по происхождению связана с литиями (молебными шествиями), совершавшимися в дни праздников и бедствий; с этим связано то, что в качестве ответа на все её прошения или бóльшую их часть используется не одно, а многократное «Господи, помилуй» - это позволяло максимально растянуть молитву (в греческой литургической терминологии только сугубая ектения обозначается словом ἐϰτενή - «протяжное [моление]») во время долгих шествий.