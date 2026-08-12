ЕКТЕНИЯ

ЕКТЕНИЯ - один из видов общественной молитвы в христианском богослужении.

Все ви­ды ектении со­сто­ят из не­сколь­ких про­ше­ний диа­ко­на, на ко­то­рые на­род (или, от ли­ца на­ро­да, хор) от­ве­ча­ет од­но­крат­ным или мно­го­крат­ным «Гос­по­ди, по­ми­луй» или иной ли­тур­гической акк­ла­ма­ци­ей (ви­зантийская тра­ди­ция, по­ми­мо «Гос­по­ди, по­ми­луй», упот­реб­ля­ет в ектении акк­ла­ма­ции «По­дай, Гос­по­ди» и «Те­бе, Гос­по­ди»); ектения за­клю­ча­ет воз­глас пред­стоя­те­ля (епи­ско­па или свя­щен­ни­ка) и от­вет на­ро­да на не­го: «Аминь». Тем са­мым, в от­ли­чие от мо­литв пред­стоя­те­ля, боль­шин­ст­во из ко­то­рых воз­но­сят­ся от ли­ца всей Церк­ви, но ко­то­рые чи­та­ет сам пред­стоя­тель, в ектении мо­лит­ву в её наи­бо­лее про­стой фор­ме воз­гла­ша­ет, в от­вет на при­зыв диа­ко­на по­мо­лить­ся о тех или иных ду­хов­ных или жи­тей­ских ну­ж­дах, не­по­сред­ст­вен­но на­род.

Оснвные ви­ды ектении в пра­во­слав­ном бо­го­слу­же­нии: мир­ная, про­си­тель­ная, ма­лая и су­гу­бая; су­ще­ст­ву­ют так­же осо­бые ви­ды ектении (например, ектения об ог­ла­шае­мых, за­упо­кой­ные ектении и др.). Мир­ная ектения (на­зы­вае­мая по сво­им пер­вым сло­вам: «Ми­ром Гос­по­ду по­мо­лим­ся»), ко­то­рая в современном пра­во­слав­ном бо­го­слу­же­нии вклю­че­на в со­став на­чаль­ных час­тей ве­чер­ни, ут­ре­ни, Бо­же­ст­вен­ной ли­тур­гии , ря­да чи­но­пос­ле­до­ва­ний Треб­ни­ка, вос­хо­дит к ран­не­хри­сти­ан­ской прак­ти­ке на­чи­нать ли­тур­гию вер­ных с об­щей мо­лит­вы все­го на­ро­да (смотри, например: мученик Иу­стин Фи­ло­соф. 1-я Апо­ло­гия. Гл. 65, 67). Один из древ­ней­ших тек­стов греческих ли­тур­гий­ных Ектений со­хра­нил­ся в «Апо­столь­ских по­ста­нов­ле­ни­ях», ли­тур­ги­ко-ка­но­ническом сбор­ни­ке, со­став­лен­ном около 380 года (VIII. 6-10, 13-14); эти тек­сты уже весь­ма близ­ки к ектениям, из­вест­ным по ви­зантийским па­мят­ни­кам и упот­реб­ляе­мым в пра­во­слав­ной церк­ви до на­стоя­ще­го вре­ме­ни. Про­си­тель­ная ектения (ха­рак­тер­ным при­зна­ком ко­то­рой яв­ля­ет­ся от­вет: «По­дай, Гос­по­ди») так­же вос­хо­дит к ран­не­хри­сти­ан­ским вре­ме­нам и пер­во­на­чаль­но име­ла ха­рак­тер за­клю­чительной мо­лит­вы в кон­це служ­бы (хо­тя в современном пра­во­слав­ном бо­го­слу­же­нии она не обя­за­тель­но упот­реб­ля­ет­ся имен­но так) - в та­ком ка­че­ст­ве она (в иной, по срав­не­нию с клас­сической ви­зан­тий­ской, фор­ме) при­во­дит­ся, например, в опи­са­нии чи­нов ве­чер­ни и ут­ре­ни в «Апо­столь­ских по­ста­нов­ле­ни­ях» (VIII. 36–37). Ма­лая ектения пред­став­ля­ет со­бой пре­дель­ное со­кра­ще­ние мир­ной ектении, от ко­то­рой ос­тав­ле­ны толь­ко пер­вое (с не­ко­то­ры­ми из­ме­не­ния­ми в тек­сте) и два по­след­них диа­кон­ских про­ше­ния; ве­ро­ят­но, впро­чем, что ма­лая ектения воз­ник­ла не в ре­зуль­та­те со­кра­ще­ния мир­ной, а из-за ус­лож­не­ния пер­во­на­чаль­но­го про­сто­го воз­гла­са «Гос­по­ду по­мо­лим­ся». Су­гу­бая ектения по про­ис­хо­ж­де­нию свя­за­на с ли­тия­ми (мо­леб­ны­ми ше­ст­вия­ми), со­вер­шав­ши­ми­ся в дни празд­ни­ков и бед­ст­вий; с этим свя­за­но то, что в ка­че­ст­ве от­ве­та на все её про­ше­ния или бóльшую их часть ис­поль­зу­ет­ся не од­но, а мно­го­крат­ное «Гос­по­ди, по­ми­луй» - это по­зво­ля­ло мак­си­маль­но рас­тя­нуть мо­лит­ву (в греческой ли­тур­гической тер­ми­но­ло­гии толь­ко су­гу­бая ектения обо­зна­ча­ет­ся сло­вом ἐϰτενή - «про­тяж­ное [мо­ле­ние]») во вре­мя дол­гих ше­ст­вий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)