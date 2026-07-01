ЕКМАЛЯН МАКАР ГРИГОРЬЕВИЧ

ЕКМАЛЯН МАКАР ГРИГОРЬЕВИЧ - армянский композитор, хоровой дирижёр, педагог.

В 1872 году окон­чил Эч­ми­ад­зин­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию. В 1873-1874 годах изу­чал у Н. Таш­чя­на армянскую но­та­цию, уча­ст­во­вал в за­пи­си и под­го­тов­ке к из­да­нию в но­во­ар­мян­ской но­та­ции ста­рин­ных ду­хов­ных пес­но­пе­ний. В 1874-1877 годах пре­по­да­вал тео­рию армянской му­зы­ки в Эч­ми­ад­зин­ской ду­хов­ной ака­де­мии Ге­вор­гян. В 1879-1888 годах учил­ся в Санкт-Пе­тербургской консерватории, ко­то­рую окон­чил по клас­су ком­по­зи­ции Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва . В 1891-1902 годах жил в Тиф­ли­се, пре­по­да­вал в Шко­ле Нер­се­сян, где у не­го учи­лись Ко­ми­тас, А.Т. Тиг­ра­нян. В 1893-1894 годах пре­по­да­ва­тель и ди­рек­тор Музыкального училища Тиф­лис­ско­го от­де­ле­ния императорского Рус­ско­го му­зы­каль­но­го об­ще­ст­ва. Центральное ме­сто в творческом на­сле­дии за­ни­ма­ют Па­та­раг (му­зы­ка армянской Ли­тур­гии, для 4-го­лос­но­го сме­шан­но­го хо­ра а ка­пел­ла; изд. 1892), по­ны­не зву­ча­щий в армянских хра­мах, а так­же хо­ро­вые мно­го­го­лос­ные об­ра­бот­ки армянских пе­сен.