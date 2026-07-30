ЭКСПЕДИЦИЯ БРУСИЛОВА

Цели и планы

В начале XX в. северные земли и воды привлекали внимание многочисленных исследователей и искателей приключений. Организовывались экспедиции представителями разных стран. Важное направление – Северный морской путь.

В 1912 г. Г.Л. Брусилов решил организовать самостоятельное исследование Арктики. Для этого он совместно с родственниками организовал акционерное зверобойное общество. Для поездки в Англии была приобретена шхуна «Бленкатра», получившая новое имя - «Святая Анна» (так звали финансиста путешествия А.Н. Брусилову).

К дальним берегам

28 июля 1912 г. Г.Л. Брусилов вывел «Святую Анну» из столичных вод и пошел к Скандинавскому пол-ву. В Александровск-на-Мурмане были загружены запасы продовольствия. Часть экипажа отказалась от дальнейшего похода, поэтому Г.Л. Брусилов доукомплектовал команду новыми кадрами.

10 сентября 1912 г. корабль двинулся на восток. 17 сентября удалось пройти Карские Ворота, но дальше проход оказался затруднен ледовой обстановкой. «Святая Анна» оказалась во льдах западнее Ямала и перешла в дрейф. Постепенно судно уносило севернее. Сначала прошли Новую Землю, затем оказались у Земли Франца-Иосифа. Внутри команды зрели разногласия. В результате конфликта между Г.Л. Брусиловым и В.И. Альбановым последний сложил с себя полномочия штурмана.

10 апреля 1914 г. В.И. Альбанов и еще десять человек покинули корабль и вышли на поиски земли. В общей сложности группе предстояло пройти около четырехсот миль. Из них спастись удалось только В.И. Альбанову и матросу А. Конраду, которых 20 июля подобрало экспедиционное судно «Святой Фока» из группы Г.Я. Седова на базе Ф.Дж. Джексона на м. Флора на о-ве Нортбрук. О тринадцати членах экипажа, которые остались на борту «Святой Анны», информация отсутствует по сей день.

Поисковые экспедиции

К 1914 г. не было сведений о трех русских экспедициях – Г.Л. Брусилова, Г.Я. Седова и В.А. Русанова. В этой ситуации Совет министров потребовал от морского министерства начать поисковые операции. Их вело гидрографическое управление.

Были организованы группы по направлениям:

- западное – руководил И. Ислямов; планировалось обследовать Северо-Восточный проход и район Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Нашли записку В.И. Альбанова на м. Флора об их спасении с матросом А. Конрадом экипажем «Святого Фоки»;

- восточное – руководил Б.А. Вилькицкий. В 1914 – 1915 гг. «Таймыр» и «Вайгач» прошли по Северо-Восточному проходу.

Ни одной из посланных на поиски групп не удалось обнаружить следы «Святой Анны». В сентябре 1915 г. поисковые операции были завершены.

В 2010 г. О. Продан предпринял поисковую экспедицию, обнаружив на о-ве Земля Георга человеческие останки, дневник и предметы, которые можно отнести к пропавшей береговой партии В.И. Альбанова.

Результаты экспедиции

В.И. Альбанов забрал с корабля результаты многочисленных наблюдений. Это позволило определить материковой отмели, обнаружить подводный желоб Святой Анны на границе между Карским и Баренцевым морями (на судне); выявить закономерность дрейфа льдов в юго-западном направлении, открыть Восточно-Шпицбергенское течение (пеший поход).

Опровергнуто существование Земли Петермана и Земли Оскара, части о-ва Рудольфа и Земли Александры.