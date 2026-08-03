ЭКСПЕДИЦИЯ ДЖЕКСОНА ‒ ХАРМСВОРТА

Новая мечта

В конце XIX в. британский исследователь Ф.Дж. Джексон решил продолжить изучение северного региона дальше Земли Франца-Иосифа. В 1894 г. он заявил цель будущей экспедиции – изучение прохода к Крайнему Северу, описание берегов островов Земли Франца-Иосифа, подтверждение или опровержение существования Земли Гиллиса.

Сроки экспедиции были весьма размытыми – от двух до пяти лет. Это объяснялось незнанием обширности архипелага.

Основная часть средств на экспедицию была выделена газетным магнатом А. Хармсвортом. Часть средств пожертвовали две представительницы семьи Доусон-Лэмбтон, которые финансировали и экспедиции Э. Шеклтона. Частично экспедицию поддержало Королевское географическое общество и К. Маркем.

Ф.Дж. Джексон решил поместить зимовочную группу на стационарной базе, а судно должно было курсировать с новостями. В беговой отряд планировалось включить восемь – девять человек – высококлассных специалистов. Среди набранных кандидатов были и участники будущих экспедиций Р. Скотта, Э. Шеклтона, а также У.С. Брюс.

Далекий путь

12 июля 1894 г. китобойное судно «Виндворд» отправилось в Арктику. 22 июля экипаж прошел Северный полярный круг у Лофотенских островов, 24 июля – Тромсе. 31 июля корабль пришвартовался в Архангельске. Забрав снаряжение, отряд двинулся в урочище Хабарово в проливе Югорский Шар, погрузив здесь одежду и припасы.

20 августа 1894 г. «Виндворд» повстречал тяжелые льды. 25 августа экипаж наблюдал о-в Белл, но высадиться на него так и не удалось. 8 сентября с большим трудом команда перебралась на мыс Флора в юго-западной части о-ва Нортбрук (о-ва Юрия Кучиева). Здесь была обустроена база «Элмвуд».

На дальних островах. Первая зимовка

19 октября 1894 г. началась полярная ночь. Вместо запланированных восьми на острове оказался 41 человек, а судно не смогло уйти домой. Вплоть до 17 ноября все обитали на корабле, затем научная часть переселилась в утепленный дом.

Во время полярной зимы проводились метеорологические и зоологические наблюдения. Первые санные походы начались 10 марта 1895 г. Отряд следовал на о-в Гукера для закладки склада продовольствия.

23 марта 1895 г. начались геологические экскурсии. 16 апреля на санях часть экспедиции отправилась к Британскому каналу, выйдя 2 мая к западному берегу о-ва Джексона. Было найдено множество небольших островов, что опровергло предыдущие представления об архипелаге Земля Франца-Иосифа. В итоге весной 1895 г. было изучено и описано 270 миль побережья. Партия достигла 81°19'30" с.ш. и увидела море, которое было названо именем королевы Виктории.

4 мая 1895 г. еще один отряд вышел на о-в Гукера за геологическими экспонатами, возвратившись через три недели. 1 июля была предпринята поездка на мыс Гертруда. 3 июля корабль покинул стоянку и отправился домой с отчетом. 11 июля 1895 г. отряд направился к Земле Александры. Здесь и на соседних землях были проведены геологические и биологические изыскания.

Новая зима

Зима 1895 – 1896 гг. выдалась суровой. Стреляли медведей. Занимались наблюдениями. Обострились конфликты членов экспедиции.

В феврале 1896 г. началась подготовка похода на север. 18 марта отряд вышел в путь, возвратившись только 13 апреля. Экспедиция окончательно убедилась в том, что с архипелага Северного полюса не достичь.

17 июня 1896 г. к стоянке экспедиции вышел Ф. Нансен, предпринявший попытку дойти с Я. Йохансеном до Северного полюса. Вместе с британцами они подождали прибытия «Виндворда».

26 июля к стоянке подошел «Виндворд» с припасами и сменой команды. 7 августа, забрав норвежцем и часть зимовщиков, судно покинуло базу.

Третий год

После полярной ночи 1897 г. экспедиция попыталась обследовать западные острова архипелага. Были изучены берега Земли Александры и Земли Георга. Сфотографированы все побережья Австрийского пролива, полностью пройден Британский канал. Доказано, что Земля Георга – самый крупный остров архипелага. Но Земля Гиллиса найдена так и не была. Отряд открыл п-ов Армитидж на Земле Георга, о-в Артура, ледниковый купол и залив Географов. Изучено 260 миль побережий. 8 мая отряд возвратился на базу. Остаток лета экспедиция вела наблюдения на мысе Флора.

Возвращение

7 июля 1897 г. мимо прошел «Виндворд». К мысу он подошел только 22 июля. Спонсор экспедиции А. Хармсворт прислал распоряжение о завершении экспедиции. 6 августа экспедиция покинула стоянку и отправилась домой, куда прибыла 3 сентября 1897 г.

Итоги

Экспедиция изучила около 1140 миль островов и проливов Земли Франца-Иосифа. Удалось пройти архипелаг с севера на юг. Открыто девять островов. На мысе Флора обнаружены окаменелости юрского периода. Опровергнуто существование крупных островов, которые нанес на карту Ю. Пайер. Собраны богатейшие зоологические, ботанические и геологические коллекции.