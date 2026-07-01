ЭКСКУССИЯ (букв. «освобождение»)

Важная налоговая льгота в Византии Х – XV вв., предоставлявшая освобождение от экстраординарных податей (эпирий).

Экскуссия возникла не ранее конца IХ в. и подразумевала не только облегчение налогового бремени для хозяйства экскуссата (лица, наделенного правом экскуссии) и населявших его землю крестьян. Экскуссия также ограждала владения от приема государственных служащих – от мытарей до аппаратных функционеров, – что при наличии разветвленной и обременительной фискальной системы действительно означало весомую преференцию. Вместе с тем центральное правительство сохраняло высшую юрисдикцию над имением экскуссата. Иными словами, несмотря на создание особого вида привилегированного землевладения, в структуре иммунитетных прав ведущая роль принадлежала именно податным, а не судебно-административным льготам, как в Западной Европе. Экскуссия расценивалась как, прежде всего, «свобода от казны», т.е. раздача не-вещных прав на землю, причем экономическая реализация права собственности – сбор налогов или рента – носила подчеркнуто индивидуальный характер. Больше того, государство отказывало экскуссату в судебном иммунитете, и оставляло за собой прерогативу пересмотра привилегий, вплоть до ограничения или даже отмены экскуссии.

В поздневизантийское время в XIII – XIV вв. объем прав, связанных с экскуссией, возрос: экскуссаты получили возможность взимания судебных пошлин, т.е. в условиях ослабления императорского режима экскуссия эволюционировала в сторону юрисдикционного иммунитета – переподчинения париков от государственного царского правосудия частному судопроизводству экскуссата.

Кроме крупных землевладельцев правом экскуссии наделялись также некоторые категории государственных крестьян: для них экскуссия заключалась в избавлении от основных, вероятно, денежных, налогов в обмен на принятие определенных натуральных или отработочных повинностей. Так, экскуссатами дрома являлись крестьяне, освобожденные от всех податей, за исключением одной – обсуживания ведомства почты (см. Логофисий).

См. также Прония .

Автор статьи: А. Н. Слядзь