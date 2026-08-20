ЕКРОН ГОРОД

ЕКРОН ГОРОД - древний филистимский город близ северной границы Иудеи.

(Нав 15.11, 45-46; 1 Цар 6. 16-17; 7.14; 17. 52; 1 Макк 10. 89). Возник еще до прихода в этот район филистимлян в начале железного века (XII век до Р. Х.), развивался в ранней стадии освоения побережья, частично запустел в эпоху единого царства и вновь расцвел под властью Ассирии. Окончательно Eкрон был разрушен Навуходоносором II во время похода против Филистии в 604/603 годах до Р.Х.

Расположенный севернее остальных центров филистимского Пятиградия, Eкрон позже других попал под власть израильтян (Нав 13. 2-3). В Книге Судей упоминается среди городов, захваченных Иисусом Навином (Суд 1. 18), однако жители долины, владевшие железными колесницами, не были взяты в плен (Суд 1. 19). По территории Eкрона проходила южная граница земель колена Данова (Нав 13. 3), но город оставался филистимским и при царях Давиде, Охозии, Озии и Иосии. Он упомянут в истории о похищении филистимлянами ковчега завета (1 Цар 6. 16-17), в списке городов, возвращенных Израилю (1 Цар 7. 14), в рассказе о бегстве филистимлян после поражения Голиафа (1 Цар 17. 52). В IX веке израильский царь Охозия обращался за предсказанием к жрецам Веельзевула Аккаронского (4 Цар 1. 2-3). В VIII - 2-й половине VII веков пророки предрекали гибель Eкрона, Ашдода, Ашкелона и Газы (Иер 25. 20; Ам 1. 8; Соф 2. 4; Зах 9. 5-7). В 147 году Аккарон и его область были переданы Ионафану Маккавею «в наследственное владение» (1 Макк 10. 89), что подтверждает Иосиф Флавий (Ios. Flav. Antiq. XIII 4. 4).

Осада Eкрона ассирийским царем Саргоном II в 712 году была изображена на рельефе его дворца в Хорсабаде. В клинописных документах о подавлении Синаххерибом восстания царя Езекии в Иудее в 701 году сообщается о взятии Eкрона и восстановлении на троне филистимского царя Пади. В 1-й половине VII века Асархаддон потребовал от царя Eкрона доставить материалы для строительства дворца в Ниневии, в 667 году Ашшурбанипал приказал царю Икаусу поддержать военную кампанию против Египта и Эфиопии. Возможно, из Eкрона происходит арамейский папирус из Саккары конца VII века, содержащий просьбу к правителю Египта о помощи в противостоянии с Вавилоном.

Евсевий Кесарийский в IV веке по Р.Х. упоминал Аккарон как большое еврейско е селение, расположенное между Азотом и Ямнией (Euseb. Onomast. XI. 9-10). Аккарон был известен и в топонимике эпохи крестовых походов. В конце XIX века по Р.Х. считали, что на месте Eкрона к югу от Рамлы находилась небольшая деревня Акир (ныне Кирьят-Экрон), известная с античных времен. В настоящее время Eкрон уверенно идентифицируется с современным Тель-Микне (или Хирбет-эль-Муканна), арабское название которого происходит от близлежащего вади. Об этом памятнике упоминали К.Р. Кондер и Г.Г. Китченер, Ш.С. Клермон-Ганно. У.Ф. Олбрайт ошибочно отождествлял Тель-Микне с библейским городом Елтеке (Нав 19. 44), находившимся на границе земли Дана (Albright. 1924. P. 8; Idem. 1925. P. 5-6), в 1953 году это было официально закреплено Комитетом по топонимике правительства Израиля. Однако Й. Наве на основе топографического обследования местности в 1957 году и анализа архитектурных остатков и керамики в 1964 году пришел к выводу, что Тель-Микне - это Eкрон, что позднее было подтверждено эпиграфической находкой, содержащей имя города. Елтеке был идентифицирован Б. Мазаром как Телль-эш-Шалаф.

Тель-Микне (один из крупнейших теллей в Израиле) расположен близ средиземноморского побережья (35 км к юго-западу от Иерусалима), на западном краю внутренней прибрежной равнины Шефела, отделявшей Филистию от Иудеи. Искусственная возвышенность в виде холма высотой 7 м позволяла контролировать сеть дорог, ведущих на северо-восток (в направлении от Ашдода к Гезеру) и в глубь страны. Тель-Микне состоит из почти квадратной нижней площадки (около 40 акров), всхолмления в северной части (2, 5 акра) и поселения на северо-западном склоне (10 акров). Исследования (1981-1996 годы) совместной экспедиции Иерусалимского унститута и Американской школы археологии Олбрайта (под руководством Т. Дотан, С. Гитина, в 1985 году - Д. Эйтама, Н. Айдлина) открыли следы энеолита, раннего и среднего периодов эпохи бронзы. Всего было идентифицировано 14 археологических стратов (слоев). Древнейший стратифицированный уровень датирован XVII-1-й половиной XVI веков до Р.Х. (слой XI). Слои IX-VIII (XIV-XII века до Р.Х.) состояли из жилых построек и погребений эпохи поздней бронзы, содержащих предметы египетского происхождения (фаянсовая печать, скарабей 19-й династии и др.), микенскую, кипрскую, египетскую и малоазийскую керамику. Хананейский город эпохи поздней бронзы был полностью уничтожен пожаром. В складских помещениях обнаружены тарные кувшины, наполненные обуглившимся зерном, чечевицей и фигами, что является важным свидетельством филистимского нашествия. С приходом филистимлян в 1-й трети XII века до Р.Х. (слой VII) на северо-восточном склоне холма была возведена стена из кирпича-сырца шириной 3,25 м и возник район, населенный ремесленниками (вдоль стены обнаружены печи разного типа, в которых обжигали сосуды, схожие с микенской керамикой, и статуэтки эгейского типа). Израильский археолог Д. Усишкин относит постройку стены к эпохе Ханаана, датируя укрепления филистимлян в Eкроне VIII веком до Р.Х. Он считает, что город не нуждался в защите до эпохи ассирийских вторжений.

Во 2-й половине XII века до Р.Х. (слой VI) фортификационная система была усилена, хорошо спланированная городская застройка из кирпича-сырца заняла весь холм. К этому времени относится типичная филистимская 2-цветная посуда. На периферии города было возведено одно из первых святилищ филистимлян с комнатой для религиозных обрядов. В 1-й половине XI-X веках до Р.Х. (слои V-IV) оно было обмазано глиной, среди вотивных предметов обнаружены подписные скапулы (костяные лопатки для гаданий), подобные происходящим из кипрских святилищ. В соседних зданиях найдены скульптурки ашдодского типа и ритон, декорированный львиной головой. В 1-й половине XI века до Р.Х. (слой V) здание перестроили в дворец на каменном фундаменте с 2 помещениями-святилищами (15×16 м). Стены шириной 1,20 м сохранились на высоту 3 м. Главный вход с севера вел в зал со скамьями, расположенными вдоль южной стены и 2 каменных пилонов, фланкировавших круглый очаг наподобие очагов святилищ из Эгейского бассейна, которые строились в виде мегаронов. Зал сообщался с 3 комнатами. В северной обнаружены грузики для выработки текстиля, позолоченные предметы, вещи из слоновой кости; средняя и южная комнаты имели бемы из кирпича-сырца. В здании найдены 2-цветная керамика, бронзовые культовые предметы, железные ножи, напоминающие эгейские и кипрские образцы. Набор железных предметов в cлоях XII-XI веков - один из самых богатых в Филистии (среди них - 4 железных ножа с рукоятками из слоновой кости; такие же ножи были обнаружены в Тель-Касиле, Доре и на Кипре). К XI-X векам до Р.Х. (слой IV) относятся найденные на полу черепки краснолаковых чаш, фляг, кубков и миниатюрных вотивных сосудов. В это время на месте стены были возведены новые здания, в т. ч. производственного назначения, укрепления в виде каменных башен.

Характерные черты местной культуры нивелировались в результате распространения егип. и филистимских влияний. С Х века до Р.Х. в связи с борьбой против Египта и подавлением Израильским царством филистимских центров Eкрон пришел в упадок, сохранился лишь верхний город. Нижний город был разрушен в 1-й четверти X века египтянами или израильтянами. Во 2-й половине VIII века до Р.Х. он был окружен новой сырцовой стеной, облицованной тесаным камнем, ширина которой составляла 7 м с башней. На его территории обнаружены ручки сосудов со штампами «царя Хеврона» (с надписью ) - вероятно, свидетельство краткого периода времени, когда Eкрон был подчинен иудейскому царю, возможно Езекии. Около 1000 года до Р.Х. расписную филистимскую керамику сменила тщательно обожженная, превосходно вылощенная по ангобу красная (иногда с черными полосами) посуда, распространенная в близлежащем городе Тимна.

В конце VIII века до Р.Х. Ассирия превратила города Филистии в военные центры для подготовки вторжения в Египет. После разгрома антиассирийского союза и включения Филистии в Новоассирийское царство Eкрон стал центром управления Филистией. Его площадь достигла 50 акров, нижний город расширился за пределы холма. Новый план регулярной застройки города (VII век до Р.Х.) был организован по принципу террас. Территория делилась на крепостную, производственную, жилую и дворцовую зоны. Крепость имела 2 линии каменных стен с укрепленными воротами в центре южной стены, включавшими башню, 3 пилона и 2 свода, подобно воротам крепостей Филистии (Ашдод) и Иудеи (Гезер, Лахиш).

Экономический расцвет Eкрона в VII веке до Р.Х. определялся его превращением в крупнейший центр производства оливкового масла - до 1 тысячи тонн в год. Промышленная зона, предназначенная для его производства, была образована постройками, расположенными вдоль укреплений по обеим сторонам длинной улицы. Прямоугольные в плане здания состояли из давильни, склада-мастерской и вестибюля с выходом на улицу. В слое IB (4-я четверть VII века) к конце 80-х годов XX века было открыто 102 комплекса по производству масла и собрано более 600 целых сосудов, в каждой мастерской обнаружено по крайней мере по 4-рогому небольшому алтарю для возжиганий. Отжим масла происходил около 4 месяцев в году, в другое время давильни служили складами и прядильными мастерскими, о чем говорят десятки пряслиц, находимых в помещениях. Жилой район, образованный домами с внутренними дворами, лежал к северу от маслодавилен. Дворцовая зона занимала центральную часть нижнего города. Здесь исследован комплекс зданий, включавших жилые комнаты, дворы, кладовые; обнаружены ассирийская и восточногреческая расписная керамика, посуда для пиров; найдены 2 клада серебряных украшений и хорошо обработанные 4-рогие алтари.

В Eкроне был собран богатый материал о культуре, языке, верованиях жителей в ассирийский период. В храмовом комплексе (разрушен в 604/603 годах) были смешаны черты архитектуры Ассирии, Финикии и Филистии. Он состоял из нескольких зданий с общим обводом крытых коридоров, с внутренним открытым двором, обставленным 4 квадратными пилонами, и парадным колонным залом. В нем были найдены предметы декоративного искусства Египта, видимо попавшие в храм как военные трофеи: амулет с изображением Птаха - божества ремесла и знания; вырезанная на слоновом бивне фигурка богини (XIII век до Р.Х.). В 1996 году на полу одной из целл комплекса была обнаружена царская вотивная надпись в 5 строк (VIII век до Р.Х.), высеченная на прямоугольной известняковой плите. В надписи говорится, что правитель Eкрона Икаус, сын Пади, построил это святилище и посвятил его «своей госпоже». В надписи встречаются имена еще 4 правителей Eкрона. Упоминание Eкрона служит надежным подтверждением его локализации. Это свидетельство позволило достаточно точно идентифицировать слой IC с 1 - 3-й четверти VII века до Р.Х. и датировать храмовый комплекс 1-й четверти VII века до Р.Х. По мнению исследователей, текст надписи предполагает связь с «народами моря», поскольку имя Икаус - единственное несемитское имя среди фигурирующих в ассирийских анналах имен филистимских царей VIII-VII веков и понимается как «ахеец», или грек, а интерпретируется как имя греческой богини. А. Демски возводит его к греческому слову πότνια (госпожа), обычно употребляемому по отношению к Астарте (Ашере). Другое посвящение было найдено на месте заполненного кувшинами склада, найденного в помещении по соседству с храмовым комплексом. Надпись на одном из кувшинов была прочитана как Баалу и Пади. Эта формула, известная из ассирийских документов о повинностях ассирийских граждан, подчеркивает культурное влияние на Eкрон Ассирийской империи.

В Eкроне обнаружены фрагменты расписной керамики, в т. ч. посвящения «святыне (?) Астарте», «святилищу» и др.; серебряный медальон с гравированным изображением мужской фигуры с крыльями, осененной солнечным диском, полумесяцем и 7 кругами, руки подняты вверх к Астарте, стоящей на спине льва. Оформление медальона отражает высокую степень религиозно-художественного синкретизма.

Связь культуры Eкрона с древнееврейскими традициями доказывает наличие 4-рогих алтарей для ритуальных возжиганий (ср.: Исх 30. 2). Другие следы связей с Иудеей (гирьки весом в шекель и бека; древнееврейские надписи на тарных сосудах в зоне элитной застройки; культовые женские фигурки) шире представлены в остальной части Финикии. Предметы роскоши и религиозные ценности в VII веке до Р.Х. были главным образом египетского происхождения (предметы из слоновой кости, амулеты из фаянса и раковин, мелкая пластика, известняковые систры и скарабей с надписями, относящимися к 26-й династии (около 663-525 годов)). В быту были распространены филистимские традиции, на что указывает преобладание керамики прибрежных типов по сравнению с керамикой иудейского типа.

В конце правления Ассирии (630 годы до Р.Х.) при нашествии Навуходоносора Eкрон был полностью разрушен. Сохранились наконечники местных и вавилонских стрел и фрагменты керамики, датируемой последней четвертью VII века до Р.Х. В персидский период город был восстановлен как неукрепленный поселок. Началом VI века до Р.Х. (последняя фаза слоя I) датируется селище с одним зданием, возведенным на разрушениях предшествующего периода в нижнем городе и имевшим открытый двор ассирийского типа. Вскоре телль был покинут и не обживался до прихода римлян и появления поселка византийской и раннеисламской эпох.

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