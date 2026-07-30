ЭКЛОГА (букв. «Выборка»)

Византийский свод законов, обнародованный 31 марта 726 г. от имени императора Льва III и его сына-соправителя Константина V .

Систематизация права, инициированная Львом III, была результатом коренных изменений, произошедших в течение VII в. Крушение позднеантичной Восточной Римской империи и формирование средневековой Византии вызвали новые общественно-хозяйственные реалии. В этой ситуации возникла потребность создания такого юридического свода, который, отвечая практическим нуждам, одновременно заменил бы громоздкий, малодоступный и устаревший «Corpus iuris civilis». Стабилизация внутреннего и внешнего положения Византии во второй четверти VIII в. позволила восстановить элементы римской государственности на качественно иной базе.

В основе «Эклоги» лежит кодекс Юстиниана I с фрагментарно заимствованными актами последующих императоров до Льва III. Вместе с тем «Эклога» существенно отличается от «Corpus iuris civilis»: она фиксирует нормы обычного права, складывавшиеся с начала VII в. до первой четверти VIII в. Представляя собой ревизию римского законодательства, в первую очередь, юстинианова свода, 18 титулов «Эклоги» содержат актуальные уголовные и гражданские нормы и уделяют особое внимание семейно-наследственным вопросам. «Эклога» подтверждает частнособственнический принцип, что укрепляло индивидуальную семью в ущерб ярко выраженной власти главы крупной патронимии (см. Митрокомия). Словом, благодаря «Эклоге» права свободного мелкокрестьянского хозяйства, чье развитие стало результатом варваризации византийской деревни, были санкционированы и римской юридической традицией.

«Эклога», наравне с ее приложениями – Земледельческим, Воинским и Родосским Морским законами, – более чем на столетие образовала костяк ромейской юриспруденции и оставалась ключевым руководством по законодательству вплоть до масштабной программы «очищения древних законов», принятой на рубеже IX – X вв. Василием I и Львом VI.

Исторические источники:

Эклога. Византийский законодательный свод VIII века / Вступ. статья, пер. и комм. Е.Э. Липшиц. М., 1965.

Иллюстрации :

Император Лев III (вверху) и его сын-соправитель Константин V (солид, ок. 737-41).

Автор статьи: А. Н. Слядзь