ЕКМАЛЯН МАКАР ГРИГОРЬЕВИЧ
ЕКМАЛЯН МАКАР ГРИГОРЬЕВИЧ - армянский композитор, хоровой дирижёр, педагог.
В 1872 году окончил Эчмиадзинскую духовную семинарию. В 1873-1874 годах изучал у Н. Ташчяна армянскую нотацию, участвовал в записи и подготовке к изданию в новоармянской нотации старинных духовных песнопений. В 1874-1877 годах преподавал теорию армянской музыки в Эчмиадзинской духовной академии Геворгян. В 1879-1888 годах учился в Санкт-Петербургской консерватории, которую окончил по классу композиции Н.А. Римского-Корсакова. В 1891-1902 годах жил в Тифлисе, преподавал в Школе Нерсесян, где у него учились Комитас, А.Т. Тигранян. В 1893-1894 годах преподаватель и директор Музыкального училища Тифлисского отделения императорского Русского музыкального общества. Центральное место в творческом наследии занимают Патараг (музыка армянской Литургии, для 4-голосного смешанного хора а капелла; изд. 1892), поныне звучащий в армянских храмах, а также хоровые многоголосные обработки армянских песен.